A leggere i vari articoli, che parlano della vittoria del Napoli, sembra che sia stata un gara dominata in lungo e in largo. In realtà, così come già successo a Bergamo, contro l'Atalanta di Gasperini, gli uomini di Spalletti vincono grazie a due fattori importantissimi: il primo la buona dose di fortuna, il secondo l'aiuto di Pairetto sul rigore assegnato ai partenopei.

La stampa, però, sembra non considerare molto questi due aspetti della partita. Per i giornali, questi due fattori, che hanno fatto pendere l'ago della bilancia a favore del Napoli, sembrano irrilevanti. Perché, quando, però, è la Roma a vincere senza un gioco estremamente convincente, per la stampa diventa una questione di enorme importanza? Eppure, la Roma non ha mai superato gli avversari, fino ad ora incontrati, grazie ad un rigorini. Per non parlare, poi, della fortuna! La dea bendata, infatti, è latitante da un bel po' di tempo dalle parti di Trigoria! Con Mourinho si è sempre attenti a valutare ogni minimo momento della partita e, proprio come ha detto lo Special One, durante la conferenza stampa pre Sassuolo, se fosse stata la Roma a vincere il derby, nel modo, in cui ha vinto la Lazio, apriti cielo!

Oggi la Roma è sotto accusa, Mourinho e i suoi ragazzi, manco a dirlo, sono sul banco degli imputati, ma guardiamo ai fatti! Guardiamo al fatto che, con Dybala in campo, con Pellegrini in condizioni migliori, questa Roma ha battuto l'Inter a Milano e ha conquistato un pareggio a Torino, contro la Juve. Poi, con Napoli, Atalanta e Lazio, Dybala è assente, Pellegrini è al 30% della forma fisica, eppure non mi sembra che queste squadre abbiano meritato la vittoria molto più della Roma.

Siete tanto sicuri che se al Napoli togliamo contemporaneamente alcuni elementi di grande spessore faccia meglio della Roma? Guardate già solo alla gara del Napoli, contro l'Empoli, per 4 elementi cambiati vince grazie a tanta fortuna e un rigorino regalato.