Una Serie A ai blocchi di partenza, ci siamo: mercoledì 4 gennaio si riparte!

"Sembra un'attesa infinita", "2 mesi di stop non passeranno mai!", queste erano le espressioni che affermavano, in coro, gli appassionati in quella giornata del 13 Novembre 2022, che segnava l'interruzione del nostro campionato di calcio, del massimo livello, per lasciare spazio alla Coppa del Mondo.

Potremmo dire, con una metafora, che il tempo scorre come l'acqua, ed eccoci finalmente a quel tanto agognato 4 Gennaio.

Da molti la stagione 2022/2023 è stata definita come un percorso molto anomalo, non lineare ed unico, bensì un campionato nel campionato!



Dove eravamo rimasti? La prima fase è stata sicuramente dominata dal Napoli di Luciano Spalletti.

La formazione partenopea è la candidata per la vittoria di campione d'inverno. Obiettivo quest'ultimo minimale per una squadra che ha macinato punti su punti sia in Italia che in Champions League. Insomma, è di fondamentale importanza riprendere da dove ci si era fermati per portare a casa un titolo che manca ormai da molti anni.

Queste le parole dell'allenatore toscano: "Abbiamo lavorato bene durante il break. Non è una ripartenza, non ci sono stazioni o fermate".

Azzurri impegnati subito in un grande test con l'Inter di Simone Inzaghi che ha avuto un'inizio di stagione molto altalenante, al di fuori delle aspettative del Club milanese.

Di seguito le parole del tecnico piacentino: "Non vediamo l'ora di ripartire, la partita dello scorso anno fu molto emozionante e ci diede un grande slancio. Affrontiamo una grandissima squadra, l'unica imbattuta in Europa. L'affrontiamo con grande voglia".

Milan: La formazione Rossonera sarà la prima a partire in questo 2023 e lo farà con una sfida in trasferta contro la Salernitana di Nicola. Campioni d'Italia che non possono permettersi passi falsi vista la grande concorrenza del Napoli che è primo con 8 punti di distacco. Impresa quest'anno molto difficile viste anche le pesanti assenze che stanno condizionando da inizio stagione la squadra di Pioli, che sta vivendo anche una situazione strana con il portiere Maignan.

Queste le parole dell'allenatore Stefano Pioli: "La sosta è stata lunga, mancano tante partite. Dobbiamo ripartire con voglia e determinazione. Dovremo tenere un livello alto, serviranno tanti punti per essere competitivi. Focalizziamoci solo su Salerno". E poi ancora: "Il nostro obiettivo è vincere uno dei 4 tornei ai quali partecipiamo".

Juventus: la formazione di Max Allegri dovrà sicuramente cercare di tenere le questioni sociaterie fuori dal rettangolo di gioco e continuare nella strada intrapresa durante l'ultima parte di campionato che regalò di fatto il terzo posto in classifica.

Bianconeri chiamata in causa con un match esterno che li vedrà sfidare la Cremonese di Alvini.

Queste le parole del tecnico Juventino che fa il punto anche sulla rosa: "Pogba sta correndo e la cosa importante è che non sente fastidio quando corre, Vlahovic non l'abbiamo finora mai avuto. Di Maria e Paredes stanno discretamente, Chiesa ha un segmento di gara nelle gambe. Su Szczesny valuterò oggi se farlo rientrare. Entro 20 giorni spero di avere tutti a disposizione. Ma per Cremona partiremo tutti". E poi ancora: "La Cremonese ha chiuso le ultime due partite senza prendere gol. Tira molto in porta ed è aggressiva. Sono curioso di vedere come stiamo dopo 52 giorni di pausa. Questa è la parte di stagione più bella e più difficile perché non puoi più sbagliare nulla. Dobbiamo lottare per giocare le finali di Coppa Italia e Europa League".

Lazio: la squadra di Maurizio Sarri ha avuto sicuramente un buon andamento nella prima fase di stagione. Togliendo l'ultimo scivolone avvenuto in campionato nell'ultima partita prima della sosta contro la Juventus, si è saputa conquistare il quarto posto in classifica. Una Lazio al completo, o quasi, ritrova finalmente il suo diamante d'attacco Ciro Immobile, ma perde la pedina Luis Alberto. Quest'ultimo costretto a rimanere ai box per un problema al ginocchio.

Il Comandante parlando della sfida contro il Lecce e dei suoi ha detto: "Il Lecce è forte, se non manteniamo alta la concentrazione la buschiamo. Dobbiamo andare lì umili e, per vincere, giocare da Lazio".

Roma: La formazione di Mourinho è costretta ad un cambio di marcia drastico. Lo stesso allenatore portoghese ha spesso detto di non essere soddisfatto dell'atteggiamento in campo dei suoi e di volere un cambio di registro. A riguardo il difensore Olandese Karsdorp sembra aver avuto la peggio dopo diversi rimproveri da parte dell'allenatore, e ha deciso di chiudere la sua storia con il club. Per Mourinho continua il silenzio stampa, non farà nessuna conferenza prima della sfida con il Bologna e il Milan a causa della squalifica.

Insomma, manca sempre meno al ritorno, ma possiamo già affermare nei riguardi della Serie A un'esclamazione che da molto desideravamo fare: Bentornata!