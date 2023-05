Per la Lega Calcio è uno solo, ma per i tifosi e la gente da stadio si tratta di una doppietta quella di Tressoldi , difensore brasiliano del Sassuolo che ha contribuito alla vittoria dell'Inter. In solo tre minuti due deviazioni fondamentali. Solo una viene però riconosciuta effettivamente come autogoal. Una doppietta sfiorata, per la Lega, realizzata, invece, per molti opinionisti. Ma non è la prima volta che ciò succede. Il caso più recente è sicuramente quello di Faes, contro il Liverpool.

In sette minuti sfigatissimi ha regalato la vittoria ai rossi di Liverpool contro il Leicester. Ed il Liverpool ha ribaltato il risultato proprio grazie a quelle due prodezze sfigate, degne della peggior magia nera, del calcio. Un primato notevole, che venne sfiorato in passato ad esempio in Turchia. Nel 2009 il mediano dell'Eskisehirspor Emre Toraman, nell'arco di 22 minuti ha realizzato quello che in quel tempo venne definito ironicamente come un capolavoro.

Un capolavoro firmato Emre Toraman. Opera calcistica che in Turchia non avranno dimenticato, soprattutto i rivali del Bursaspor che beneficiarono di questa opera d'arte. Ma a beneficiarne fu anche la nazionale italiana contro la Georgia. Kakhaber Kaladze facendo due autogol regalò una vittoria alla nazionale di Lippi nella qualificazione ai Mondiali del 2010.

E c'entra sempre un po' d'Italia con i record. Come dimenticare l'autorete del portiere della Juventus agli europei? La sua fu infatti la prima nella storia di un portiere ad una fase finale degli Europei. Szczesny. Ma anche dei miti del calcio hanno vista la propria carriera caratterizzata da autogoal. Come Franco Baresi. Nella porta di Antonioli due bei goal ma nella porta sbagliata. E Baresi però insieme a Ferri, della sponda rivale, coltiva anche il record degli autogoal in SerieA. Il difensore dell'Inter ha collezionato 8 autoreti in 333 presenze, dal 1981 al 1994, Baresi 8 in 470 partite dal 1977 al 1996.

La regola dell'autogoal è cambiata nel tempo, si è passati dall'interpretazione rigorosa che voleva l'autogoal anche per una deviazione minima, ed in questo caso Tressoldi, avrebbe fatto sicuramente il record mondiale, perchè in tre minuti due autogoal in un campionato di massimo livello non si sono probabilmente mai visti, alla regola attuale che vuole che gli autogoal siano considerati tali unicamente quando l'intervento del calciatore risulta decisivo nell'indirizzare in porta un pallone altrimenti destinato a finire fuori. In sostanza, siamo andati vicini ad un record storico senza precedenti probabilmente, per la velocità con cui si sarebbero realizzate due autoreti in un campionato professionistico, un record da far invidia all'universo mondo. Sfiorato, questa volta solo sfiorato.