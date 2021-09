Signore e signori benvenuti al ritorno al passato. Credevate di essere nel 2021? invece siamo nel 2006 o nel 2007 o nel 2009 fate voi.

Cambiano i nomi ma le funzioni sono le stesse.

Arrivabene come Blanc, ovvero uno che nemmeno sapeva se la palla fosse rotonda ad occuparsi di Juve, un mister nessuno come Cherubini che ha pure un cognome che fa pensare (il diavolo era un Cherubino) al posto di Alessio Secco, altro mister nessuno sparito dal calcio che conta dopo l'avventura bianconera. In pratica due che per misteriosi motivi sono arrivati non si sa come a gestire il mercato della squadra più importante d'Italia.

Per il ruolo di Cobolli Gigli se la giocano Nedved e purtroppo Andrea Agnelli, che pare il capo di nome ma non di fatto, commissariato com'è dal cugino John Elkann dopo il mega rosso di bilancio dovuto a CR7, almeno in parte, e alla pandemia e la sparata della SuperLega con cui si è giocato tanta credibilità.

Al posto di Ranieri o Ferrara troviamo l'Allegri nazionale, il salvatore della patria che per giocarsi la reputazione con questa squadra e passare da capro espiatorio designato ha però strappato un quadriennale a 7,5 milioni l' anno.

Magari non mangia il panettone ma se la spassera' fino al 2025 a casa o in giro per il mondo coi soldi della Juventus.

Non male insomma.



Parlare della partita ha poco senso.

La Juve trova un gol fortunoso con Morata grazie all'errore di Manolas ma poi abbassa talmente il baricentro da fare vergogna. Nemmeno l'Ascoli di Rozzi sarebbe stato tanto sulla difensiva. Allegri nel 2021 a giocare ancora così fa ridere.

Vedere terzini della Juventus De Sciglio e Pellegrini fa tenerezza. Ok le assenze, ma i sostituti non dovrebbero essere di livello?

La partita viene fatta sempre dal Napoli superiore come qualità a centrocampo e come mentalità.

Nella Juve partita discreta di Rabiot, anonima di Mckennie e Bernardeschi. Locatelli si spegne alla distanza. La Juve tenta qualche sortita offensiva in contropiede con Kulusevski e Morata tanto generoso quanto a mio avviso limitato come centravanti.

Il pareggio, giusto e nell'aria, arriva però grazie alla solita boiata del portiere polacco di cui non mi spreco a scrivere il nome. Che il portiere polacco fosse un problema e non si capisse bene coi compagni lo si sapeva dalla passata stagione quando con Buffon in porta, tutta la difesa era più sicura. Oggi se Gigi fosse ancora alla Juventus giocherebbe lui.

La Juve st'estate avrebbe avuto la possibilità di prendere Donnarumma, operazione imbastita da Paratici, ma Cherubini ha stoppato la cosa.

Ora siamo con il polacco e Perin tanto scarso da essere stato rimandato indietro dal Genoa. Auguri.

Quando dopo il gol, Allegri toglie Pellegrini coi crampi e mette De Ligt passando al 3-5-2 appare aria di revival. Come quando vanno a domenica In o Sanremo cantanti che trent'anni fa fecero un pezzo di successo ma poi sono spariti come neve al sole. Riesumare una Juve che non esiste più. De Sciglio a sinistra nei 5 e Federico Bernardeschi a pascolare quinto a destra.

Entra pure Ramsey, scarso ed inutile, per Mckennie anonimo e inutile.

Il colpo del destino, il contrappasso, la punizione stile inferno dantesco, arriva quando però Allegri sostituisce Morata con lafuturasperanzadelcalcioitalianonazionale: MOISE KEAN, capace di spezzare le reni della Lituania.

Il giovine italiano incorna di testa ma lo fa verso la sua porta, il portiere polacco respinge come può Koulibaly segna il due a uno.

La Juve ormai non ha né forza né tempo né spirito né soprattutto uomini per portare anche una parvenza d'assedio all'area napoletana.

Scivolano via i 5 di recupero.

Festa San Paolo, Juve missione compiuta SIMPATICA E PERDENTE come per la loro immagine e quella di FCA preferiscono gli Elkann.

Accontentati quelli che senza CR7 la Juve era più forte e senza CR7 si risparmiano i soldi.

Senza Ronaldo la Juve non sarebbe andata in Champions la scorsa stagione e quest'anno vale il settimo posto.

Consigli per gli acquisti: lo svincolato Graziano Pelle' giocherebbe titolare in questa Juventus e qualche palla in attacco la terrebbe facendo salire la squadra meglio di Morata, specie se si vuole giocare così bassi e difensivi. Meglio prenderlo prima che si accordi con qualche club in B...

Questo è il livello.