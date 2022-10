Stasera torna la Champions League, la competizione più attesa in Europa, e tornano in campo anche due italiane, Milan e Juventus, in due gare quasi decisive, soprattutto per la Juventus obbligata a vincere in Israele. Partiamo proprio dai bianconeri, che cercano una clamorosa rimonta dopo aver perso le prime due partite, di cui una in casa con il Benfica, nello scontro diretto che dovrebbe valere per il secondo posto del girone.

La Juventus, molto deludente in campionato, cerca riscatto in Champions, ma è obbligata a vincere praticamente tutte e tre partite, e sperare stasera nella sconfitta del Benfica impegnato a Parigi. La Juventus andrà sul campo caldissimo del Maccabi Haifa, squadra istraeliana ovviamente alla portata della Juventus, ma questa Juve non da affidamento,e messa così deve stare attenta a non inceppare in un pareggio, o addirittura in una sconfitta, cose che sembrano molte improbabili, ma il calcio ci ha insegnato a dire mai dire mai.

Pure per gli istraeliani è l'ultima speranza per entrare in Europa League, già, perchè con una vittoria miracolosa aggangerebbero proprio la Juventus al terzo posto, ed eliminerebbero la Juve dalla Champions praticamente, ipotesi che sembra improbabile a dir poco, ma bisogna ipotizzare ogni pronostico in Champions.

La squadra di Allegri ha un solo obiettivo, portare i tre punti a casa e vivere alla giornata, sperando poi di battere il Benfica a Lisbona e poi il Psg in casa. La formazione israeliana, statisticamente, e lo dico per onor di cronaca e da appassionato di calcio estero da 40 anni, ha un precedente storico con una squadra italiana, giocò in Coppa delle Coppe contro il grande Parma degli anni 90, e clamorosamente la eliminò ai rigori, ed è per questo che ho scritto che bisogna sempre stare attenti contro squadre del genere, anche se la Juventus è nettamente superiore e non dovrebbe avere problemi alla fine a spuntarla. La Juventus dovrebbe giocare con una sola punta Vlahovic, appoggiato dal rientrante Di Maria a destra e a sinistra dal connazionale Kostic, dentro anche Mc Kennie, mentre Milik partirà dalla panchina secondo le ultime notizie. Ricordiamo che l'inizio della gara è alle 18.45, mentre il Milan giocherà stasera alle 21.00.

Passiamo al Milan, che inaspettatamente si è complicata la vita in un girone che sembrava scontato, dove Milan e Chelsea erano considerate le due squadre nettamente superiori e avrebbero strappato la qualificazione facilmente. I risultati però dicono altro, addirittura a guidare il girone sono gli austriaci del Salisburgo, squadra che scopre talenti a raffica, e fa miracoli sportivi da anni, squadra che ha scoperto il talento Halaand, il calciatore che segna di più al mondo, il giovane che sta stracciando ogni records in qualsiasi squadra giochi, nazionale compresa.

Il Salisburgo aveva bloccato il Milan sull'1-1, mentre l'altra squadra data per spacciata, la Dinamo Zagabria, nella prima giornata ha addirittura battuto il Chelsea, e quindi questi risultati hanno dato un andamento inaspettato al girone. Stasera il Milan, dopo aver perso la settimana scorsa pesantemente a Londra, cerca la rivincita e soprattutto i tre punti contro un Chelsea in ripresa anche in campionato.

Nel Milan dovrebbero giocare tutti i calciatori che hanno battuto la Juventus, forse con un solo cambio, Krunic per Pobega a centrocampo, confermato in difesa Gabbia dopo l'ottima prova di campionato, ma c'era poca scelta visto i tanti infortunati in difesa che i rossoneri hanno. Il Milan punta tutto sull'attacco, spera in una serata di grazia di Leao, e nella voglia di Giroud che giocherà contro una delle sue ex squadre, e da lui stasera ci si aspetta una grande prova. Il Chelsea invece punta tutto sull'attacco, giocano i mattatori dell'andata della netta vittoria inglese, infatti Aubameyang sarà affiancato da Sterling, e dietro di loro ci sarà il solito Mount, giovane fortissimo che oramai è diventato uno dei punti di forza della squadra londinese.

La partita è da tripla, al Chelsea potrebbe stare bene pure il pareggio, ma Potter per mentalità non verrà al Meazza per cercare il pareggio, cercherà la vittoria perchè vuole il primo posto del girone, mentre il Milan non ha scelte, deve vincere per non rischiare grosso, anche se le ultime due partite sembrano abbordabili, ma come abbiamo detto questo girone si è trasformato da facile a difficile.

Nell'altro incontro, ci sarà il pienone a Zagabria, il caldo pubblico croato cercherà di portare alla vittoria la propria squadra, una vittoria che consentirebbe ai croati di scavalcare gli austriaci del Salisburgo, squadra tosta però. Partita fondamentale per entrambe le squadre, ma una cosa è certa, la qualificazione di questo girone si deciderà all'ultima giornata visto il grande equilibrio che regna.

Completano il quadro della serata le seguenti partite: Copenaghen- M.City, Celtic-Lipsia. Dortmund-Siviglia, Shaktar- Real Madrid.

Sarà come sempre una serata ricca di goal ed emozioni, perchè la Champions non tradisce mai!