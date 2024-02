NOTA della redazione per i blogger: per il mese di febbraio, sono stati sospesi i voti agli articoli, ecco perché tutti i blogger ricevono una bassa valutazione con il voto 1; vogliamo dunque chiarire che non è un giudizio negativo al pezzo qui proposto. Grazie per continuare a scrivere su VxL.







Ottima vittoria con il Rennes, un pieno di fiducia. Alcune giocate da veri campioni, rientri e rodaggi in piena evoluzione. Questo il quadro positivo che dipingiamo dopo una vittoria rotonda, con quasi zero sbavature, anche limitata nel punteggio, se proprio vogliamo vedere, rispetto al volume di azioni portate nell'area avversaria.

La squadra bretone però, ha mostrato ben poco di quello che si paventava da qualche giorno a questa parte, vista la loro striscia positiva in terra di Francia da inizio 2024. Ovvero, ha mostrato ciò che doveva essere, quindi, chiaramente di fronte ai 60.000 di Sansiro, si è percepita la differenza, tra una terza in classifica Italiana, in ripresa, con dei campioni di prima fascia e che sarebbe potuta/dovuta essere seconda o prima in campionato e, con tutto il rispetto, presente ancora nella coppa più importante... ed una buona compagine settima in classifica Francese.

Il ranking e le prestazioni delle squadre italiane nelle varie manifestazioni stanno dicendo che il nostro squallido campionato si "trasfigura" ad oggi in Europa, esclusi i club supertop vertiginosamente ricchi, come uno zoccolo durissimo da affrontare, un boccone indigesto per il 90% delle avversarie sparse per il continente. Un Bayern in stato di difficoltà, non la passa liscia con la Lazio. Le battaglie tra Feyenoord, che arriva dalla Champions, e la Roma sono sempre senza esclusione di colpi ma decisamente equilibrate. Atalanta, Inter e Napoli attendono al varco gli avversari per i rispettivi ottavi. E non è escluso oggi che tutto l'intero pacchetto tricolore continui la sua marcia verso i prossimi turni eliminatori.

Detto questo rimane evidente, a mio modesto avviso, che non possiamo che archiviare la prestazione di ieri come una bella vittoria assolutamente nelle corde di un Milan che... "Ci mancherebbe solo!"

Lo dico così, col mezzo sorriso, per lo stato attuale psicofisico dei ragazzi e del mister, che sembra una primavera rifiorita, se penso al periodo Ottobre e Novembre. E il rammarico cresce, oggi ancora di più avendoli visti giocare: Theo, Loftus-Cheek, Bennacer, Leao, Florenzi, Pulisic e quelli dietro della difesa che sono sì riserve, ma che ci possono stare benissimo in equilibrio se il centrocampo fa qualcosa di meglio in copertura. Alzo gli occhi al cielo sconfortato, per aver lasciato scappare anzitempo tutte le opportunità di una stagione che alla fine potrà essere interessante, ma comunque non all'altezza della potenzialità di questo organico.

Stiamo coi piedi per terra e godiamoci partita per partita, che di domani non v'è certezza. Rosicchiamo punti davanti, se ce lo consentono, stiamo come stiamo, belli distanti da quelli dietro. Viviamoci la Coppa UEFA perché è un trofeo che va fuori dai confini, come piace a noi tifosi, e che gli altri in Europa considerano decisamente più di quanto facciamo noi.

Non mi convincerete però che sarà stata, al tirare delle righe di fine stagione, una buona annata.

Non quest'anno con questi giocatori.