Quando pensi che alla fine quel giocatore arriverà in Italia, ecco che i retroscena raccontano tutto l'opposto.

Denis Zakaria, centrocampista nazionale svizzero classe 1996 del Borussia Monchengladbach, avrebbe sbaragliato le molte voci che lo vedevano in gennaio o alla Roma o alla Juventus, bloccando ogni possibile destinazione fuori dalla Germania.

La Roma in tempi non proprio recenti ha tentato per prima l'approccio nella scorsa stagione, dopo il rifiuto dell'Arsenal a cedere Granit Xhaka proprio ai giallorossi, portandosi avanti con un contatto con l'azienda procuratrice la HCM Sports Management, che avrebbe aperto al dialogo con Tiago Pinto, ds della Roma, e trovando anche una piccola bozza; poi la situazione però non è decollata, per la volontà del giocatore di restare al Borussia Monchengladbach anche in questa stagione, andando a scadenza di contratto nel giugno 2022, per poi scegliere la sua destinazione da solo.

Questo ha poi aperto altri scenari, che hanno visto entrare nella corsa anche la Juventus, pronta a spingere per arrivare al giocatore fin da gennaio 2022 pagando una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni di Euro. Questo avrebbe fatto pendere fin da subito l'ago della bilancia a favore dei bianconeri sia da parte della società tedesca, che ne avrebbe preso anche una somma, minima che sia stata per non perderlo a costo zero, e al giocatore che avrebbe riportato alla sua procura e ad amici vari, la volontà di scegliere la Juventus piuttosto che la Roma. Questo però non ha portato che ad un semplice contatto tra procuratore del giocatore e il ds Federico Cherubini della Juventus, lasciandosi con un arrivederci a gennaio, anche perchè la Juventus era anche su altre piste, Axel Witsel su tutti. Dopo un periodo di silenzio assoluto, in attesa che Gennaio avrebbe portato notizie sul possibile passaggio del giocatore o alla Roma o alla Juventus, ecco che dalla Germania esce una notizia bomba ad inizio Dicembre 2020, che vorrebbe Juventus e Borussia Dortmund alleate per due trattative che potrebbero essere unite per fovorire l'una e l'altra società.

Come ben sappiamo la Juventus ha come pallino Axel Witsel, trentaduenne centrocampista belga che a fine stagione si libererà a costo zero, questo avrebbe portato la Juventus a parlare con la società giallonera, con un accordo verbale che porterebbe a svolgere così la trattativa. La Juventus lascerà Denis Zakaria al Borussia Dortmund, ricevendo dalla squadra tedesca Axel Witsel a costo zero fin da Gennaio. Questo accordo rimbalza in Germania, e lo danno per fatto, certo sempre verbalmente parlando, per poi doversi chiudere nei giorni del mercato riparazione, quando il Dortmund chiuderà in modo definitivo il passaggio di Zakaria in giallonero.

La Juventus nel frattempo si libererà sia di Arthur, che è stato proposto sia alla Roma che alla Lazio nella trattativa Luis Alberto, anche se ci sono molte voci che potrebbe addirittura lasciare l'Italia con un ritorno in Spagna, o addirittura in Francia al PSG anche se questa notizia è sterile e non poco.

Anche Dejan Kulusevski dovrebbe lasciare la Juventus, con il Tottenham dell'ex Paratici pronta ad un esborso importante, non si parla dei 40 spesi dalla Juventus, ma poco più della metà.

L'ultimo ad uscire in coda, ma sarà il primo, è Aaron Ramsey che sarà libero di scegliersi la destinazione, purché non sia quella di restare ancora in bianconero.