Serie A, il punto sul campionato: oramai non ci sono più parole per questo Napoli, i partenopei vincono anche a Roma con una prova di personalità, cinismo, forza, dominio assoluto.

La Roma di Mourinho praticamente non ha mai tirato in porta nel suo stadio strapieno, cosa che non succede quasi mai nel calcio, soprattutto per una squadra come la Roma nella bolgia casalinga. Grande partita del solito Osimhen, calciatore formidabile, una pantera sempre pronto a colpire e dare tutto in campo.

Questa era per me, e ripeto per me, una partita spartiacque, o si sarebbe aperto il campionato o si sarebbe allungata la classifica in maniera netta, basti pensare che la Roma poteva essere a meno uno in casa di vittoria (mai sfiorata), ed invece passa a meno sette, ed esce definitivamente dal giro scudetto, anche se non c'era veramente mai stata.

Napoli che a questo punto del campionato ha un solo inseguitore, il Milan campione d'Italia, le altre sono lontanissime non solo come punti, ma soprattutto come impressione di forza.

Il Milan vince facilmente, almeno nel risultato, il derby con il Monza: super emozioni per il duo Galliani e Berlusconi.

Milan che si dimostra squadra vera, cresciuta anche mentalmente e che non mollera' facilmente.



Vince tra le polemiche l'Inter a Firenze, decide un gol carambolesco all'ultima azione, ma arbitraggio molto scadente: fiorentini infuriati! Inter con un limite, l'allenatore, nonostante le vittorie recenti, resto coerente come sempre: questa squadra con Conte sarebbe a lottare per lo scudetto.

Una Lazio stupefacente anche per il sottoscritto tifoso laziale, soprattutto perché era senza Immobile e senza una punta di ruolo (clamoroso), domina sul difficile campo di Bergamo, e vince con una prova di forza.

L'Atalanta, la squadra dei miracoli degli ultimi anni, ancora in terza posizione, agganciata proprio dalla Lazio, non ha mai tirato in porta in casa, non si era mai visto forse nella storia della Dea, almeno nella storia degli ultimi vent'anni.

Vince la Juventus facilmente con un Empoli morbido, arrendevole, soprattutto dopo la seconda rete subita, prima non aveva giocato male.

La Juventus sembra il ripresa, ma aveva già illuso i suoi tifosi un'altra volta, vedremo, ma i punti di distacco dal titolo sono ormai abissali. Importante vittoria del Torino che vince a sorpresa ad Udine, squadra che fino ad ora era stata impeccabile, resta ancora una sorpresa del campionato.

Importanti vittorie della Salernitana sullo Spezia, e del Sassuolo sul Verona, prima vittoria della nuova Samp di Stankovic a Cremona in uno scontro diretto fondamentale per sperare.

Vince anche il Bologna sul Lecce, vittoria che mette in zona più serena i felsinei, i leccesi per me sono tra le candidate a retrocedere, spero di sbagliarmi però.

La lotta in coda è molto interessante, anche se alcune squadre sembrano decisamente più deboli di altre.