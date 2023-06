No, non è arrivato quel Weah, anche perchè oggi avrebbe molta difficoltà a giocare all'età che si ritrova e soprattutto con lo stato fisico di un cinquantenne abbondante, non è arrivato Mbappe o Haaland, infatti nessun giocatore deve essere o somigliare ad un altro anche perchè a chi dice "Ha le movenze..." oppure "Sembra quel giocatore (nome di un campione a caso) da giovane" prende sempre delle cantonate pazzesche, Timothy Weah è semplicemente se stesso, poi se saprà dare tanto o sarà una autentica nullità ce lo dirà sicuramente il campo e non certo persone buone solo a parlare o scrivere cose inesatte ben prima che questi metta la maglia bianconera e scenda in campo in gare ufficiali.

Bhè, cosa dire di Weah?

A primo impatto si è presentato come la maggior parte dei nuovi arrivati; discesa dall'auto sorriso d'emozione, autografi e selfie, poi l'entrata al JMedical per fare le visite mediche di rito, poi volerà in vacanza e tornerà quando il gruppo si sarà riunito per il primo allenamento. Ma non soffermiamoci soltanto su Weah solo perchè è ufficiale ma andiamo oltre, anche perchè la Juventus non si fermerà certamente al suo acquisto, infatti ci sono altre quattro carte in tavola di ottima caratura.

Partiamo allora?

1) L'esterno difensivo che la Juventus avrebbe voluto già tre anni fa

La Juventus è scoperta sulle fasce "Ma come..." direbbe qualcuno "Ha ancora Alex Sandro, Cuadrado e De Sciglio, oltre a Danilo" eppure di questi quattro la certezza ce l'ha soltanto uno ed è il brasiliano vice capitano Danilo per il resto si tratta soltanto di tempo per rescindere o essere ceduto. Così ecco che si stanno muovendo molti passi verso un vecchio pallino, e il caso vuole che proprio in un contatto tra la società bianconera e questo giocatore sia stata con finale positivo infatti avrebbe già dato il suo si... Ma di chi stiamo parlando? Thimoty Castagne. Il terzino 27enne belga ex Atalanta in questa stagione è retrocesso con il suo Leicester City e la società inglese non diciamo che abbia bisogno di monetizzare ma lascerebbe partire il suo giocatore per cifre ben più basse di quelle con una permanenza nella Premier League. Si dice che si attende il via libera del tecnico Allegri, si dice che prima si dovrebbe smaltire il parco terzini, ma in unmodo o nell'altro il giocatore è già stato bloccato e si tratterebbe di una richiesta del club inglese di 15 milioni in partenza, ma la Juventus sembra poter riuscire ad abbassare intorno ai 10-11 milioni di Euro con qualche Bonus facilmente raggiungibile che potrebbe portare l'intera posta richiesta dagli inglesi.

A centrocampo serve un sergente e quel sergente cerca casa già a Torino

Basti dire Sergente, e già si capisce di si tratta; Sergej Milinkovic Savic. La Juventus sembra aver dato fin da subito una grande accelerata e questa volta premendo sul contratto in scadenza del serbo con la Lazio nel 2024, quindi con l'anno risicato e un club come quello biancoceleste che non pensa minimamente a lasciarlo andare a costo zero ecco che spunta un accordo tra giocatore e Juventus sulla base di 6 milioni di Euro a stagione per i prossimi 4 anni, peccato però che Lotito ha tuonato con la richiesta di 40 milioni di Euro cash, la cosa potrebbe avere non proprio tutte queste sicurezze, infatti questa notizia farebbe acqua da parecchie parti soprattutto per la richiesta, ma forse qualcosa di vero c'è sicuramente che non lo vuole 'regalare' a nessuno.

E la Juventus come pensa di muoversi? Certo i 40 milioni cash non li spenderebbe certamente per un singolo giocatore e per questo ha pronta una controfferta allettante... La società bianconera avrebbe già individuato i due sacrificabili da inserire che piacciono alla Lazio; il primo è il terzino Luca Pellegrini che già quest'anno ha vestito la maglia biancoceleste da Gennaio 2023 in prestito con poche partite ma buone, poi c'è il centrocampista giovane e tra Fagioli e Miretti spunta Nicolò Rovella, che ha partecipato alla storica permanenza del Monza con delle prestazioni importantissime, i due accomunati avrebbero un valore complessivo di 25 milioni di Euro; 7 per il terzino e 18 per il centrocampista, quindi ci sarebbe la possibilità di limare parecchio la richiesta della Lazio per Milinkovic, forse si potrebbe chiudere con un Rovella a pieno prezzo e un Pellegrini inserito gratuitamente nella trattativa, quindi a 10-12 milioni si potrebbe chiudere? Intanto Sergej Milinkovic Savic è alla ricerca di una casa a Torino, queste sono le parole di un agente immobiliare che è rimasto anonimo per prudenza.

C'è da aspettare che venga confermato il tecnico, e qui ancora non c'è nulla di certo ad oggi. C'è da aspettarsi qualche cessione e qualcuna potrebbe anche essere d'eccellenza (Vlahovic o Chiesa), c'è da attendere la conferma di pezzi importanti (Rabiot su tutti) e soprattutto il nuovo Direttore sportivo, anche se qui le strade non portano tutte a Roma ma a Napoli per poi ripartire a breve verso Torino (Giuntoli).