Era il 22 gennaio 2017, la Juventus aveva perso a Firenze contro la Fiorentina sette giorni prima giocando con il 3-5-2. Era stata una settimana ricca di polemiche. Col 3-5-2 Pjanic restava fuori ed il gioco della squadra appariva involuto e scarso... Tutti aspettavano la partita con la Lazio per vedere cosa si sarebbe inventato Allegri. Certo quell'Allegri era un altro Allegri con più grinta voglia di inventare e meno isterismi e corti musi. Non era ancora diventata la caricatura di se stesso, quel personaggio anti calcio moderno forgiato forse troppo dai confronti televisivi con un simil Gabibbo quale Adani.

Le leggende narrano che Massimiliano, alla ricerca di una svolta, avesse colloquiato a lungo con il suo ex mister e mentore Galeone. Da quei colloqui nacque quella Juve che nel 2017 arrivò alla finale di Champions contro il Real regalando una delle partirte più belle della storia Juve quel Juventus Barcellona dominato.

Contro la Lazio quella domenica pomeriggio nacque il famoso 4-2-3-1 con Mandzukic a sinistra, Dybala in mezzo e Cuadrado a destra dietro il pipita Higuain. In quella partita poi i terzini non furono Dani Alves e Alex Sandro ma Lichtsteiner ed Asamoah. In ogni caso, quella Juve dominò la partita contro i Laziali giuocando sull'ampiezza ed i cambi di gioco di Pjanic ed un gran possesso palla. Ogni volta che Cuadrado crossava, Mandzukic andava ad attaccare il secondo palo arrivando in corsa, uno spettacolo proprio.

Tornando ad oggi sarebbe possibile una svolta o la Juve quest'anno è condannata al 5-3-1-1 con baricentro sulla pista di atletica dietro la porta e pullman parcheggiato davanti alla porta e tanta fede nel fato per quanto riguarda la fase offensiva?

Potrebbe essere la Juventus attuale schierata con il modulo di quella? Sarebbe destinata a prendere imbarcate di gol con l'inferiorità numerica a centrocampo o avrebbe qualche speranza di risollevare gioco e morale del popolo juventino?

Beh... provarci non costa nulla!

In porta Szczesny ovviamente... certo Buffon era un'altra cosa...

La linea a quattro allora fu spesso Alves Bonucci Chiellini Alex Sandro... Oggi potrebbe essere fatta arretrando Cuadrado terzino destro poi Bremer e Danilo centrali e a sinistra Alex Sandro! o quello che resta del giocatore 2017 ormai demotivato e a fine contratto. Alternative poche! De Sciglio? meglio di no! Ulteriore opzione l'arretramento di Kostic a questo punto.

La grande forza di quella Juve fu a centrocampo il duo Pjanic-Khedira, ovvero la straordinaria visione di gioco del bosniaco accompagnata dall'acuto senso tattico del tedesco.



Con tutta la stima del mondo mia e del mister Allegri è difficile vedere Locatelli al posto di Pjanic. Preferirei PAREDES nonostante tutti i chiaroscuri di questa stagione... Anche Pjanic quell'anno fino alla svolta giocava male, difficile lanciare 40 metri se non si muove nessuno. Alter ego di Khedira , Rabiot o Locatelli stesso sempre tenendo a mente che il tedesco in forma era di una categoria superiore.

La cosa più semplice è scegliere i due trequartisti di destra e quello centrale. All'epoca erano Cuadrado e Dybala. Ora senza dubbi Chiesa o Di Maria o Di Maria Chiesa , il massimo sarebbe invertirli di posizione dopo ogni azione alla Sacchi. A mio avviso Federico Chiesa potrebbe giocare anche in mezzo a tutto campo come faceva quel Dybala. Vedere Chiesa invece nei 5 del 3-5-1-1 fa male. Il talentuoso Soule' prima alternativa ai due.

Il difficile del casting viene ora! Chi si chiama ad interpretare Mario Mandzukic? un po' come scegliere l'attore che deve interpretare Annibal Smith nella trasposizione cinematografica della serie anni 80 A-Team.

Non puoi chiamare chiunque! I papabili del casting sono Kostic, Kean dirottato a sinistra, Illing Jr... Manca qualcosa ci vuole un big... L'intuizione... Paul Pogba! Sì, proprio lui là a sinistra, magari anche per scalare un pochino a tre in mezzo. Spesso Allegri lo metteva lì nel famoso 4-4-2 storto.

Davanti ad occupare il posto del Pipita lui Vlahovic. Sì perchè l'infortunio, la pubalgia poi e 5-3-1-1 con pullman davanti alla porta prima, hanno trasformato un campione che resta un campione in un paracarro .

Dusan Vlahovic da mettere in campo quale finalizzatore e non carneade ad inseguire palle lunghe sparate da dietro senza senso .

Vorrei chiarire ancora il punto principale... Invece di cinque-tre-uno-uno con cani porci, Gatti e legumi in campo, LA JUVENTUS potrebbe giocare con Szczesny Cuadrado Bremer Danilo Alex Sandro; Paredes Rabiot(Locatelli); Di Maria Chiesa Pogba; Vlahovic.

Non voglio dire, ma come squadra di calcio mi sembra un tantinino più credibile.

Il problema non è tanto il modulo, ma il fatto che permetterebbe di schierare in quasi tutti i ruoli giocatori tecnici in grado di vincere l'uno contro uno e di resistere con la tecnica al pressing avversario. Giocatori poi in grado di trasformarsi in attaccanti nella fase offensiva. Questo concetto Allegri non lo capisce.

Si può fare anche il 4 2 3 1, ma se come terzino destro magari si mette un Gatti o anche un Danilo, invece di Cuadrado o a sinistra De Sciglio poi chi fa la sovrapposizione efficace che porta al cross pericoloso quando l'ala rientra sul piede forte?