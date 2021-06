Io ho un modus operandi a metà tra un serial killer ed un blogger di calcio: sono un commentatore seriale. Dove ho da espormi levo tende gialle o alzo gli avvolgibili, con la mano (il segno distintivo dell'uomo e lo strumento col quale facciamo tutto ciò che è male) mi riporto la maniglia della finestrella verso l'interno della mia cameretta felice ed ora che il vetro è spalancato e che ho alzato le zanzariere, ora finalmente posso gridare il mio "blablabla" all'esterno (grazie Internet!) che certamente verrà limato dal me medesimo dei giorni dopo come fosse un ritaglio delle elementari da aggiustare, realizzato da un povero maschietto disordinato (come me), perchè chi ha tanto da dire in rete spesso è affetto dall'ecolalia informatica, una sindrome che permette di ripetere e ripetere termini e concetti. Dunque questa introduzione che magari avete letto velocemente con l'occhio destro (perchè non avete googolato nè "come aprire una finestra" nè "malattia ripetere parole"), il sinistro invece era posato sul sostegno su cui vi siete morbidamente adagiati come un insettino sul fiore della gaillardia per leggere il mio articolo, una responsabilità da capitano sul vascello che ho! Uh uh oh!

Quello che voglio finalmente spiegare dopo l'introduzione è che riguardo al Milan ce ne sono di notizie da commentare... ma a monosillabi!

Ora però ne è uscita una stimolante assai, quindi vi risparmio le mie riflessioni vuote sul futuro di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, sui vari trequartisti nominati a cui io non do onestamente eccessivo peso (forse Harit, Gomez ed Ilicić non sono nemmeno nel mirino del Milan?) e sulla situazione Giroud in stand-by, su Tomori riscattato... forse qualcuno di voi non è certo dell'umore che mi giunge per desío del core di fronte alla notizia del pagamento dei 28 milioni relativi a Fikayo Tomori? Dunque non era necessario promulgare al mondo intero le mie impressioni su notizie quali queste, meglio così, almeno non subite il rantolo di chi tenta di rimuginare qualche fantasia pur di terminare un articolo necessario. E... proprio per rimanere in tema di "serial killer", agisco da profiler come il geniale Holden Ford ed intitolo qui sotto il mio paragrafo "Milan, buoni affari eccetera eccetera- Il caso Tonali".

MILAN, BUONI AFFARI E COME GUASTARLI- IL CASO TONALI

Dunque, di avventurieri, esploratori e Livingstone tanto spinti verso l'impulsività ce ne sono, ma nella mia casa non mi insegnarono ad asciugarmi le mani passate sotto il lavandino con quei pezzettini di carta firmati Mario Draghi, il denaro non si sciupa.



- Dunque il Milan già ha pagato 10 milioni per la prima stagione rossonera di Sandro Tonali ed ora ne mancavano altri 25 di milioni da versare nelle casse di Cellino, beh... facciamo 20 perchè lo sconto ragionevole su Tonali sarebbe certamente e logicamente accettato dal patron delle Rondinelle, meno non credo poichè non siamo nel 21 marzo (San Benedetto, la rondine sul tetto). Dunque la prima motivazione per riscattare Tonali è l'oggettiva spesa effettuata di un patrimonio importante.

- La seconda motivazione è, invece e certamente, soggettiva, perchè da mediano la maturazione di Sandro Fedro Tonali dovrà ancora avvenire ed io credo in questo sviluppo nel ragazzo, forse nemmeno nella prossima stagione ma a partire da quella dopo? La pazienza è un cucchiaino che ogni giorno deve essere portato alla testa, un po' alla volta in maniera costante e la fretta fa i gattini ciechi.

- Infine, mi è difficile immaginare che Tonali già nelle prossime stagioni dove dovrà pur sempre avvenire una stagionatura delle sue qualità, possa valere meno dei venti che ci sono da pagare (il fatto di averne già spesi dieci non è altro che un ricordo a cui non si può porre rimedio), quindi il Milan rispetto al pagamento di quest'anno unico si dovrebbe accaparrare una plusvalenza certa o quasi.

Allora sceglietene una o un'altra, più motivazioni insieme oppure, ma Tonali si deve riscattare, imperativo!

Ciò che mi porta in questa Ford della polizia con le sirene che fanno "neeeh noooh", è l'errore grave, scottante e tarchiato che è stato commesso a Milanello. Si è stretto l'accordo per Tonali: 15 milioni (ripeto, oltre agli altri 10 già pagati) e Jack Olzer a Brescia. E capite cosa mi manda in bestia? La vendita del cristallo giovane che pare essere solo un dettaglio! Abbiamo buttato via il maggior talento delle nostre giovanili come la carta argentata del panino con cui alle elementari fai ricreazione. Io credo che se la nostra rosa fresca aulentissima d'Olzer non fosse sbocciata nel 2025... rimproveri non dovevano venirne fuori, nossignore. I talenti sono così, anche quelli più promettenti, bisogna saperli aspettare e se non vengono... ciccia! Eppure Giacomo Olzer è stato allontanato come se la sua cessione non fosse una perdita considerevole per il futuro prossimo, il nostro se ne è uscito da una Milano con le luci spente, dimenticato superficialmente da tutti come Clint Easwood nel nascondiglio della scena finale di "Per un pugno di dollari."

Mi perdonereste ora? Mi preparo alla domanda più ovvia: "adesso siamo tutti esperti della Primavera, vero?"

Scrissi un articolo sul ragazzo già a febbraio. Il Milan Primavera non lo seguo parecchio, vedo a volte gli highlights ma i gol del cristallino Jack Olzer li ho visti tutti, la doppietta contro la Lazio in diretta. Seguivo solo lui perchè obiettivamente lo ritengo un gran prospetto, forse l'unico del nostro Milan in fiore e potenzialmente ci siamo mossi come l'Inter, anni fa che buttò via Zaniolo come un trenino che non piace più al bambino. Allora, Olzer ha i colpi! Un trequartista classe 2001, 11 partite da titolare (molti infortuni quest'anno) e 10 gol, ed è anche un cuore rossonero. Si è già presentato a San Siro nei suoi 15 minuti circa con il Milan dei grandi, in Coppa Italia contro il Torino, ricorderete che si comportò diversamente dagli acerbi Colombo e Maldini. Già che teneva palla, tentava qualche dribbling e superava l'avversario, non sbagliava i passaggi e si prendesse i falli per far risalire la squadra, in pochi minuti, alla sua prima assoluta tra gli adulti è... parecchio. Io sono contrariato, abbiamo guastato un affare... e Locatelli vale oggi 35 milioni. Cerchiamo Ilicić forse e cacciamo l'Ilicić di Milanello? Wasted.

MALDINI: TO BUILD, BUILT, BUILT

Va bene avevo detto che non avevo granchè da esprimermi, le riflessioni erano vuote... mi invento una scusa del tipo "eh, ma la parte sopra l'ho scritta due giorni prima poi sono uscite nuove news" o mi rendo pubblicamente ipocrita?

Dunque, non ero un grande a scuola nella materia "tecnologia", quella con righello e squadra, ma ora si gioca al Piccolo Architetto! Build, built, built. Costruire, costruii, costruito. Qui Paolo Maldini, a cui spiegarono: "Paolo, con questa pietra costruisci il tuo Milan", così sarà anche quest'estate, di pietre già ne ha poste ma ne anche incontrate alcune già ferme... fe, ferme? Mica che le pietre rotolino d'abitudine o per divertirsi come la band di Mick Jagger!

Situazione prestiti: Brahim Díaz è un calciatore capace di ricoprire qualità assenti nel Milan: imprevedibilità e dribbling nello stretto e leggo che a 20 milioni si potrebbe fare! Questo potrebbe esplodere come un brufolo, facendo un gran male intorno. Dalot? Il prestito si potrebbe prolungare ma spendere somme importanti di denaro in quel ruolo non conviene (possediamo già Cloruro Kalulu), rimane vacante una poltrona da centravanti under-25, si desiderano alla cassa anche dei signori per coprire la fascia destra (un' alternativa a Brezza di giugno Saelemaekers) e per proteggere la zona mediana (Meitè è in partenza).

Capitolo Hauge? Sfogliatelo e basta il capitolo, magari prestate il libro a qualche amico ma Il Figlio di Freyr deve unicamente essere allenato da Ra's al Ghul per giungere al livello di un membro della Setta delle Ombre, abbiate fiducia e... tempo! Eppure sembra che il norvegese stia per essere indirizzato ad Altrove?

Tasto Leao? Din din. Che disappunto può provare un milanista come me, essendo a conoscenza del fatto che Rafael Leao nella finale dell'Europa U-21 stesse trottorellando ancora, senza convinzione... motivo per cui non era nemmeno partito titolare! E perchè mai in Champions League dovrebbe sbattersi negli angoli del campo come fosse un cioccolatino in una scatola vuota nel portabagagli di una macchina che percorre un percorso sterrato che si sviluppa con curve ampie che girando e rigirando su di sè stessa fa impazzire il navigatore che non riesce nel ricalcolo del percorso che... la convinzione sua non è evidente, credo anche la mia. Però minusvalenze sonore non possiamo accettarle. ¡Ojo Paolo!

Situazione trequartisti: Calhanoglu era rimpiazzabile ma non si opera il salto di qualità acquisendo un trequartista sui venti milioni! Ne avete trovato uno convincente? No. Non guardate me allora!

Romagnoli: per me può rimanere, pronto a coprire il posto di uno tra Kjaer e Tomori all'occorrenza, e venderlo ad un prezzo sonoramente al ribasso è un affare... guastato!

