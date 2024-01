Diciamolo pure, quando i finanziatori della Super Coppa Italiana in Arabia volevano vedere il Milan e la Juventus, e non squadre per loro anonime come la Fiorentina e la Lazio o il Napoli, il calcio italiano, anziché doversi giustificare, come ha fatto con alcuni suoi massimi rappresentanti, dovrebbe dire: non avete capito niente del calcio, questa è l'ultima volta che ci vedete qui!

Ma figurarsi. Nessuno oserà dire un santo no ai soldi che arrivano da quel mondo. Bisogna scusarsi che Milan e Juventus non ci siano e far capire come funzionano le regole. Però poi nello stesso tempo si dice no alla Super League, che sarebbe forse più meritocratica dell'attuale Champions. Una contraddizione meravigliosa, tutta rigorosamente made in Italy.



Ma chi se la guarda la Super Coppa Italiana all'estero? Si possono dare tutti i numeri che vogliono, ma la realtà racconta una storia diversa. Decisamente. Anche in Italia c'è chi se ne frega, letteralmente. Il calcio italiano all'estero non attrae, non è la Bundesliga, non la Premier, forse anche partite minori del campionato spagnolo sono più attrattive.

E tutto questo è il capolavoro compiuto da parte di chi, dopo essere stato fuori due mondiali, con le procure che ancora stanno indagando sulle plusvalenze e tutto il resto, ben noto, ha avuto come una formula per rilanciare il nostro calcio quella di portarlo in Arabia cerando di ottenere cosa? Quali sono gli investitori arabi nel calcio italiano? Piacerebbe saperlo. Almeno dalla Cina è arrivato Suning che ha fatto grande l'Inter!



Volevano Milan e Juventus perché a livello di nomea sono le squadre più note del calcio italiano. Perchè ragionano come se fosse una sfida alla PS.

Volevano un teatro dove portare icone che vanno oltre le regole del gioco del calcio. Questo non è calcio, questa è una schifezza. Il bello del calcio, passa proprio dal fatto che non ci sono sempre le solite note, ma anche delle novità.

In tutto ciò, in quel mondo si porterà un Mondiale nei prossimi anni. Tutto lecito, ci mancherebbe, ma lo spirito del calcio non passa dai soldi, ma in Italia siamo così messi male, che alla fine ci si è venduti al migliore, o meglio, forse unico offerente.

Ma il punto è, cosa ha portato di positivo al calcio italiano la Super Coppa italiana in quel posto? Fateci il favore, andatevene tutti a casa e ripartiamo da zero.

Certo... ma nel mondo dei sogni...