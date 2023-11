E' già finito tutto? E' stato giusto esonerare Garcia? Dov'è finito il vero Osihmen? Si riprenderanno i Campioni d'Italia? Sono quesiti che aleggiano incerti e minacciosi per le strade di Napoli dove l'entusiasmo per la vittoria del tricolore è stata ombrata da un nuvolone grigio che tutt'ora si è stanziato li senza nessuna intenzione di muoversi.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentis si è trovato quindi costretto a trovare una soluzione a questo problema, soluzione che ha visto l'esonero dalla panchina di Rudy Garcia; il tecnico infatti non è mai riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi che hanno visto in lui il problema numero uno di questa "debacle". Ma ciò che mi è subito venuto da pensare è ciò: " Ma è Garcia che sta rendendo male con la squadra o è il paragone con quanto fatto da Spalletti che si sta rivelando un qualcosa di non replicabile?"

Forse è bene fermarsi e riflettere per un istante: tifosi napoletani Spalletti ha compiuto un autentico capolavoro sportivo, non si può pensare che ogni anno il Napoli possa vincere il campionato con 20 punti di distacco dalla seconda in classifica; Spalletti ha trasformato giocatori buoni in giocatori che si facevano passare per dei campioni ma parliamoci chiaro, oltre ai meriti del Napoli c'è da riconoscere che le altre della classe hanno fatto delle enormi frittate: basti pensare che la Lazio del buon Maurizio Sarri scorso anno arrivò seconda mentre quest anno è a 10 punti dalla vetta, ciò fa riflettere no?

Secondo il mio punto di vista il potenziale del Napoli, giocatori della rosa alla mano, è questo: una squadra che può benissimo arrivare fra le prime quattro ma che non può certo ambire a vincere lo scudetto in quanto vi sono corazzate più attrezzate: l'Inter è di gran lunga superiore e può contare su due rose, la Juve ha il vantaggio di avere una settimana di tempo per preparare le partite complice la non partecipazione alle coppe europee e tale vantaggio si renderà decisivo verso Marzo-Aprile; insomma un Napoli da terzo- quarto posto in competizione con il Milan questo è quello che vedo.

Cacciare Garcia per prendere Mazzarri? Va bene essere nostalgici ma secondo me il tecnico livornese non potrà di certo compiere miracoli e si trova al comando di una flotta che ha bisogno di rimettersi dritta ma che intravede verso di sè ostacoli a dir poco ostici: Atalanta, Real Madrid( Champions), Inter, Juventus e Braga( Champions) consecutivamente, insomma un banco di prova spaventoso! Unica nota positiva: il rientro di Victor Osihmen dall' infortunio il quale però è chiamato subito a riprendersi il Napoli sulle proprie spalle e riportarlo in alto a suon di marcature. Sarà quindi in grado il Napoli di tornare a splendere come quello dello scorso anno?