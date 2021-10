Che Sarri fosse uno di quei tecnici sempre pronto a trovare la scusa, sempre pronto ad accusare gli altri per gli insuccessi della sua squadra è cosa risaputa. Non a caso, infatti, mentre allenava il Napoli accusava la Lega e gli arbitri per dei favoritismi verso la Juve, quando, poi, è passato alla Juve, inspiegabilmente quelle stesse persone facevano i favori al Napoli.



Le ultime lamentele, pero', hanno davvero del comico.

Il tanto osannato tecnico della Lazio, dopo aver perso per 3 a 0 contro il Bologna, ha criticato, in più occasioni, la Lega, accusandola di aver fatto giocare solo la sua squadra dopo solo 61 ore dalla gara di Europa League. Il riferimento, naturalmente, era rivolto alla Roma che aveva giocato, come la Lazio, il giovedì e in campionato ha giocato alle 18, quindi con 6 ore in più di riposo.

La cosa è molto comica e da uno che viene considerato un grande tecnico certe cose proprio non te le aspetti! Infatti, non solo è chiaro a tutti che 6 ore non danno certo chissà quale riposo in più, ma è anche da ricordare che la Roma la partita di Conference League l'ha giocata in Ucraina, quindi sulle spalle dei giallorossi c'erano anche ben due viaggi, che in tempo di Covid non sono proprio una passeggiata.



Queste critiche cosi' grottesche e comiche mi hanno portato a pensare una cosa, cioè se Sarri avesse avuto lo stesso calendario della Roma, dopo la sosta per le Nazionali, cosa avrebbe fatto? Come minimo avrebbe denunciato la Lega, tanto per rimanere in linea con il suo presidente. Infatti la Roma di Mourinho dopo la ripresa del campionato, quindi dal 17 ottobre fino ad arrivare al 31 ottobre ha in sequenza: la Juve a Torino, il Napoli a Roma, il Cagliari a Cagliari e per finire il Milan a Roma. Quindi in soli 14 giorni la Roma affronta su 4 gare tre big di tutto rispetto: Juve, Napoli e Milan. Se una roba simile fosse capitata a Sarri e al suo presidente Lotito ne avremmo viste e, soprattutto, sentite delle belle. Immagino che avrebbero accusato la Lega e non solo di aver fatto un calendario contro la Lazio.



La cosa non è da sottovalutare se solo pensate che Lotito, mentre in tutto il mondo lo sport tutto e non solo lo sport era fermo, a causa di una pandemia, sbraitava sui vari giornali, sui vari siti sportivi e nelle varie trasmissioni, che tutto questo veniva fatto per impedire alla sua squadra di vincere lo scudetto.

Oggi, alla luce di tutto questo ho pensato che era, praticamente, impossibile che Sarri potesse venire alla Roma, perché, come dice un vecchio proverbio, Dio prima li fa e poi li accoppia!