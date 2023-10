Dopo l’articolo di sabato 14 ottobre la situazione si è leggermente evoluta senza però, già ve lo anticipo, la fuoriuscita ufficiale di altri calciatori ma per chiarezza trovo corretto aggiornarvi visto anche tutta l’attesa che c’era per la comparsa, alla fine vuoto di contenuti, di Corona in televisione da Nunzia de Girolamo su Rai3 (nome programma: Avanti Popolo). Per rivedere ogni singolo caso ripercorreremo proprio questa intervista cosicché trattiamo ogni giocatore sia da ciò che emerge dalla Procura sia da quello detto dall’ex re del gossip.

Tralasciando i suoi autoelogi e le sue manie di protagonismo che non vanno mai ad alterare il suo smisurato ego Corona inizia la discussione con la conduttrice parlando di Nicolò Fagioli dicendo che il giovane talento bianconero saltò la tournee non per infortunio ma perché la società era a conoscenza del problema ludopatia e voleva quindi in due settimane riuscire a porre un rimedio, cosa che non è riuscita a fare e infatti si è arrivati all’auto-denuncia dello stesso Fagioli. Aggiunge inoltre che si era indebitato fino a otto milioni in soli tre mesi (e giocava da ben 6 anni – confermato da un ex presunto compagno di squadra) con le persone, a cui doveva i soldi, fuori da Vinovo. Cosa c’è di vero in tutto ciò? Quello che sappiamo è che Fagioli, come detto in precedenza, si è autodenunciato patteggiando la squalifica che ammonta a sette mesi più altri mesi di prescrizione alternative: ovvero la partecipazione ad un piano terapeutico di sei mesi e ad un ciclo di dieci incontri pubblici per parlare del tema ludopatia.

Corona poi passa a parlare di Zaniolo (prima ha fatto sottintendere che anche Totti scommetteva ma non approfondiamo ora ciò visto che non c’è nulla di concreto fino ad ora) e sottolinea come il giocatore ex Roma sia diverso dagli altri, egli non ha chiesto scusa, non si è denunciato ma continua a smentire le sue scommesse sul calcio. La verità, dice Corona, è che Zaniolo si crede superiore alla legge e non ha l’onesta di ammettere tutto ciò, visto che “ho le prove che il giocatore dell’Aston Villa scommette da anni”. queste prove però non sono state mostrare con accuse, post puntata sui propri social, di censura da parte della Rai. Andando oltre a questo show, da sabato ad oggi la situazione Zaniolo non è evoluta, sappiamo che i legali del giocatore si interfacceranno con la Procura di Torino per la consegna dei cellulari per analizzare chat e scovare possibili prove. Nel mentre ci sarà anche un incontro tra l’attaccante italiano e la società anglosassone per fare il punto della situazione e capire cosa poter fare.

Infine, Corona ha trattato il caso, o presunto caso, delle scommesse di Zalewski. Come tutti sappiamo per ora il giocatore della Roma non è indagato, anzi dice che agirà contro Corona per diffamazione, Corona però che continua a sostenere di conoscere una serie di persone legate alle scommesse che fanno tutte capo ad un nucleo centrale con le quali l’esterno giallorosso ha legami. Ci sarebbero anche delle presunte foto con queste persone aggiungendo, quasi soffiandolo con delicatezza, il nome di Stephan El Shaarawy.

Durante la puntata, da come avrete intuito, non è stato trattato il tema Tonali e non sono stati fatti nuovi nomi; nomi però che Fabrizio Corona ha lanciato quando ha ricevuto, durante la scorsa notte, il tapiro da parte di Staffelli (tapiro per le accuse di censura di Censura nei confronti di rai3 – tutto molto rapido). I nuovi giocatori sarebbero il sopracitato El Shaarawy (Roma), Nicolò Casale (Lazio) e Federico Gatti (Juventus). Per ora non scriverò nulla su questi nomi visto che le autorità italiane non si sono ancora mosse.

Preferisco invece concludere parlando di Tonali e delle novità che ci sono da sabato scorso. Nella giornata di ieri (martedì 17 ottobre) l’ex Milan è stato sentito dalla Procura della Repubblica di Torino. Egli si è autodenunciato dicendo di aver scommesso su partite di calcio, anche su quelle del Milan senza però andare ad alterare i risultati (in poche parole puntava la vittoria della propria squadra). Quest’ultima cosa potrebbe far aggravare la sua situazione, intanto sappiamo che rischia una squalifica di tre anni salvo patteggiamenti che, nel caso di Tonali, sembrano attualmente essere più distanti rispetto a Fagioli.

Per ora (mercoledì 18/10/2023) questo è tutto, ovviamente si attendono ulteriori evoluzioni che, come fatto ora, vi riporterò nel modo più ordinato e chiaro possibile. Chiudo dicendo a voi lettori di non saltare a conclusioni affrettate, le gabbie ora sono state aperte, gireranno sicuramente voci false di persone che cercano soldi o popolarità e che non hanno un minimo spirito umano nei confronti del grande problema che si sta palesando in Italia; quindi, manteniamo la calma e attendiamo le note ufficiali.