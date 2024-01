Ero presente allo stadio Friuli nell'assistere alla partita tra il Bologna, dei miracoli, come è stato battezzato da tanti, e l'Udinese.

Ed in quella partita è successo quello che a volte capita nel calcio. Una squadra ultra favorita che crolla e l'altra che fa la sua impresa.



L'Udinese di quest'anno si trova a vivere una delle peggiori stagioni della sua storia degli ultimi 29 anni di SerieA, forse la peggiore, e contro il Bologna ha, per quello che si è visto in campo, meritatamente, conquistato tre punti d'oro per la corsa salvezza, quelli persi dal Bologna, invece, non sono stati determinanti per la corsa Champions League.

Ma ciò che ha impressionato più di tutto è stato l'entusiasmo dei bolognesi! Erano in migliaia ad Udine, tanto che per alcuni sprazzi della partita sembrava essere più al Dall'Ara che allo stadio Friuli. Il Bologna in campo però contro i friulani semplicemente non si è visto. Contro il Genoa ha rischiato di ripetere una seconda sconfitta consecutiva che sarebbe stata per il morale una bella botta e rischiato di compromettere la corsa Champions, che comunque è ancora lunga e sicuramente subirà una svolta con il calciomercato invernale.

Due squadre in lotta per la salvezza e con le tifoserie gemellate, Udinese e Genoa, hanno rischiato di spegnere i sogni europei del Bologna, ma contro il Genoa, che ha fermato anche l'Inter, il Bologna la testa l'ha saputa alzare e quel pareggio arrivato nei minuti finali è stato giusto.



Va detto che il Bologna in Champions League sarebbe una manna dal cielo per il calcio italiano. Non proprio un caso Leicester, ma sicuramente una salvezza per il nostro calcio, perchè se per la corsa scudetto, alla fine, concorrono sempre le solite note, per quella in Champions, in Italia, c'è una situazione più frizzante ed interessante.

Dopo l'Atalanta, può toccare al Bologna, ma c'è anche la Fiorentina in corsa, cosa di cui si parla meno, forse per il suo proprietario poco allineato ai potentati del calcio e che non se le risparmia mica, e l'Atalanta, già citata, che sarebbe una conferma di un progetto calcistico da prendere come esempio in Italia.

Ecco, se in Champions League ci andasse una di queste squadre, cosa assolutamente possibile e concreta, tenendo conto della questione anche dei cinque posti papabili, sarebbe una cosa fantastica.



Il bello del calcio passa dalle qualificazioni in Europa, in SerieA, perchè la lotta scudetto, ad oggi, o meglio da decenni, sembra essere sempre una sorta di affare riservato alle solite note, la corsa in Europa invece sta diventando più stimolante e fa sognare i tifosi, come dimostra l'entusiasmo dei bolognesi, incredibile, oppure dei viola, più timido forse a livello mediatico, ma sono lì a giocarsela con tre allenatori che stanno facendo la storia del nostro calcio, Italiano, Motta e il maestro Gasperini.

E la cosa bella è che se si va a vedere il valore delle rispettive rose, la Fiorentina sarebbe al settimo posto, il Bologna addirittura al nono posto e l'Atalanta, invece, al quinto posto...