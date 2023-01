Quarti di finale raggiunti.

La Juventus batte il Monza per due reti a una e si aggiudica il passaggio verso i quarti di finale di Coppa Italia. La Juventus affronterà la Lazio di Sarri, che agli ottavi ha battuto il Bologna. Le altre tre partite saranno Inter contro Atlanta; Cremonese contro Roma (sin qui, grande percorso dei grigiorossi); Fiorentina contro Torino.

- La Juventus ha vinto la sua ultima Coppa Italia nel 2021, oramai due edizioni fa. Vincere questo trofeo, anche se in questo periodo non sarà facile, ristabilirebbe un po' l'umore a Torino, dato che i trofei mancano da un po' ormai. Anche se sono solo meno di due anni, per la Juve è tanto tempo.

- Personalmente non riesco a capire se la corsa allo scudetto, che ormai non si vince da due edizioni, sia chiusa o ancora aperta. Gli obiettivi di Allegri sono probabilmente differenti da ciò che molti pensano. La Juve si trova in terza posizione, con il Milan ad un punto di distanza (37 Juve, 38 Milan). Il Napoli, invece, è capolista, solo soletto a undici punti dai diavoletti. Sono tanti undici punti, ma non bisogna mai sottovalutare una squadra, perché nel calcio tutto può accadere. Quindi il Napoli si può rilassare, ma sempre con gli occhi ben aperti.

- Terzo ed ultimo punto, la Juventus giocherà la UEFA Europa League. È una competizione molto prestigiosa ed andrebbe vinta, ma purtroppo questo passaggio da Champions a Europa League ha scoraggiato un po' tutti i tifosi della Juve. Era dà molto che non si vedeva una squadra che se la giocava per vincere la Champions League, finire a giocare in Europa League (nulla da togliere alle squadre partecipanti in Europa League). Le colpa, la Juve le ha. Diciamo che non si è impegnata al massimo per provare a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta e questo si anche un po' notato, purtroppo.

È da molto tempo che lo dico: qualcosa nella Vecchia Signora va ribaltato completamente, come il colpo di stato di Napoleone che mise fine al Direttorio. Come ho scritto in molti articoli, alcuni giocatori della Juve non sono affatto adatti agli schemi e alle tattiche di gioco disegnate da Max Allegri. Spero vivamente che con il nuovo presidente e il nuovo CdA, qualcosa cambi a Torino e che il mercato sarà cruciale per cambiare l'attuale (brutta) situazione.

A noi, non resta altro che sperare!

Ora riassumerò brevemente la partita, mettendo in risalto i momenti salienti.

La Juventus parte forte, per dimostrare qualcosa ai suoi tifosi. La Vecchia Signora si porta in vantaggio dopo solo otto minuti. Weston McKennie, con un ottimo cross partito dalla fascia destra, pesca in area di rigore Moise Kean, che a due passi segna di testa, non poteva sbagliare. Grande inizio dei bianconeri, che probabilmente sono scesi in campo con una mentalità ed un atteggiamento differenti da quelli precedenti.

Il Monza, quest'anno, ha costruito un'ottima squadra, che in campionato si trova in una rispettabilissima posizione per una squadra neo-promossa. Anche i lombardi, come i Piemontesi, partono forte e trovano il gol del pareggio dopo sedici minuti dal vantaggio bianconero. Calcio d'angolo per il Monza: Mattia Valoti sovrasta i difensori bianconeri, che non essendosi accorti della sua presenza, lo lasciano sfilare e gli permettono di segnare di testa il gol del pareggio. Terzo gol in Coppa Italia per Valoti, che riesce ad agganciare la Juve, 1-1!

Per il resto del primo tempo, le occasioni da entrambe le sponde non sono mancate: dalla parte della Juve, i giovani Iling Jr., Fagioli, Miretti, Soule tentavano di insaccare la porta avversaria, mentre il Monza si difendeva dignitosamente e agli errori della Juve, reagiva ed attaccava.

Alla ripresa, l'andamento della partita è più blando rispetto quello dimostrato da entrambe le squadre ad inizio partita. Per ottenere il gol del vantaggio, la Juve dovrà aspettare fino al 78esimo. Federico Chiesa va al tiro dal limite dell'area dopo un'azione personale spettacolare e manda il pallone in rete dopo un tocco al palo destro, 2-1! Ammettelo, chi non aspettava questo momento? Finalmente, dopo un interminabile periodo di stop, Chiesa ritorna e segna un gol meraviglioso. Si è ripreso esperiamo che quest'anno bombardi le porte avversarie!

Il Monza non riuscirà a trovare il gol del pareggio, perciò al triplice fischio di Pezzuto, Juventus 2, Monza 1. La Juventus si è qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia.

Devo fare i complimenti ad Allegri per un motivo: grande coraggio dell'allenatore toscano che ha schierato in campo diversi giovani non ancora del tutto ambientati nel gruppo, ma che hanno fatto vedere a tutti le loro qualità.

Bravo Max!

Andrea, 13 anni