Direttamente dal mio cuore juventino, nasce oggi “l'operazione nostalgia”.

In cosa consiste tale operazione? Semplice: oggi ho deciso di mettere in campo i giocatori che la Juventus ha venduto negli anni recenti, che sono ancora in attività. Ovviamente alcuni sono invecchiati o soffrono infortuni, che ai tempi juventini non avevano, ma il mio cuore, o meglio la mia fantasia, li considera belli, bravi e buoni come ai bei tempi. Discorso opposto per quelli che nel frattempo sono cresciuti di valore che vengono valutati in modalità attuale.

Cominciamo da Buffon, che tutti ricordano, gioca nel Parma, e già con 5 anni meno sarebbe oggi titolare, togli altre cinque annate e riacquisti un supereroe del calcio, che nel 2006 è stato “pallone d'argento”.

Terzino destro Cancelo ora al Manchester City e migliore al mondo nel suo ruolo. Oggi vale 70 milioni, Il City non lo venderebbe neanche per 100.

Terzino sinistro metto il campione d'Europa Spinazzola, pre infortunio ovviamente, notando che da quando alla nazionale sono mancati lui e Chiesa gli azzurri non sono più gli stessi.

Centrali: ovviamente Chiellini, di cui mi basterebbe quello dell'Europeo, ma senza i soliti infortuni. Poi metto Romero titolarissimo in Argentina e nel Tottenham, che vale circa 50 milioni, ed ahimè è stato venduto a soli 17 milioni, però con un'importante plusvalenza di ben 2 milioni (siamo ricchi).

A centrocampo metto Pogba, che oggi è ancora un ex, anche se solo pochi giorni, domani dovrebbe firmare dopo le visite. Ovviamente metto in campo il Pogba allora bianconero, che oggi invece tra infortuni e cattiva voglia mi preoccupa un pochino sul suo futuro rendimento. Accanto al Polpo schiero il vecchio (nel senso di come era prima) Vidal, oggi a fine carriera ed aggiungo Bentancur o se volete Pjanic. Tra i due preferisco l'uruguaiano, in considerazione che il giocatore del Barcellona a me non è mai piaciuto, neanche nei tempi migliori.

In attacco, schiero Higuain, Dybala e Douglas Costa, tutti più giovani e senza infortuni. L'argentino come età ci sta, ma ha un grosso problema col procuratore che lo ha reso un disoccupato di lusso per colpa di un brutto carattere.



Mettere in campo assieme, anche se in modo virtuale, mi ha fatto gioire e piangere contemporaneamente, perchè ho visto una squadra che senza Allegri, ma con una altro allenatore, potrebbe benissimo vincere la Champions League, magari 2 di fila.

Poi mi sveglio da questa illusione autogenerata e vedo il mercato odierno, dove la nostra Vecchia Signora, ai tempi di Moggi, avrebbe imposto a Dybala di cambiare procuratore, invece di convocarlo per strappagli il contratto concordato in faccia.

Inoltre vedo tanto da farsi per Molina, che a me piace molto e costa poco, ma con Cuadrado e Danilo non saprei dove metterlo, a meno che Cuadrado e circa 40 milioni non vadano alla Roma in cambio di Zaniolo.

A sinistra spingerei (a proposito di terzini di spinta) per Udogie, sempre dell'Udinese, che per me è meglio di Molina ed ovviamente di Alex Sandro, il quale si posizionerebbe comodo in panchina o in tribuna, considerato che lo vedo stanco quanto gioca, e sembra aver bisogno di un po' di riposo.

Come centrale mi piacciono in prima scelta Gabriel (Arsenal), poi Lleison Bremer (Torino) e non il 31enne K.K. napolitano, che resti pure al Napoli se gli piace la città, poi l'anno prossimo ha pure la coppa d'Africa a cui partecipare, dove si gioca ogni 2 o 3 giorni e tra infortuni e stanchezza sarebbe un sicuro problema al rientro oltre all'ovvia indisponibilità causata dalla contemporaneità con la serie A.

Concludo con una mezzala di livello, magari intera, quindi non Zaniolo oppure un vero regista, che non sia Giorgino (è italiano quindi traduco), mi piacerebbe il Milanista Bennasser, al Milan se paghi vendono tutti e quindi non costerebbe molto, ma esistono tanti validi registi puri a poco prezzo.

Accetto sugerimenti da girare alla Dirigenza bianconera.