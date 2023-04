qui per la parte II



Capitolo III

Vincono le moto, ma col trucco…

Preso atto che i partecipanti aventi facoltà di esprimere preferenza per un tipo di mezzo di trasporto, piuttosto che per un altro, o per un tipo di percorso piuttosto che per un altro, eccetera erano quattro, dicasi 4, perché Rosaria votava per conto di Girolamo, suo fratello, e non per proprio conto (non avendone diritto in quanto femmina) Entony, visibilmente emozionato, potette dichiarare solennemente aperti i lavori di quel piccolo Parlamento, quel delicato, stupendo fiore di democrazia che era riuscito a far sbocciare, in quella terra tutt’altro che fertile che era Bari vecchia, dove vigeva incontrastata la legge del più forte. Un risultato già di per sé notevolissimo!

Era arrivato il momento tanto desiderato, ma anche tanto temuto, di dire quello che si aveva voglia di fare, e poi di trovare insieme la soluzione che meglio rappresentasse i desideri, ma anche i vincoli di ognuno.

Entony: “se siete d'accordo, sentirei cosa ha da dire Maicol. Maicol…, tu cosa proponi di fare per queste due settimane di vacanza insieme?”

Maicol: “a me piacerebbe viaggiare con un pulmino preso a noleggio, con la possibilità quindi di trasportare anche parecchi bagagli. Mi piacerebbe fare tutta la costa partendo da Bari e andando verso sud, in territorio ostile, nel Salento, fare tutto il tacco e poi tornare su, col mare che nel frattempo è diventato Jonio, passare dalla Basilicata, approfittare per andare a vedere i Sassi di Matera, passare almeno una giornata in quei posti incantevoli, poi proseguire e scendere giù, in Calabria arrivare fino alla punta dello stivale, fare magari una puntata in Sicilia, e poi tornare su, costeggiando il Tirreno, e poi, a un certo punto, quando lo decideremo, tagliare a destra per tornare a Bari.

Per dormire e per mangiare, io sarei per godermi le vacanze senza grossi sacrifici, ché di quelli ne facciamo già durante l'anno in abbondanza, per cui proporrei di fermarci a mangiare in ristoranti e a dormire in alberghi con tutti i comfort. Dopo aver fatto una vacanza così mi aspetto davvero di tornare riconciliato col mondo!



A parte Entony, che ovviamente era al settimo cielo al pensiero che il gioco di società che aveva messo in piedi stesse funzionando così bene, la reazione di tutti gli altri di fronte a questo evidente sfoggio di ricchezza, di cui, tra l’altro, nel quartiere, nessuno si era mai accorto, non poteva che essere di fastidio. Solo Rosaria, vera ed unica destinataria del messaggio subliminale che Maicol aveva voluto mandare , seppe trovare parole riabilitanti per Maicol.

Rosaria: “eeeehhh Maic, ce lo potevi dire subito che avevi vinto al Superenalotto, così ci risparmiavi di pensare ad una proposta alternativa a questa. Bastava dirlo… Oppure, se non hai vinto niente, ti consigliamo di andare in banca ad accendere un mutuo ventennale, che coi soldi che c’hai dei tuoi, al massimo, al ristorante, un paio di volte e non di più, ci potremmo andare!

Cosa fa l’amore!

Capìta quale fosse la reale, goffa, quasi infantile, intenzione di Maicol di far sapere alla famiglia di Rosaria, che lui poteva essere un “buon partito”, questo suo ingenuo tentativo non potè che rendere ancora più grande la simpatia che nel quartiere Maicol, a botte di refurtive nascoste in doppi fondi nei muri di casa, e di superlatitanti ospitati anche per anni in casa, sempre con immutato entusiasmo, aveva sempre riscosso nei confronti di tutti.

Dalle retrovie, un Antony pallidissimo, ripresosi completamente dall’inebetimento iniziale, causato dalla soddisfazione di aver messo su quel piccolo gioiello di democrazia, ma ora giustamente preoccupato dalla piega romantica che la votazione stava prendendo: “Maicol, non fare cazzate, Girolamo, se s’incazza soccazzi… per tutti!”

Sabino, che invece sicuramente non nuotava nell'oro, propose di prendere in affitto un pulmino o anche meno, e di mangiare e dormire non in ristoranti e alberghi, ma sempre dentro al pulmino che a questo punto sarebbe più propriamente dovuto essere un camper. Per quanto riguardava invece il tipo di percorso, Sabino non aveva da proporre nulla di particolare, l'importante per lui era passare questi 15 giorni insieme.

Questa seconda proposta, quella di Sabino, venne accolta con maggior favore, anche se ritenuta, come dire… un po’ spartana… persino da gente di Bari vecchia, il ché era tutto dire!

Rosaria, desiderosa di trarre d’impaccio anche Sabino: “Sabbì, sei proprio sicuro di volerla fare sta cosa? Forse èmmeglio che ti stai bello a casa arriposarti nu poco… Non è mica obbligatorio…”

Pinuccio, a sorpresa interviene: “Sabbì, se ad agosto rimani qua, la sera ti preparo delle belle birrozze gelate che ti faccio riprendere alla grande!" Sabino, ad essere onesti, non sembrò accogliere l'offerta di pinuccio con l'entusiasmo che tutti si sarebbero aspettati". Persino Pinuccio se ne rese conto, per cui rilanciò con ulteriori lusinghe e promesse: "Poi, se capita qualche cliente col portafoglio gonfio, una segnalazione ogni tanto la possiamo fare pure a te, così lavori un po’ pure tu, che è sempre ossigeno che arriva. Evvero pa'? Qualche segnalazione pure assabbino la possiamo fare, no?”

Pinuccio senior, con un curriculum di furti con scasso e senza scasso lungo come la quaresima, ladro matricolato: “Per un fratello nerazzuro, questo ed altro… Se non ci si aiuta tra noi del mestiere... Poi se invece del portafoglio da smagrire, preferisci alleggerire qualche vecchia, o vuoi prelevare qualche autoradio, che sono mestieri più tranquilli che stanno tornando in auge… Là però l’amico con lo scooter ce lo devi mettere tu, ché ad agosto si sa: c’è carenza di manovalanza qualificata. Là va a finire che ti devi prendere quello che ti arriva… che ti devi mettere nelle mani dell’albanese di turno, e come va va. Se ti va male, ti puoi pure ritrovare col ragazzino senza esperienza, arrivato fresco fresco da Tirana per fare i sei mesi di Erasmus. Con quelli va a finire sempre che ti fai il soggiorno premio in galera. Tanto loro c’hanno il visto da studenti, e quindi dopo manco un paio di giorni li rilasciano, belli pronti per riprovarci all’appello successivo. E pure se va bene, quelli, mo, sai cosa hanno preso a fare? Ti portano a Modugno, dove ci sono altri compagni di corso loro. Ti riempiono di mazzate, e l’autoradio se la tengono loro. A te, se sono bravi cristi, il biglietto per tornare col bus, in genere, te lo lasciano. In genere gli albanesi sono bravi cristi. Il biglietto te lo lasciano. Siamo noi, tante volte, che siamo prevenuti…”

Sabino: commosso dalla delicatezza con cui gli amici gli stavano fornendo exit strategies dignitose per uscire a testa alta dal discorso vacanze d'agosto “ragazzi non vi preoccupate, non navigo nell'oro ma se va in porto la proposta che ho fatto io, dovrei sostenerla senza grossi salti mortali. Poi, se salta fuori qualche spesa extra, vorrà dire che pagherete voi in anticipo, e io vi restituirò tutto poco alla volta!”

Finalmente arrivò il momento di esporre la propria idea da parte di Entony, il nuovo De Gasperi, che propose una cosa un po’ diversa: per avere maggior contatto possibile con la natura e con l'ambiente che ci circonda, la cosa migliore sarebbe stata quella di prendere a noleggio delle moto, anziché un pulmino. Queste moto avrebbero dovuto essere quelle tipiche moto per viaggi lunghi, con valigione posteriore e valigie laterali. Dentro queste valigie avrebbe dovuto esserci anche il necessario per montare facilmente delle tende, per mangiare e per dormire a contatto con la natura. Naturalmente, nel caso in cui invece ci fosse stato brutto tempo Entony proponeva di cenare in ristorante e dormire in albergo. Ma questo solo se il tempo fosse stato brutto. Poi, il fatto di essere ognuno con una propria moto, avrebbe anche permesso ad ognuno dei partecipanti di seguire temporaneamente un percorso diverso, per raggiungere una località turistica che fosse solo di suo interesse e non degli altri, per poi ritrovarsi, magari per la cena e per il pernottamento, in un punto stabilito, dopo aver passato ognuno la giornata in un posto diverso. Questa della flessibilità e della possibilità di separarsi per poi ritrovarsi, sembrava aver raccolto non pochi favori da parte di tutti, per cui quando fu il turno di esprimere la propria idea, Rosaria, ammise che la proposta di Entony era davvero la più bella di tutte. Quando fu il momento quindi di votare da parte di tutti, la proposta di Entony risultò vincente con una maggioranza bulgara di 4 voti su 4, ergo il 100%!

Unica perplessità, il fatto che il noleggio di queste moto, comprensivo di valigie con tenda e tutto il resto rischiava di essere più costoso del previsto. E qui Entony mostrò, con un coup de theatre, di essere il leader incontrastato di quel gruppo. Egli, infatti, prevedendo questa obiezione, (quella del costo eccessivo delle moto e delle tende n.d.r.), propose una sua strategia che costituiva una sorta di piano B, che era quella di andare a prenotare dal concessionario le 4 moto con valigie e tutto il resto per il giorno in cui sarebbero dovuti partire: il primo di Agosto.

La notte prima della partenza, Entony, con l'aiuto di Girolamo, (che quando c'era da inspessire il suo curriculum con nuove imprese criminali, non si faceva certo pregare), e di altri amici Di Girolamo, sarebbe dovuto andare a rubare le moto con i valigioni. Poi il giorno dopo Anthony e tutti gli altri si sarebbe recati lì in concessionaria per ritirare le moto pronte, con tutto montato a bordo, e avrebbero trovato invece il personale della concessionaria dispiaciutissimo di annunciare loro che purtroppo i ladri avevano fatto visita proprio quella notte all'autosalone rubando le quattro moto, per cui loro (impiegati della concessionaria n.d.r.), non potendo consegnare al cliente le moto come previsto, erano tenuti a risarcire la comitiva di amici del danno di non poter fare la loro vacanza a causa di problemi indipendenti da loro stessi. In questi casi il cliente riceve un indennizzo, magari con tempi tecnici non immediati, per essersi viste rovinare le vacanze. Una bella penale. Con quei soldi avrebbero potuto comprare da mangiare e poi anche pagarsi i ristoranti e gli alberghi nei momenti in cui ci sarebbe stato il cattivo tempo. E poi, il giorno del rientro si sarebbero presentati con le moto dalla concessionaria dicendo di averle trovate qualche chilometro più in là, e quindi chiedendo anche, come previsto per legge , un premio per il ritrovamento dei beni illecitamente sottratti, premio consistente in una percentuale del valore della refurtiva rinvenuta. Quindi, a conti fatti, avrebbero potuto usare le moto senza pagare, ottenere un indennizzo con cui pagarsi il mangiare e i pernottamenti, avere addirittura un premio da parte della concessionaria, nel momento in cui fossero andati a restituire le moto.

Questa proposta alternativa, come Entony prevedeva, ebbe un successo clamoroso, senza precedenti, giudicato degno delle più raffinate menti criminali di tutti i tempi!

La proposta con trucco finale di Entony, fu ovviamente approvata all'unanimità, e lo stesso Pinuccio che aveva assistito alle votazioni, preso dall'entusiasmo decise anche lui di fare il passo più lungo della gamba, offrendo a tutti una birrozza ghiacciata. Salvo poi ovviamente servire le solite birrozze a temperatura ambiente, ben note in tutto il quartiere.

Riusciranno Antony, Maicol, Sabino e Girolamo a portare a compimento il piano di Entony? Lo scopriremo nel prossimo capitolo.