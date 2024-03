Alex Sandro, Rugani, Iling Jr., Cambiaso, Nonge, Miretti, Alcaraz.

Ora mi dovete dire se una squadra come la Juventus con questi giocatori in campo era da considerarsi superiore al Napoli di Calzona

E poi devo sentire la gente che se la prende con Allegri...

Adesso tutti a guardare il fatto di De Rossi che con la Roma fa un sacco di punti, prendete uno a uno i giocatori della Roma e vedrete che come singoli sono più forti della Juventus.

Il vero miracolo era essere a pochi punti dell'Inter e giocarsi lo scudetto con i nerazzurri, che hanno una squadra che era tre volte la nostra.

Allora qui il problema è uno è uno soltanto: Giuntoli sono due sezioni che non fa mercato. Quest'estate ha portato sembra Weah, sembra perché poi tutti vogliono smentire la responsabilità dell'arrivo di questo giocatore.

Rugani è dal 2015 che abbiamo visto che non è della Juventus. Sul gol preso è fuori posizione si fa attrarre dal pallone invece di guardare se c'è qualche giocatore alle sue spalle praticamente va a dar fastidio a Bremer che colpisce male. Rugani a me dà sempre l'impressione di incertezza mai una volta che lo vedi anche l'espressione del viso sicuro di sé. Prendiamo spesso goal quando ce l'ho in campo perché spesso si fa attrarre dalla palla, stesso difetto di Gatti. Io non capisco perché non guarda l'uomo ma guarda solo il pallone. C'è un cross, un attimo gira la testa a vedere con la coda dell'occhio se c'è qualcuno alle tue spalle e se vedi che c'è qualcuno alle tue spalle devi andare a fare la diagonale sull'uomo, non guardare il pallone se già c'è un compagno a presidiare l'area. Invece guarda sempre solo la palla e manco si accorge che c'è Bremer.

Il concetto Rugani buono per la panchina e' una gran bufala. Perché poi capita che te lo trovi in campo nelle partite decisive e ti fa macelli come oggi. Ottavi di finale col Villareal in Coppa dei campioni docet. Possibile che ancora devo vedere Rugani alla Juventus?

Cambiaso. Prende un giallo ridicolo su Kvaratskhelia poi sul tiro dell'armeno a gol e' lontano.

Alcaraz a me è sembrato sinceramente un giocatore buono per l'Udinese che almeno deve farsi due tre anni di serie A poi ne riparliamo. Non sicuramente un profilo da arrivare immediatamente alla Juventus, si vede lontano un chilometro, come dice Allegri, che questo del calcio italiano sa poco o nulla.

Miretti è un miracolato perché in altre Juve penso che mai sarebbe arrivato a giocare così tante partite. Iling Jr magari avrà anche delle doti ma adesso è un giocatore grezzo tatticamente.

Nonge purtroppo causa il fallo da rigore ma non si deve arrivare con un ragazzino di vent'anni a giocare nei minuti finali di una partita col Napoli.

Allegri è tutto l'anno che chiede giocatori esperti. Perché Simone Inzaghi deve avere Calhanoglu Mkitharian e Barella mentre nella Juventus non c'è uno che sa fare un passaggio, un'apertura, un lancio in verticale, che Locatelli lo si vede lontano 10 km che è adattato come uomo davanti alla difesa?

Il problema della Juventus è che non ci sono i giocatori, non si può andare avanti col solo Rabiot che il giorno che manca a centrocampo la squadra bianconera sparisce. Se Allegri stasera ha dovuto schierare Rugani ed Alex Sandro è perché è arrivato un giocatore rotto come Djalò ed è partito uno buono come Hujisen.

Giuntoli finora ha portato in tutto due giocatori, uno buono per far da panchinaro a Udine e l'altro per allargare l'infermeria bianconera e poi ce la prendiamo con Allegri.



La Juventus non è l'Atalanta. La Juventus è una squadra che ha sempre avuto giocatori importanti e deve continuare ad avere giocatori importanti non si può fare il mercato dei giovani delle promesse e poi pretendere di vincere. Contro la Juventus giocano tutti alla morte se in campo non ci sono giocatori esperti con gli attributi si fanno influenzare, come è successo secondo me stasera anche dal pubblico avversario e non riescono ad esprimere le loro potenzialità.

Il problema è andare molto a monte.

Gli Elkann spendono miliardi per vedere la Ferrari arrivare seconda a 30 secondi dalla Red bull? Allora come possono pretendere di vincere senza investimenti con la Juventus? La Juventus non può essere gestita come l'Udinese, perché se viene gestita come l'Udinese quest'anno se tutto va bene finiamo terzi, il prossimo anno con magari un allenatore non esperto, che può anche andare nel pallone, si può pure arrivare Quinti.

Un conto se sei in una squadra che anche se non vince per 4/5 anni non succede nulla e hai meno pressione un conto se sei un giocatore anche giovane di belle speranze della Juventus in cui alla prima partita sbagliata ti tagliano le gambe.

Tre anni che c'è Allegri alla Juventus, tre anni che non vengono acquistati i giocatori che servono all'allenatore livornese.

Ad Allegri serviva un giocatore tipo Pjanic purtroppo si è bucato con Paredes ma né in estate né a gennaio si è cercato qualcuno.

In difesa possibile che la Juventus deve avere Gatti Rugani Alex Sandro quando ci sono giocatori in giro come può essere Buongiorno del Torino, Romagnoli della Lazio cioè giocatori coi piedi buoni che possono anche fare i registi difensivi un po' come faceva Bonucci?

A Centrocampo bisogna fare come fa Marotta andare a prendere i giocatori esperti a parametro zero 30 31 anni voi piedi buoni la tecnica e l'esperienza.

Perché il gioco di Allegri si basa proprio su questo possesso palla magari all'indietro poi qualcuno che si inventa la giocata che pesca l'attaccante in aria e poi l'attaccante deve segnare.

Se Cambiaso ha la palla del pareggio e la spara in cielo, è colpa di Allegri? Se ci fossero stati ad esempio Cuadrado o Lichtsteiner li era gol

Allegri è un allenatore che punta a vincere le partite 1 a 0 2 a 1 ha bisogno di una difesa con gente col sangue freddo e soprattutto gente in attacco che anche se ha un'occasione fa gol. Non può avere giocatori che prima di fare un gol ne sbagliano due tre. Cambiaso Weah non sono ancora da Juve, Kostic purtroppo si è involuto, Locatelli deve avere una alternativa di livello da mettere davanti alla difesa quando c'è da costruire e deve trattarsi di un giocatore importante che sappia far girare la squadra. Come mezzala si dovrebbe prendere un giocatore di livello ad esempio fare un investimento magari su De Paul in modo da avere una linea 3 con De Paul Locatelli e Rabiot Poi magari in panchina un giocatore un po' di fantasia come può essere che ne so anche Maxime Lopez della Fiorentina McKennie e un giovane che può essere Miretti O Alcaraz.

Quella di quest'anno è una rosa che deve essere la base su cui inserire il prossimo anno due giocatori importanti una centrocampo e uno in difesa.

Ad Allegri si porti ad esempio un Buongiorno poi vediamo se la difesa a tre Bremer Buongiorno Danilo non torna ad essere quel muro che è sempre stata quando c'erano Barzagli Bonucci e Chiellini. A centrocampo si cerchi di prendere un giocatore con tecnica superiore come ad esempio un de Paul. Poi magari si può andare avanti anche con giocatori non ancora da Juventus sugli esterni, come Cambiaso, Weah, Iling e Kostic se non si vogliono mettere i soldi CHE CI SONO per fare ulteriori acquisti per il semplice fatto che di solito le squadre si costruiscono nella fase centrale. Se una squadra ha una ossatura centrale forte, portiere forte, difensori centrali forti, centrocampisti forti e un bel centravanti come è Vlahovic, poi sugli esterni si può anche concedere qualcosa e si vince uguale

Questo accanirsi contro Allegri in realtà fa il gioco della società e degli Elkann e va invece contro gli interessi reali della Juventus. La Juventus quest'anno ha una buona base che deve essere rinforzata con investimenti importanti nella prossima sezione di mercato almeno due grandi giocatori senza cedere quelli forti che abbiamo come appunto Bremer Vlahovic o Chiesa. Mandare via Allegri significa spendere quasi 20 milioni di euro lordi tra allenatore e staff per prendere chi? Motta? Perché secondo voi è Motta fa il miracolo senza i giocatori per vincere? Bisogna spendere per comprare i giocatori forti, purtroppo qua tra tutte le opinioni mediatiche ci stiamo scordando dell ABC. Serve un grande difensore perché Gatti non lo è Rugani non lo è e io farei in modo che questo sia per lui l' ultimo anno alla Juve come per Alex Sandro. Su Gatti la speranza ancora ce l' ho. A centrocampo non spenderei nulla o molto poco per riscattare Alcaraz tra Fagioli e Miretti in rosa ne terrei uno solo. Nicolussi Caviglia in prestito. Prendere veramente un campione in difesa per magari riportare l esplosività di Bremer sul centrodestra e prendere un campione a centrocampo.

Nel 352 vedo ottimamente De Paul dell'Atletico perché con Locatelli può alternarsi in regia. Alle volte può accentrarsi De Paul e allargarsi a destra Locatelli. Poi se si riesce a trovare un regista bravo che mano a mano possa diciamo anche alternarsi a volte con Locatelli comunque quello che è importante che devono arrivare due colpi importanti senza che vengano ceduti i campioni che abbiamo come Federico chiesa come Vlahovic o Bremer.

In attacco a mio avviso Milik ormai è un giocatore scaduto va trovato sicuramente un attaccante forte di testa che potrebbe essere anche un Scammacca poi tenere sia Soule che può fare anche il quinto a destra che Yildiz magari sacrificando Kean nello scambio con l'Atalanta con Scamacca.

Sia dia ad Allegri un 11 così Szczesny Bremer Buongiorno Danilo Cambiaso (Weah) De Paul Locatelli Rabiot Kostic (Iling) Chiesa Vlahovic. Poi lo si giudichi penso che si può vincere lo scudetto anche mantenendo gli stessi esterni di quest'anno

Spero che questo articolo sia letto da tanti juventini e che capiscano che il problema sia l'incapacità della società di fare degli acquisti che siano in linea con il blasone bianconero.

Come in Formula 1 si bruciano miliardi per vedere la Ferrari seconda, a maggior ragione si dovrebbero spendere miliardi per vedere la Juventus prima in Italia. se non altro per un fatto di orgoglio.

Per il mercato in estate sono necessari almeno 80 o 100 milioni di euro da investire per far tornare questa squadra competitiva, non si può pretendere che la Juventus si autofinanzi. Il Real Madrid non si autofinanzia, il Manchester United non si autofinanzia, il Manchester city non si autofinanzia.

Ci vuole anche onesta' intellettuale da parte dei giornalisti perché gli Elkan per la Ferrari stanno spendendo un fiume di denaro portando a casa soltanto secondi posti quindi il gruppo che controlla la Juventus ha le disponibilità finanziarie anche per sostenere il mercato bianconero nonostante i problemi finanziari ed il buco che c'è stato negli anni scorsi anche perché se non si vince non si incassa.

Come ha dimostrato il Paris saint-germain il far play finanziario se si vuole si aggira... Dopo la partita di Napoli il titolo secondo me più corretto non è Allegri in dubbio o serve un nuovo allenatore al posto di Allegri, quanto piuttosto che questa Juventus, per la sua storia, merita investimenti.

Pogba mi rendo conto che doveva essere un investimento per il centrocampo della Juve che doveva fare il salto di qualità ed è andata com'è andata, ma la Juve non si può ridurre a giocare con titolare dei carneadi seppur volenterosi come appunto Alcaraz Miretti Fagioli McKennie ecc



In ogni caso sinceramente io non capisco me capirò mai gli Elkann. Io farei loro questa domanda: ma non vi viene il nervoso a vedere De Laurentiis che saltella sulla sua poltrona e che fa le mosse con la faccia? Che in pratica prende in giro la Juventus e quindi ovviamente anche i loro proprietari?

Io penso che Andrea Agnelli si sarebbe arrabbiato dopo la sconfitta di stasera.

Perché a questi Elkann non è mai entrata nel cuore la Juventus? Questa forse è la cosa più brutta...