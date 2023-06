La Juventus è pronta a ripartire per la nuova stagione nel breve perchè c'è da partecipare alla nuova edizione di Conference League che aprirà i battenti il 13 Luglio e quindi c'è fretta di riuscire a mettere tutti i tasselli al proprio posto almeno per l'inizio della nuova stagione almeno in dirigenza e proprio in quella direzione è sempre più prossimo l'arrivo del nuovo Direttore sportivo che sarà con ogni probabilità Cristiano Giuntoli in arrivo dal Napoli.

Le condizioni ci sono anche perchè Aurelio De Laurentiis ha aperto al possibile passaggio del suo Direttore sportivo verso Torino con Giuntoli che rinuncerà all'anno di stipendio Bonus compresi pur di liberarsi e di passare alla Juventus.

La situazione è quindi agli sgoccioli con il Ds che passerà in bianconero a breve con un ingaggio che potrebbe essere addirittura pari al doppio dell'attuale che è di 1 milioni di Euro a stagione più Bonus.

Dal momento che il Ds si libererà per arrivare alla Juventus ecco che si comincerà a parlare subito di mercato e la prima notizia sarà certamente il nuovo allenatore...

Sì, l'arrivo di Giuntoli farà saltare dalla panchina Max Allegri che per il momento con Federico Cherubini resta saldo sulla panchina bianconera, mentre con l'arrivo del nuovo Ds salterà per lasciare libero il posto per il nuovo tecnico che potrebbe essere addirittura proprio quel che ha portato sulla panchina del Napoli, Luciano Spalletti.

Il Napoli dopo l'addio di Spalletti che si è liberato dopo i due anni di contratto con lo scudetto è pronto ad una nuova sfida e la chiamata di Giuntoli e soprattutto della Juventus potrebbe invogliarlo a rimettersi in pista per tentare di riacciuffare uno scudetto dopo tre anni che è vacante in casa bianconera e soprattutto per tornare a cavalcare l'onda nelle competizioni europee che contano.



Come detto, Giuntoli poi dovrà mettere mano al mercato anche perchè questa Juventus attuale dovrà per forza di cose essere ringiovanita e soprattutto rinvigorita dai fasti delle ultime tre stagioni, quindi farà le sue considerazioni con il tecnico per poi prendere delle decisioni, in testa al Direttore sportivo toscano è certa la voglia di togliere il vecchiume dalla rosa e quindi anche chi ha rinnovato come Alex Sandro e Juan Cuadrado non avranno di certo il posto sicuro nella prossima Juventus, ci sarà da aggiustare il cntrocampo e dare la giusta posizione a Dusan Vlahovic, sempre che non parta, per riportarlo a segnare quanto Firenze e non certamente restare l'ombra di se stesso visto nelle ultime due stagioni.

Ci sarà sicuramente bisogno di fare cassa e in modo importante, quindi certamente ci saranno delle cessioni eccellenti a partire a Adrien Rabiot per passare da Szczesny e per chiudere con la possibilità Dusan Vlahovic, che potrebbe far fare quella cassa importante per portare la gente giusta per il nuovo tecnico. Giuntoli poi farà piazza pulita dei giocatori 'inutili' come Daniele Rugani, Paul Pogba, uno dei due giovani Fagioli o Miretti, per chiudere con Alex Sandro e Juan Cuadrado per il resto la rosa potrebbe restare per l'80% la stessa.

Vediamo le possibili mosse di Giuntoli

In porta ci sarà da riflettere Szczesny è stato affidabile quanto in alcune partite poco concentrato, quindi si potrebbe pensare ad un portiere con più certezze in ballo ci sarebbero già tre nomi, il più gettonato è quello di Édouard Mendy portiere del Chelsea pronto a liberarsi per una cifra vicina ai 15 milioni di Euro, ma la voglia di Giuntoli è quella di portare il made in Italy tra i pali e ripercorrere la strada di Dino Zoff, Angelo Peruzzi e Gigi Buffon e per questo per la porta si pensa forte a uno tra Guglielmo Vicario 26enne portiere dell'Empoli oppure Marco Carnesecchi 22enne portiere dell'Atalanta di ritorno dalla retrocessa Cremonese.

Per la difesa ci sarà da affiancare a Gleison Bremer che a breve perderà Leonardo Bonucci sempre più in odore di ritiro, e che riporterà sulla destra Danilo, quindi si pensa fortemente di prendere un giocatore jolly che possa agire da centrale ma all'occorrenza anche da terzo in una difesa a tre e da esterno con una difesa a quattro e che abbia almeno un buon piede debole, c'è un Danilho Doekhi centrale dell'Union Berlino forte anche nel gioco aereo, 24enne 190 centimetri per lui 36 presenze e 6 reti, forte fisicamente e con una buona corsa, bravo nell'anticipo. L'altro nome è quello di David Hancko, che dopo il fallimento in passato nella Fiorentina ha risollevato le sue sorti in quel di Feyenoord, giovane 25enne con esperienza e 45 presenze in Eredivisie e 4 reti.

Passando per gli esterni di difesa urge sicuramente un esterno destro, con Danilo che dovrebbe essere l'unico superstite quindi si pensa anche in quella zona ad un vecchio pallino della società bianconera quel Timothy Castagne ex Atalanta che in questa stagione si è visto retrocedere con il Leicester City e che ha un prezzo più che abbordabile, la strada sembra facile e quindi si potrebbe chiudere in un lampo, in alternativa Alvaro Odriozola 27enne del Real Madrid tornato all'ovile nella scorsa stagione dopo un biennio in prestito alla Fiorentina con buoni risultati. A sinistra con la quasi certa risoluzione consensuale tra Juventus e Alex Sandro dopo il rinnovo da poco firmato si spinge per inserire la freccia e strappare alla concorrenza Fabiano Parisi 22enne terzino esploso nell'Empoli in queste ultime due stagioni.

A metà campo con la sola sicurezza di Manuel Locatelli c'è da piazzare almeno due colpi importanti; il nome più gettonato è quello di Sergej Milinkovic Savic 28enne della Lazio che la Juventus cerca da quasi un lustro e per un motivo unico quello delle richieste altissime della società biancazzurra non è mai riuscita a portarselo a casa, quest'anno sembra che le parti possano incontrarsi e che l'inserimento di una contropartita potrebbe convincere la Lazio a cedere il centrale serbo.

Altro nome che richiama la Juve dalla Turchia è quello di Niccolò Zaniolo, che dopo la parentesi sfortunata nelle fila della Roma sembra essersi riscattato con un altra maglia giallorossa quella del Galatasaray e sarebbe pronto a fare le valigie per spostarsi in quella società che supporta da tifoso fin da bambino. Salendo sulle fasce c'è da capire se le super offerte per Federico Chiesa siano reali o soltanto pura fantasia di qualcuno si pensa ad un esterno che possa interagire sia a destra che a sinistra e si pensa forte al figlio dell'ex campione Milan George Weah ciè Timothy 22enne esterno del Lille che potrebbe liberarsi davvero per non più di 15 milioni di Euro.

In attacco servirebbe la rivoluzione e se parte Vlahovic ci potrebbe essere un nome davvero importante pronto a prendere le redini dell'attacco bianconero e sembra che la soluzione non dovrebbe essere troppo lontana anzi è in casa, il riscatto di Arkadiuz Milik avvenuto in questi giorni per 6,3 milioni di Euro pagabili in più esercizi a partire da questo 2023, questo quindi comporterebbe anche all'arrivo di una degna 'riserva' e anche in questo caso c'è già in nome è quello di Georges Mikautadze attaccante georgiano del Metz 42 presenze e 24 reti.

Ora c'è soltanto da spettare l'arrivo di Cristiano Giuntoli e cominciare a chiudere le prime trattative per poi ufficializzarle all'apertira del mercato estivo, visto che oramai la sua è pronta a sbocciare in bianconero.