Come in Highlander: "ne rimarrà soltanto uno"... Ma questa volta si intende chi rimarrà fuori dalla Champions.

Chi è da tempo, come me, avvezzo a faccende extra campo che determinano le classifiche e le retrocessioni o le penalizzazioni e le dinamiche UEFA sul fpf, sa benissimo che la Juve è fuori dalle coppe, al di là della classifica parziale o definitiva e finale che sarà. Altrettanto palese è che il Napoli ha meritatamente ottenuto il suo 3° scudetto della storia e matematicamente già questa domenica sarà certa della Champions. Rimangono 3 posti assegnabili dal campionato e volutamente, per scaramanzia o per realismo, non tratto delle casistiche miracolose e miracolate di una vittoria ad Istanbul da parte di una milanese, men che meno della UEFA che vincerà a mio avviso il Siviglia, perché del lotto delle semifinaliste, certamente la più focalizzata (se la Juve è quella con l'Inter, addio, se la Roma è quella col Feyenoord, non passa nemmeno con il Leverkusen).

Il crocevia quindi sono questi scontri incrociati Milano-Roma per cui solo 3 su 4 arriveranno a tagliare il traguardo qualificazione Champions.

Mai come quest'anno è incerto il bailamme. La Lazio che perde l'ultima è paradossale, l'Inter che ha perso 11 partite su 33 è altrettanto paradossale. La Roma che fa finta di giocare a pallone e che litiga con tutti, il Milan che ha smesso di litigare (con se stesso) da qualche turno, ma conta i soliti 12/13 giocatori utili su 25.



Davvero dura quest'anno dare un pronostico che possa essere sensato. Io dico e vi stupirò forse e posso essere smentito tranquillamente che la gara ad ostacoli la vincerà, sul campo e politicamente, chi NON si può permettere di stare fuori dal giro che conta. E i numeri per assurdo, date le attuali posizioni, dicono che la Lazio è quella che se va fuori dal conto...

Poco male per tutti (tranne per i tifosi dell'aquilotto). Per prospettive, per ragioni di bilancio, per vari ed inestricabili segreti. Certo i punti ad oggi pesano. Ma non posso pensare a nessuna milanese fuori dai giorni del prossimo anno.

Saluti!