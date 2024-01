18 gennaio 2023: è passato oramai un anno da quel fatidico giorno in cui la leggenda del tennis Rafael Nadal è stato costretto al ritiro al terzo turno degli Australian Open per un problema fisico che non gli ha permesso quindi di difendere il titolo conquistato l'annata precedente. Dopo quello scatto smorzato sulla parte del dritto il mondo tennistico si è fermato in preda al timore di un ennesimo grosso infortunio che avrebbe portato il campione maiorchino ad un lungo periodo di riabilitazione lasciando nella mente di tutti i tifosi un forte dubbio:" Riuscirà a rientrare nuovamente?"

Sono passati giorni, addirittura mesi senza Rafa in campo, giorni che hanno visto la classifica dello spagnolo abbandonare le prime dieci posizioni, nella quale stava stabilmente da 912 settimane consecutive ed interrompendo quindi il record appartenente a lui.

Come detto precedentemente nell'aria aleggiava un forte dubbio fra tifosi e appassionati sul possibile rientro nel circuito competitivo di Rafa oppure se questo infortunio lo avrebbe portato ad appendere la racchetta al chiodo; sappiamo tutti però quanto Nadal sia un combattente, un agonista a tutti gli effetti, un vero e proprio campione e come tale ci ha tenuto di persona, attraverso il suo profilo Instagram a comunicare al mondo intero con un video la sua ferma volontà di voler rientrare per regalarsi un fine carriera sul campo degno di nota e che rendesse omaggio a quanto Rafa ha dato per questo sport. Una scelta che chiaramente ha infiammato i tifosi che erano in trepida attesa solo di sapere quale fosse la data del rientro nel circuito di Nadal che proprio come fatto dal suo grande amico e rivale di tante battaglie Federer pochi mesi prima ha deciso di non cedere all'ennesimo infortunio della sua carriera ma di allenarsi, superarlo per tornare a lottare in campo.

31 dicembre 2023: ecco il rientro in gare ufficiali di Rafael Nadal dopo un anno di stop e lo ha voluto fare nel torneo di Brisbane torneo che a detta di Rafa gli è molto caro; ci ha tenuto a farlo inizialmente con il suo amico Marc Lopez in doppio purtroppo non riuscendo a centrare la vittoria ma si è rifatto poche ore dopo nel suo primo match di singolare. L'avversario del primo turno risponde al nome di Dominic Thiem e pensandoci bene questo incrocio fra i due ha suscitato grande nostalgia nei cuori degli appassionati in quanto questi due prima dei rispettivi infortuni hanno condiviso palcoscenici molto importanti, due su tutte ricordo bene sono la finale del Roland Garros del 2019 e i quarti di finale degli U.S. Open del 2018, ed in entrambe le situazioni furono partite davvero affascinanti. Questo scontro però si è rivelato piacevolmente diverso infatti nel primo set ha regnato l'equilibrio più totale con i due giocatori molto solidi al servizio e con i colpi da fondo campo; sul 6-5 del primo set qualcosa in Thiem si è rotto al punto che ha subito il break decisivo del set che poi lo ha portato a sparire dal campo nel secondo parziale. Di contro Nadal ha mostrato una condizione fisica davvero interessante che ha riposto notevole fiducia negli occhi degli appassionati e dimostrando ancora una volta che Rafa può ancora essere competitivo a grandissimi livelli.

Probabilmente questa sarà la sua ultima stagione sui campi da tennis da professionista, il suo obiettivo non nascondiamoci sono le Olimpiadi di Parigi che si terranno in estate che si svolgeranno per quel che riguarda il tennis sulla terra battuta, superficie dove Rafa ha fatto la storia conquistando ben 14 volte il Roland Garros, torneo del Grand Slam dove ha stabilito una striscia di imbattibilità di 81 match consecutivi. Senza dubbio anche la concorrenza è aumentata rispetto a quei FAB FOUR che conquistavano tranne qualche rara eccezione tutti i maggiori tornei, ma posso confermare senza ombra di dubbio che Rafa è tornato e finchè volontà ma soprattutto il fisico non diranno "Stop" Rafa potrà sempre dire la sua.

Bentornato Campione!