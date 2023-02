Nella giornata di venerdì 24 febbraio 2023, l'Italia, tutto il mondo dello spettacolo e del giornalismo italiano piange la scomparsa di una delle persone, dei volti e professionisti più importanti e influenti che il Bel Paese abbia mai avuto: Maurizio Costanzo.

Origini: Nell'estate del 1938 Costanzo nasce a Roma in una famiglia originaria di Ortona. Già da ragazzo aveva le idee chiare, custodiva un sogno: lavorare nel mondo dei media, in particolare nel settore giornalistico. Iniziò fin da subito, a soli 18 anni, a farsi strada nel mondo della carta stampata lavorando per il quotidiano romano Paese Sera. A soli 22 anni inizia a callaborare per Tv Sorrisi e Canzoni e nel 1960 diventa caporedattore della redazione romana del settimanale Grazia. Risultati, quest'ultimi, che già all'epoca stavano ad indicare la nascita di una persona di alto spessore.

Un volto destinato a innovare il mondo della televisione: Maurizio Costanzo è stato un giornalista molto qualificato, una persona che sapeva fare il suo mestiere, ma non si limitava soltanto a questo: egli infatti era anche un conduttore televisivo, radiofonico e sceneggiatore.

Il tratto distintivo, che per sempre farà ricordare di lui, è la poliedricità. Possiamo definirlo il pioniere del Talk Show della televisione italiana, da Bontà Loro a uno dei più celebri e indimenticabili con cui ha scritto più di 40 anni della storia della televisione: il Maurizio Costanzo Show. All'interno di questo Talk, il celebre Costanzo, riuscì ad integrare in una sorta di spettacolo- contenitore, un vero e proprio salotto all'interno del quale portava all'attenzione di tutti argomenti tra i più disparati come la politica, l'economia, la cultura con numerose presentazioni di libri, lo sport, ma anche momenti di leggerezza, con la comicità, la musica del quale era un grande appassionato e con cui si rese anche protagonista scrivendo la famosissima canzone Se Telefonando per Mina.

Quella di Costanzo è stata sempre una figura molto positiva, propositiva e intraprendente: egli si è sempre dedicato a promuovere nuovi volti per lo spettacolo. Infatti sono numerosi, tra i circa 55 mila ospiti che ha avuto in quarant'anni di storia del Costanzo Show, i personaggi che si sono lanciati nell'industria dello spettacolo.

La passione per il calcio: Maurizio Costanzo aveva una grande passione calcistica. È stata sempre nota la sua fede per i colori giallorossi e il suo grande affetto e rapporto di stima con l'ex capitano Francesco Totti. Negli ultimi anni, proprio dalla stessa società capitolina gli era stato offerto anche un ruolo, un incarico che prevedeva di essere il responsabile di strategie della comunicazione.

Ci ha lasciato un maestro, una persona che ha scritto la storia della televisione italiana, uno stakanovista, che ha dedicato più di 60 anni della sua vita al suo lavoro, un personaggio che nessuno avrebbe mai voluto perdere e che quasi si credeva immortale.

È tanto il vuoto lasciato e difficile, se non impossibile, sarà colmarlo.

Ciao Maurizio...