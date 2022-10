Il punto del campionato dopo le partite di ieri sera:

si è appena conclusa la decima giornata di campionato, ed il campionato diventa sempre più interessante, sia al vertice, sia in coda dove tutte se la giocano, e nessuna é ancora distaccata molto.



Partiamo dalla vetta, il Napoli, a cui oggi ho dedicato un articolo che ho messo anche qua come sempre, batte anche il Bologna 3-2, ma il risultato è bugiardo, la partita doveva finire 6-2 viste le tante occasioni sprecate e i due goal del Bologna del tutto casuali, o meglio colpevoli Meret con una paperissima e una difesa distratta.

Ma il Napoli è alla decima vittoria consecutiva tra campionato e Champions, sta facendo miracoli veri, da spettacolo sempre, almeno fino ad ora ed ha un calciatore georgiano, su cui nessuno avrebbe scommesso un euro, che è incontenibile, immarcabile, la vera scoperta della società che lo ha pagato solo dieci milioni di euro ed ora né varrà già 60-70.

Napoli che domina, ma dietro vincono praticamente tutte, tranne il pareggio nello scontro diretto tra Lazio, priva di un attaccante di riserva dopo l'infortunio di Immobile, cosa clamorosa, ed Udinese, che merita molti applausi, ed ha sfiorato la vittoria.



Vince soffrendo molto il Milan a Verona, goal come spesso negli ultimi minuti, grande prima dei veneti del nuovo mister Bocchetti, il pareggio non sarebbe stato immeritato. Vittoria importante dei rossoneri che restano a meno tre dal Napoli.

Seconda è invece l'Atalanta dei miracoli, che ribalta il risultato col Sassuolo e fa capire che fa sul serio e non mollera' facilmente le posizioni di vertice.

La Roma ha vinto a Genova contro una Samp messa malissimo, ultima in classifica sempre di più e che dovrà fare un percorso straordinario per salvarsi. Roma a - 4 dal Napoli, e nel week end ci sarà lo scontro diretto che potrebbe valere molto per entrambe, o la fuga del Napoli con conseguente eliminazione della Roma dalla speranza scudetto, o la riapertura del campionato definitivo. Sarà una guerra sportiva!

La Lazio senza Immobile nella ripresa non ha più tirato in porta e la cosa già detta che da laziale ritengo clamorosa è che non c'era un attaccante di ruolo a sostituirlo, il laziale è abituato a tutto ciò purtroppo.



Vincono Inter e Juve contro Salernitana e Torino nel derby. L'Inter è a meno 8, in ripresa e felice per la quasi qualificazione agli ottavi di Champions dopo l'impresa di Barcellona.

La Juventus vince finalmente per gli juventini una gara importante, meritatamente in un derby non bello: decide Vlahovic. É la partita della svolta? Chissà!

In coda ottimo pareggio del Lecce con la Fiorentina, e della Cremonese a La Spezia, perde il Monza ad Empoli in uno scontro diretto importante.

Delusioni del campionato Fiorentina, Torino, Juve ovviamente per ora, e Sampdoria.

Il campionato resta ampiamente aperto, ma il prossimo weekend sarà molto importante per un motivo che si chiama Roma - Napoli, partita che farà capire meglio se il campionato darà una spaccatura alla classifica o la accorcerà definitivamente, facendo sperare molte squadre.

Chi vivrà, vedrà.