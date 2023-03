Tra il 20 e il 21 Marzo, tra pochi giorni, arriverà la Primavera. La stagione della rinascita, della natura che torna a sbocciare, quel sole che splende nei campi fioriti, la Pasqua. Quest'anno però sembra aver anticipato i tempi, poiché nel calcio italiano la Primavera sembra essere arrivata prima: finalmente il Bel Paese è tornato ad occupare i posti nei tabelloni delle fasi più calienti, le parti più calde delle competizioni internazionali.

Ebbene sì, in questa stagione il calcio Made in Italy è riuscito a raggiungere, con ben 6 squadre, i quarti di finale delle tre competizioni europee di Champions League, Europa League e Conferance League.

Champions League

La Champions 2022/2023 sembra essere destinata ad orbitare sul nostro tricolore. Infatti sono ben 3 le squadre della Serie A che proveranno ad alzare la coppa dalle grandi orecchie, che faranno fuochi e fiamme in campo per arrivare nella notte più magica dell'anno che in questa edizione avrà luogo ad Istanbul il prossimo Sabato 10 Giugno 2023.

Dopo l'avvenuta qualificazione di Milan, Inter e Napoli ai quarti e il conseguente stupore, un pizzico di pepe è stato messo nei sorteggi: le squadre italiane sono state inserite nella parte sperata, evitando così i colossi d'Europa come Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco. Ma soprattutto, la peculiarità, la sorpresa regalata da questi sorteggi è stata quella dell'abbinamento che ha determinato un quarto di finale tutto italiano, un derby che vedrà sfidarsi Napoli e Milan.

L'Inter di Simone Inzaghi invece si vedrà protagonista in una sfida contro l'ottima squadra del Benfica. Insomma, mai come quest'anno c'è la possibilità di vedere almeno una squadra italiana raggiungere la finale.

Ma le sorprese non finiscono qui: sarà interessante capire come saranno le semifinali, tenendo conto che è cosa certa l'arrivo di una delle 3 tra Inter, Milan e Napoli alle semifinali. Lo spettacolo è garantito!

Europa League

L'Europa League ha regalato altre emozioni positive, infatti sia la Roma che la Juventus hanno saputo passare il turno e arrivare anch'esse ai quarti di finale di cui già possiamo parlare: la Roma di Mourinho ha oltrepassato l'ostacolo Real Sociedad e si è aggiudicata un quarto di finale che farà rivivere ai tifosi giallorossi un Déjà Vu della passata stagione contro il Feyenoord, la stessa squadra che la Roma ha battuto in finale di Conferance aggiudicandosi la vittoria finale.

La Juventus di Max Allegri, in una stagione più che mai turbolenta, è riuscita a staccare il pass per i quarti che la vedrà protagonista nell'incontro con lo Sporting Lisbona. Anche in questa competizione non mancheranno di certo le emozioni, ma soprattutto l'occhio non può che ricadere sui possibili scenari futuri: tra le 2 di certo è andata meglio alla squadra capitolina, che in caso di passaggio del turno dovrà affrontare una vincente tra Bayer Leverkusen e Union Saint Gilloise.

Discorso più complicato invece per la Vecchia Signora, che se avrà la meglio sui portoghesi dovrà vedersela con gli ossi europei più duri rimasti in competizione, stiamo parlando di Manchester United e Siviglia.

Conferance League

In Conferance, dopo il fallimento della Lazio di Maurizio Sarri contro l'AZ, è la Fiorentina che regala sorrisi: gli uomini di Italiano sono riusciti a staccare il pass per i quarti battendo la squadra turca Sivasspor in una sfida iniziata in svantaggio con un gol subito al trentacinquesimo del primo tempo, ma subito ribaltata siglando un poker e ottenendo un parziale di 4 a 1.

Insomma, una Viola molto in forma trova la centesima vittoria in Europa e continua a far sognare i tifosi fiorentini. Per quanto riguarda i sorteggi e il futuro della competizione gli uomini di Italiano dovranno vedersela con i polacchi del Lech Poznan. Passando il turno troverà una tra Basilea o Nizza.

Siamo nella parte decisiva della stagione, un periodo in cui ci si gioca il tutto per tutto, una fase molto delicata ma allo stesso tempo più avvincente. Non resta che attendere, e forse mai come quest'anno il nostro paese sarà protagonista, l'interessato in prima linea.

Che dire Italia: ai blocchi di partenza!

La strada per la vittoria continua...