Il sabato di campionato manda un segnale chiarissimo. Napoli, Milan, Inter sono squadre fortissime che hanno pure con alcune seconde linee fatto fuori avversari che potevano non essere semplici.

Vittorie perentorie... Per dire, il Napoli domina un Lecce contro cui la Juve aveva faticato. Il Milan fa pesare nel confronto con la Lazio la maggiore cifra tecnica e l'Inter su sbarazza con quattro reti di una Salernitana che fino al gol dell'uno a uno annullato per fuorigioco aveva fatto una bella partita.

La partita contro l'Atalanta è fondamentale per capire se la Juve può dire qualcosa nella lotta scudetto, trasformandola in una lotta a quattro oppure se sarà una cosa a tre fra le Milanesi e i campioni uscenti del Napoli.

Il problema è che vi si arriva già menomati con due assenze pesantissime come quelle di Milik e Vlahovic e qui mi domando perché alla Juve continua questa sequela di infortuni? I bianconeri giocano una volta a settimana non avendo le coppe eppure gli infortunati sono troppi rispetto a quelli che patiscono altre squadre.

Altro grande mistero è perché la Juve abbia il più alto monte ingaggi della Serie A, ma come valore dell'organico sia il quarto o quinto della Serie A stessa.

Si va a Bergamo e a quanto pare di capire i bianconeri dovrebbero giocare col polacco in porta poi ballottaggio Gatti Rugani per decidere chi affianca Bremer e Danilo.

A destra McKennie e qui io ancora debbo capire perché se si è preso Weah che in estate ha fatto un gran bel precampionato che tutti lo lodavano, si debba far giocare un centrocampista mezz'ala adattato a quinto che magari servirebbe più nei tre in mezzo.

A sinistra ballottaggio fra Kostic e Cambiaso, con lo slavo favorito.

Nei tre di centrocampo Locatelli, Rabiot e poi Fagioli che dovrebbe meritarsi la maglia a discapito di Miretti.

Io ora non voglio fare quello che se la prende coi giovani... non sia mai, ma Miretti corre fa degli inserimenti senza palla tra le linee ma cicca una marea di palloni tra passaggi sbagliati, inesattezze, ecc...

Fagioli invece tecnicamente ineccepibile, giocatore di tocco con buona visione di gioco ma fisicamente nei contrasti lo spostano e come passo spesso da mezzala se lo fumano.

Io Fagioli lo proverei alla Pjanic davanti alla difesa, magari scambiandosi di posizione con Locatelli in corso di partita.

In ogni caso visto che l'Atalanta come sempre metterà la partita sulla corsa ed il ritmo anche per vendicare la sconfitta patita in casa l'anno scorso, non sarebbe più logico andare, almeno all'inizio, con un centrocampo da battaglia: McKennie, Locatelli, Rabiot e mettendo Weah a destra con Kostic a sinistra?

Davanti con Chiesa e Moise Kean, che al terzo anno alla Juve ancora, tra infortuni, poco spazio e qualche intemperanza caratteriale, resta un oggetto misterioso.

Circa Moise Kean ho capito che ha una grande velocità ma quando poi deve concludere o tira sul portiere oppure dritto per dritto.Finora ha peccato di freddezza e poco ragionamento sotto porta. È più un attaccante esterno di un tridente a sinistra che centravanti a mio avviso. Magari oggi mi smentisce e segna un paio di gol da centravanti puro... non mi dispiacerebbe.

È comunque indubbio che paragonando la profondità della rosa della Juve con quelle di Inter, Napoli e Milan, quella bianconera risulti molto più corta.

Io non voglio dire, ma Allegri che prima della partita di Bergamo mette le mani avanti, in parte lo capisco.

Serve fare mercato a gennaio e contemporaneamente rescindere con chi prende stipendi ma poi non c'è mai per vari motivi.

Se Allegri in corso di partita volesse cambiare modulo passando alla difesa a 4 non può farlo che non si sono terzini. Dovrebbe adattare terzino destro McKennie oppure rispostare Danilo a destra con poi nessuno da affiancare Bremer in mezzo dato che sia Gatti che Rugani hanno problemi a fare il centrale di centrosinistra.

Il trattamento riservato a Bonucci a maggior ragione doveva essere riservato pure ai vari De Sciglio, Alex Sandro e magari qualcun altro per liberare denaro e posti per acquistare qualcuno.

Su Pogba il giudizio è sospeso fino alla decisione sul suo caso doping, ma il caso di positività credo si debba rescindere.

Se si fa un confronto uno contro uno fra i giocatori della Juve e dell'Atalanta, ad oggi se si prendesse Chiesa e lo si mettesse dall'altra parte sarebbero forse meglio gli orobici.