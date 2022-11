La Roma, ieri, in un Olimpico dalle grandi occasioni, centra la vittoria, contro i bulgari del Lugoderets, che le permette di superare la fase a gironi e di partecipare ai play off, contro le terze classificate della Champions League. La Roma aveva un unico risultato utile per poter accedere ai play off e lo ha conquistato. La gara, come era prevedibile non è stata una passeggiata, anche se il risultato finale può far pensare ad altro. Gli uomini di Mourinho non fanno un gran primo tempo e, addirittura sul finire dei primi 45 minuti, passano in svantaggio.



Il secondo tempo, però, è tutta un'altra storia, Zaniolo e Volpato, entrati nella ripresa, cambiano totalmente volto alla gara. Il numero 22 giallorosso, con le sue giocate, si procura due rigori, trasformati, poi, dal capitano Pellegrini. Oltre ai due rigori, Zaniolo, si regala anche la rete personale!

In molti, sui vari social, hanno attaccato l'arbitro, il montenegrino Dabanovic, per i 2 penalty concessi. Ora, passi il fatto che in molti siano delusi per il passaggio della Roma, ma dire che i 2 penalty sono un regalo, è scandaloso!

Dire che i 2 penalty assegnati alla Roma siano un regalo o la conseguenza di poteri forti è pressoché antisportivo. L'arbitro montenegrino non ha fatto altro che applicare il regolamento e, visti i trattamenti riservati alla Roma nel nostro campionato, mi viene di ringraziare Dabanovic per aver fatto, semplicemente, il suo lavoro. Sì, a questo ci si riduce, quando in più occasioni si è vittima di sviste, per non chiamarle ingiustizie! Si finisce con il ringraziare per la normalità. Molti si sono rifugiati dietro i 2 penalty, dietro il gioco della Roma, praticamente, dietro al nulla, perdendo di vista la cosa che più conta: la Roma passa alla fase successiva, la Lazio no! E mentre i laziali blaterano sui rigori concessi, giustamente, perdono di vista l'ennesima scusa di Sarri per l'ennesima sconfitta. Il campo, la pioggia, il vento, l'ora legale, l'arbitro, e dulcis in fundo, i tifosi avversari che lanciano sacchetti pieni di urina. Ma come? Eravate così in sintonia, quando il tecnico degli olandesi attaccava la Roma e il suo gioco e, ora, vi lamentate? Non sempre il nemico del mio nemico è mio amico, Sarri, certe cose dovrebbe saperle! Ora, però, proprio per evitare che l'arbitro possa fare, nuovamente, solo il suo lavoro, il nostro designatore degli arbitri, Rocchi, ha deciso di mandare al derby Orsato. Avrà pensato che, con tutti i piagnistei di Sarri, per il derby è meglio non correre rischi! Con Orsato in campo, non si scappa... Con Orsato in campo, Sarri non corre nemmeno il rischio che il VAR possa fare qualcosa di giusto, perché Orsato non lo prenderebbe nemmeno in considerazione! D'altronde se Sarri sta preparando questo derby da circa un anno, bisognerà pure aiutarlo, o no?