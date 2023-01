Il 13 novembre 2022 la Juventus ha battuto con un netto 3-0 la Lazio nella gara che ha chiuso la 15ª giornata.

Quel giorno è calato il sipario sulla prima metà del campionato, che si è poi fermato per il Mondiale in Qatar.

Il 4 gennaio, quasi 2 mesi dopo, finalmente torna la nostra amata Serie A e lo fa come ai vecchi tempi, con le 10 partite tutte lo stesso giorno, altro che il moderno spezzatino…

Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla 16esima giornata tra formazioni, ballottaggi, infortunati: una guida per essere preparati alla prima gara del nuovo anno, la prima di una lunga volatona fino a giugno.

Salernitana-Milan (mercoledì 4 Gennaio ore 12.30)

La gara all'ora di pranzo tra Salernitana e il Milan Campione d'Italia inaugurerà la ripresa del campionato. I granata prima della sosta avevano subito 2 sconfitte di fila e vogliono un successo contro una big per ripartire e conquistare punti pesanti per l'obiettivo salvezza. I rossoneri, secondi in classifica, a Novembre avevano conquistato la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma sembravano a corto di fiato. La pausa sembra essere arrivata al momento giusto per i meneghini, che ora devono vincere in Campania per mettere pressione al Napoli, distante 8 punti e continuare a credere alla rimonta Scudetto.

Probabili formazioni

Salernitana: solito 3-5-2 per Nicola. Il neoacquisto Ochoa (titolare con il Messico al Mondiale) in porta, Fazio, Daniliuc e Pirola nella difesa a 3, Sambia,Vilhena,Radovanovic,L.Coulibaly e Bradaric in mezzo, Piatek-Dia, tornato dal Mondiale, davanti un ballottaggio: Bonazzoli potrebbe insidiare uno dei due attaccanti.

Diverse assenze pesanti: Sepe,Mazzocchi e Maggiore per infortunio, Candreva per squalifica dopo l'espulsione con il Monza.

Milan: 4-2-3-1 per Pioli che non avrà ancora a disposizione il portierone Maignan ma recupera Calabria e Saelemaekers. I due però dovrebbero partire dalla panchina.

Davanti a Tatarusanu, Kalulu,Tomori,Thiaw e Theo Hernandez comporranno la linea difensiva a 4. Sulla fascia destra potrebbe giocare Dest, reduce da un buon Mondiale con gli Stati Uniti con Kalulu che scalerebbe al centro. Bennacer e Tonali comporranno la cerniera di centrocampo, J.Messias,B.Diaz e Leao supporteranno Giroud,vice-campione del mondo con la Francia. De Keteleare va verso una nuova panchina. A Salerno non ci saranno i lungodegenti Ibra e Florenzi, e neanche Ballo-Touré, Rebic e Origi, infortunati dell'ultima ora.

Che partita aspettarsi: la Salernitana di Nicola probabilmente adotterà un atteggiamento prudente. Aspetterà bassa e compatta ma non troppo per non portarsi il nemico in casa. Poi proverà a colpire in contropiede.

Il Milan di Pioli avrà il pallino del gioco, farà molto possesso palla per scardinare la difesa granata ma dovrà stare attento a non farsi imbucare dalle ripartenze avversarie.

Sassuolo-Sampdoria (Mercoledì 4 Gennaio, ore 12.30)

Match delicato a Reggio Emilia tra Sassuolo e Sampdoria: i neroverdi prima della sosta hanno subito una netta sconfitta nel derby emiliano con il Bologna e hanno così chiuso una prima metà di stagione positiva ma fatta di alti e bassi. La classifica resta positiva: 16 punti e +9 sulla zona retrocessione ma una vittoria serve per ripartire.

Malissimo in invece i blucerchiati: dopo un inizio negativo hanno esonerato il tecnico Giampaolo e hanno affidato la panchina a Stankovic. Neanche con il tecnico ex Stella Rossa le cose sono migliorate (1 vittoria,1 pari e 5 sconfitte di cui 4 di fila). Pessimi risultati che hanno fatto sprofondare i blucerchiati al penultimo posto in classifica, a -7 dalla zona salvezza.

La gara del Mapei Stadium, la prima del nuovo anno sa quasi di ultima spiaggia per i liguri per cominciare a far punti e scacciare il baratro della retrocessione in Serie B.

Probabili formazioni

Sassuolo:4-3-3 per Dionisi. Consigli tra i pali, Toljan,Erlic (che sta crescendo a vista d'occhio), Ferrari e Kyriakopoulos in difesa,Frattesi,Obiang e Traoré (avanti su Thorsdvelt) in mezzo,Berardi (tornato a pieno regime dopo l'infortunio),Pinamonti e Laurienté davanti.Formazione offensiva, tanta qualità per il tecnico neroverde che non avrà a disposizione il regista Maxime Lopez

Sampdoria: durante la sosta sono circolate voci su una lista di Stankovic sui giocatori da cedere, che non rientrono nel mercato.In attesa che il mercato entri nel vivo e che i nuovi acquisti Lammers e Nuytinck si adattino agli schemi, il tecnico serbo deve fare di necessità virtù e provare a schierare la formazione migliore con il materiale a disposizione. Il modulo di partenza dovrebbe essere un quadrato 4-4-2.Davanti ad Audero,linea a 4 composta da Bereszynski,Murillo,Amione e Augello,centrocampo folto con Leris,Villar (avanti su Yepes),Rincón e Verre, davanti Gabbiadini e il giovane Montevago.

Qualche chance di partire titolare per Sabiri dopo il positivo Mondiale con il Marocco: con il trequartista cambierebbe anche il modulo, che sarebbe un più offensivo 4-3-1-2. Out Djuricic (squalificato) e i lungodegenti Winks e Quagliarella, la cui stagione potrebbero anche essere finita.

Che partita aspettarsi: il Sassuolo di Dionisi come di consueto dovrebbe fare molto possesso palla, fraseggio e mantenere un baricentro alto.Al contrario la Sampdoria di Stankovic dovrebbe attendere bassa e compatta per poi provare a ripartire in contropiede.

Spezia-Atalanta (Mercoledì 4 Gennaio,ore 14.30)

Corsa salvezza e lotta per un posto in Europa si intrecciano nel match tra Spezia e Atalanta.I bianconeri di Gotti a Novembre hanno conquistato a Verona un pesante scontro per la permanenza in Serie A:una vittoria su un campo difficile che ha permesso loro di allungare a +6 il distacco sulla zona retrocessione e di rilanciarsi dopo 3 sconfitte di fila.

L'avversario è tosto ma i liguri finora hanno conquistato 10 dei loro 13 punti in casa e in stagione non hanno mai battuto una big:chissà che la partita con gli orobici non rappresenti la prima volta. La pausa per il Mondiale è arrivata per il momento giusto per i bergamaschi che a Novembre avevano subito 3 sconfitte di fila con Napoli,Lecce e Inter.

Nel frattempo la squadra di Gasperini è scivolata in 6º posizione e nel Golfo dei Poeti vuol tornare alla vittoria per riavvicinarsi alla zona Champions League.

Probabili formazioni:

Spezia: solido e compatto 3-5-2 per Gotti: Zoet tra i pali,Caldara,Ampadu e Kiwior in difesa,Holm, Bourabia,Ekdal,Agudelo e Bastoni in mezzo,Gyasi e Nzola davanti.Nessun particolare dubbio per il tecnico,panchina per D.Maldini e Verde, che potranno essere utili a partita in corso. Out per

infortunio il portiere Dragowski.

Atalanta: Gasperini stenderá il solito 3-4-2-1. Sportiello tra i pali, Toloi,Scalvini e Palomino in difesa,Soppy,De Roon,Koopmeiners e Maehle in mezzo, Pasalic (avanti su Ederson) a supporto di Zapata (ma Muriel scalpita) e Lookman.

Possibile l'utilizzo di uno tra Okoli,Demiral o Djimsiti al posto di un centrocampista con conseguente avanzamento di Scalvini in mediana.Nessun indisponibile tra le fila degli orobici.

Che partita aspettarsi: lo Spezia di Gotti farà la solita partita pratica, solida puntando su difesa e contropiede. Tuttavia, spinto dal pubblico di casa e desideroso del colpo grosso, potrebbe essere più offensivo e potrebbe creare di più ma allo stesso tempo lasciare campo dietro. L'Atalanta di Gasperini sarà propositiva, partirà forte e sarebbe pronta ad approfittare.

Torino-Hellas Verona (Mercoledì 4 Gennaio ore 14.30)

Ci si attende un match di grande intensità tra Torino e Hellas Verona.Prima della sosta i granata erano una delle squadre più in forma del momento con 3 vittorie,1 pari e 1 sconfitta nelle ultime 5 gare.Buoni risultati che hanno permesso ai piemontesi di chiudere questa prima parte di campionato al 9º posto, nella prima metà della classifica.

Al contrario i gialloblù erano una delle peggiori a causa delle 10 sconfitte subite nelle ultime 10 gare che hanno fatto sprofondare gli scaligeri all'ultimo posto in classifica, a -8 dalla zona salvezza.Il cambio in panchina da Cioffi a Bocchetti non ha dato i suoi frutti.Tra l'altro il giovane tecnico ex Primavera ha visto scadere la deroga per allenare (non ha il patentino UEFA PRO) e così la società ha annunciato come allenatore Marco Zaffaroni, ex Cosenza e Monza, alla prima esperienza in Serie A dopo anni di B e C. La missione non si prospetta facile ma nemmeno impossibile.

Probabili formazioni:

Torino:pochi dubbi di formazione per Juric, che schiererà i suoi con il consueto 3-4-3. Vanja Milinkovic-Savic tra i pali,Djidji,Schuurs (recuperato dall'infortunio) e Rodriguez in difesa, Vojvoda, S.Ricci,Lukic e Lazaro in mezzo,Vlasic,Radonjic e Miranchuk davanti per un tridente leggero.Tante assenze per il tecnico croato che non avrà a disposizione Ola Aina,Singo e Pellegri per infortunio e Buongiorno per squalifica.

Hellas Verona: per il suo debutto in massima serie Zaffaroni, coadiuvato da Bocchetti, continuerà sulla strada del 3-5-2, visto nelle ultime infelici uscite.Montipò in porta, Dawidowicz (in vantaggio su Hien),Gunter e Ceccherini in difesa,Faraoni (o Terracciano),Tameze,M.Veloso,Lazovic e Doig in mezzo, Henry e Verdi tandem davanti.Possibile anche l'utilizzo del doppio trequartista con Hrustic al posto di uno dei centrocampisti.

Che partita aspettarsi: sarà un match intenso, entrambe esprimono un calcio simile: pratico, concreto basato su pressing alto, duelli 1 vs 1 a uomo a tutto campo e verticalizzazioni.

Roma-Bologna (Mercoledì 4 Gennaio ore 16.30).

La Roma inizia il nuovo anno con la sfida dell'Olimpico con il Bologna. I giallorossi, spinti dal caloroso popolo di casa, cercano un successo dopo i due pari di fila con Sassuolo e Torino nelle ultime due gare a Novembre. Dopo questi due mezzi passi falsi la squadra di Mourinho è scivolata in 7ª posizione, a -3 dal 4º posto che vale la qualificazione in Champions League, obiettivo stagionale. La vittoria contro i felsinei è d'obbligo per ripartire con il piede giusto e ringhiare sulle altre diretti concorrenti per la massima competizione europea.

I rossoblù prima della sosta erano una delle formazioni più in forma grazie alle 4 vittorie conquistate nelle ultime 5 gare.La tranquilla posizione in classifica (11esimo posto, a +12 sul terz'ultimo posto) permetterà agli emiliani di giocare con la mente libera e chissà che quest'aspetto non li possa portare a fare uno scherzetto ad una Roma, come detto, obbligata alla vittoria.

Probabili formazioni:

Roma: classico 3-4-2-1 per Mourinho. In porta Rui Patricio,in difesa Smalling, Mancini,Ibáñez,in mezzo Celik,Pellegrini,Cristante e Zalewski (avanti su Spinazzola, tornato dall'infortunio), sulla trequarti Dybala e Zaniolo che supporteranno Abraham unica punta.Panchina per il neoacquisto Solbakken, approdato a 0 dal Bodo Glimt.Out Belotti e i lungodegenti Wijnaldum e Darboe.

Bologna:4-2-3-1 prudente, accorto per Thiago Motta. Skorupski tra i pali,Posch,Soumaoro,Lucumi e Cambiaso (avanti su Lykogiannis) in difesa,Medel e Ferguson davanti alla difesa,Aebischer,Domínguez e Orsolini a supporto di Arnautovic.Non sarà della partita il giovane attaccante Zirkzee per infortunio, così come De Silvestri,Bonifazi e Barrow.

Che partita aspettarsi:la Roma di Mourinho dovrebbe attendere bassa e compatta per poi sfruttare le ripartenze in contropiede,il Bologna di Thiago Motta proverà a fare la partita, affrontandola con atteggiamento offensivo, propositivo.

Lecce-Lazio (Mercoledì 4 Gennaio ore 16.30)

La Roma riparte in casa, l'altra romana, la Lazio va in trasferta a Lecce. I biancocelesti sono reduci dal netto ko nello scontro diretto con la Juventus (3-0) che non ha comunque rovinato il loro buon inizio di campionato:la squadra di Sarri si trova in quarta posizione ed è in piena zona qualificazione in Champions League, l'obiettivo stagionale.

I salentini invece hanno chiuso in crescendo la prima parte di stagione conquistando 7 punti nelle ultime 3 gare contro Udinese,Atalanta e Sampdoria. Risultati pesanti che hanno permesso ai ragazzi di Baroni di raggiungere quota 15,a +8 sulla zona retrocessione e di passate dunque una sosta relativamente tranquilla.La strada però è lunga e ricca di ostacoli e per raggiungere il sogno salvezza ci sarà da fare ancora parecchi punti.

Lecce: Baroni è intenzionato a proporre il solito 4-3-3 (4-5-1 in fase di copertura). Falcone tra i pali, Gendrey,Baschirotto,Umtiti e Gallo in difesa,González,Hjulmand e Bistrovic in mezzo,Strefezza,Colombo (avanti su Ceesay) e Banda davanti.Out Dermaku e Pongracic (due assenze pesanti in difesa) e Askildsen.

Lazio: consueto 4-3-3 per Sarri: Provedel tra i pali,Lazzari,Casale,Romagnoli e Marusic in difesa,Milinkovic-Savic,Cataldi e Vecino a centrocampo,Felipe Anderson,Immobile e Zaccagni davanti. Nessun particolare dubbio per il tecnico toscano che eventualmente ha pronte le carte Luis Alberto e Pedro da giocarsi a partita in corso.Nessuno squalificato, nessuno infortunato.

Che partita aspettarsi: una partita vivace. La Lazio di Sarri cercherà di tenere in mano il pallino del gioco, grazie al suo solito lungo possesso palla e al fraseggio, il Lecce di Baffoni attenderà basso per poi provare a ripartire in contropiede sfruttando la velocità, la rapidità del suo attacco.

Cremonese-Juventus (Mercoledì 4 Gennaio ore 18.30)

La rimonta Scudetto della Juventus riparte da Cremona. I bianconeri hanno iniziato in modo molto deludente la stagione ma con le 6 vittorie nelle ultime 6 gare dell'anno si sono rilanciati nella corsa al titolo. Il Napoli capolista è distante però 10 punti motivo per cui la Vecchia Signora non può più sbagliare. Serve una vittoria allo Zini per restare in corsa per il Tricolore.

Ad attenderla c'è una Cremonese che prima della sosta non ha mai vinto (unica in Serie A) ed ha conquistato appena 7 punti, frutto di 7 pari.I grigiorossi occupano la terz'ultima posizione, a -6 dalla zona salvezza: la "prassi" non vorrebbe che i lombardi costruissero la salvezza contro la Juventus ma la sensazione attorno a questa squadra è che abbia assoluto bisogno di una vittoria il prima possibile, anche contro una big, per potersi sbloccare e tornare in corsa per la permanenza in massima serie.

Probabili formazioni:

Cremonese: 3-5-2 per Alvini:Carnesecchi tra i pali,Aiwu,Bianchetti, Lochoshvili in difesa Sernicola, Pickel,Castagnetti,Meité (avanti su Ascacibar) e Valeri in mezzo,Okereke e Dessers davanti. Possibile l'inserimento di Buonaiuto o Zanimacchia (ex della gara) dal 1' al posto di una delle due mezz'ali per un più offensivo 3-4-2-1.Panchina per Ferrari, appena arrivato dalla Sampdoria.Out per infortunio Chiriches.

Juventus: Allegri nella sosta ha recuperato Di Maria (campione del mondo con l'Argentina) e Chiesa ma ha ancora una lunga lista indisponibili: Bonucci,Pogba,De Sciglio, Cuadrado,Vlahovic, tanti i big che non saranno della partita per infortunio. Il modulo sarà ancora il 3-5-2: Szczesny tra i pali (ma può giocare Perin se il polacco non recupera dal problema al collo),Danilo,Bremer e Alex Sandro in difesa, McKennie,Miretti,Locatelli (avanti su Rabiot, appena tornato), Fagioli (grande ex della gara) e Kostic in mezzo,Milik e Kean,in grande spolvero a Novembre,davanti.

Che partita aspettarsi: la Cremonese finora ha sempre giocato a viso aperto in stagione, anche contro le big e pensiamo abbia lo stesso atteggiamento contro una Juventus che al contrario tende ad abbassarsi e a provare a ripartire.

Fiorentina-Monza (Mercoledì 4 Gennaio ore 18.30)

La rimonta della Fiorentina verso un posto in Europa riparte dal Franchi dove arriverà un Monza a caccia di punti salvezza.I Viola dopo un inizio complicato in cui hanno faticato ad adattarsi al doppio impegno campionato-Conference League, hanno iniziato a macinare punti e prima della sosta hanno conquistato 3 vittorie nelle ultime 4 gare.Imperativo continuare a vincere per inseguire a sognare l'Europa.Cerca il colpo grosso il Monza, in netta ripresa da quando sulla panchina siede Palladino che ha rimpiazzato Stroppa: 15 punti nelle ultime 9 gare. Obiettivo continuate a fare bene e continuare a spingere sull'acceleratore per conquistare il prima possibile la salvezza ed evitare patemi.

Probabili formazioni:

Fiorentina: consueto 4-3-3 per Italiano. Terracciano tra i pali,Dodo,Milenkovic,Igor,Biraghi in difesa,Bonaventura,Amrabat (reduce da un Mondiale straordinario con il Marocco) e Barak in mezzo Ikoné,Jovic e Kouamé davanti.Nessun particolare dubbio per il tecnico viola che non avrà a disposizione Mandragora e gli esterni Sottil e Nico González.

Monza: Palladino schiererà i biancorossi con il consueto 3-4-2-1.Di Gregorio in porta,Izzo,Marlon, Caldirola in difesa,Ciurria,Colpani,Rovella e Carlos Augusto in mezzo, Pessina e Caprari a sostegno di Dany Mota avanti su Petagna. Tranne quest'ultimo, nessun particolare dubbio per il tecnico dei brianzoli che recupera Pablo Mari dopo i fatti di Assago ma non avrà a disposizione il lungodegente Sensi, assenza pesante.

Che partita aspettarsi: sarà la sfida tra due stili di gioco diversi tra loro. La Fiorentina di Italiano predilige un calcio ragionato, basato su molto possesso palla e fraseggio. Il Monza di Palladino invece crede in un'idea di calcio simile a quello di Gasperini e Juric:più diretta,verticale e fondata su principi quali pressing alto e duelli a uomo 1 vs 1 tutto campo.

Inter-Napoli (Mercoledí 4 Gennaio ore 20.45)

Ed eccoci arrivati al big match di questa giornata che segna la ripartenza della Serie A: Inter-Napoli.

La squadra di Simone Inzaghi è quarta in classifica e a Novembre aveva conquistato 4 vittorie in 5 gare prima della sosta.Il buon rullino di marcia non ha però portato ad una diminuzione del vantaggio dalla vetta, occupata proprio dal Napoli, che è rimasto di ben 11 punti.

Tanti ma non impossibili da recuperare: la gara con i partenopei è la classica sliding doors della stagione la ghiotta occasione, che in caso di vittoria potrebbe permettere ai nerazzurri di tornare pienamente in corsa per il titolo ma che in caso di sconfitta può può probabilmente significare la fine delle loro speranze tricolori. SanSiro ha risposto presente: sono attesi ben 75000 spettatori a spingere i meneghini alla conquista di un altro pesante scontro diretto, dopo l'ultimo vinto a Bergamo.

Il Napoli nella prima parte di stagione è stato perfetto: primo posto in classifica in campionato a +8 sul Milan secondo,a +10 sulla Juventus e come detto a +11 sull'inter e qualificazione agli ottavi di Champions League davanti a Liverpool e Ajax nel girone. Percorso e risultati eccezionali conquistati attraverso un gioco offensivo e propositivo che ha esaltato Osimhen (capocannoniere) e soprattutto Kvaratskhelia,ala georgiana praticamente imprendibile in questo inizio di stagione. Mai come quest'anno, sia per la forza della squadra che per il ritardo delle rivali, il sogno Scudetto sembra possibile.

Tuttavia sono passati mesi, è cambiata la condizione fisica e mentale dei giocatori e tutti gli addetti ai lavori sono curiosi se il Napoli riuscirà a confermarsi a questi altissimi livelli e ad essere spettacolare come a Novembre oppure se avrà una flessione. E la prima prova, contro l'Inter, è già un importante banco di prova: espugnare San Siro (per la seconda volta in stagione) vorrebbe mandare un chiaro messaggio alle rivali:noi ci siamo, siamo quelli di Novembre e vogliamo il titolo.Una sconfitta (sarebbe la prima in campionato) potrebbe invece essere il primo vagito di un possibile crollo e potrebbe far perdere certezze ad un gruppo giovane che potrebbe soffrire soprattutto psicologicl nelle successive partite.E il calendario non è dei semplici:dopo la trasferta a Milano,trasferta in casa della Sampdoria (ultima in classifica ma sempre campo ostico) e poi altro big match, stavolta al Maradona, dove arriverà la Juventus.

Probabili formazioni:

Inter:solito 3-5-2 per Simone Inzaghi.Inporta Onana (che ha ormai scavalcato Handanovic nelle gerarchie),difesa a 3 composta da Skriniar,Acerbi (De Vrij non è al meglio) e Bastoni, in mezzo Dumfries,Barella,Brozovic,Calhanoglu e Dimarco, coppia d'attacco composta dai "centravantoni" Lukaku e Dzeko.

Lautaro Martínez, fresco campione del mondo con l'Argentina partirà dalla panchina, così come Mkhitaryan che ha preso un colpo nell'amichevole con il Sassuolo.D'Ambrosio e Correa non sono al meglio ma dovrebbero andare in panchina.

Napoli:4-2-3-1 per Spalletti.Meret tra i pali,línea a 4 composta da Di Lorenzo,Rrahmani,Kim e Mario Rui,in mediana Lobotka e Anguissa,sulla trequarti Politano (avanti su Lozano), Zielinski,Kvaratskhelia (tornato dalla pubalgia),Osimhen unica punta.Tutti a disposizione per il tecnico ex della gara.

Che partita aspettarsi:

Una partita spettacolare, si affrontano due formazioni offensive che giocano a viso aperto, le due squadre con il miglior attacco del campionato. I padroni di casa devono vincere, gli ospiti possono accontentarsi di un pari ma non hanno mai speculato sul risultato.

Udinese-Empoli (Mercoledì 4 Gennaio ore 20.45)

Ripartire è la missione dell'Udinese che in casa affronterà l'Empoli.I bianconeri sono stati fin qui una delle rivelazioni di questo campionato, hanno stazionato a lungo in zona Europa, ma nelle ultime 7 gare hanno conquistato appena 5 punti. La vittoria serve non tanto per la situazione della classifica, che resta positiva, ma per il morale e la fiducia.2 vittorie nelle ultime 3 partite prima della sosta per gli Azzurri,tranquilli a metà classifica,a +10 sulla zona retrocessione.

Probabili formazioni:

Udinese:solito 3-5-2 per Sottil:in porta Silvestri,in difesa R.Becao,Bijol e N.Perez,in mezzo Pereyra, Lovric (in vantaggio su Arslan),Walace,Samardzic (avanti su Makengo),Udogie, davanti Beto e Deulofeu. Indisponibile il solo Masina.

Empoli:4-3-2-1 per Zanetti:Vicario intoccabile tra i pali,Stojanovic,Ismajli (avanti su De Winter) Luperto e Parisi in difesa,Haas (in vantaggio su Henderson),R.Marin e Bandinelli in mezzo, Baldanzi e Bajrami a supporto di Destro, che però non è al meglio.Possibile la presenza di uno tra Satriano e Cambiaghi al posto della punta o in luogo di uno dei due trequartisti:il modulo in quest'ultimo caso sarebbe il 4-3-1-2.

Che partita aspettarsi: l'Udinese di Sottil, squadra tecnica ma anche fisica, dovrebbe attendere per poi colpire con rapide verticalizzazioni.

L'Empoli di Zanetti è più pratico, pragmatico rispetto al passato in cui era più offensivo e spumeggiante: mantiene un baricentro basso, subisce poco ma è anche vero che quando poi riparte crea poche occasioni da gol.

Ed è probabile un atteggiamento prudente anche in terra friulana.

Classifica attuale

Napoli 41

Milan 33

Juventus 31

Inter 30

Lazio 30

Atalanta 27

Roma 27

Udinese 24

Torino 21

Fiorentina 19

Bologna 19

Salernitana 17

Empoli 17

Monza 16

Sassuolo 16

Lecce 15

Spezia 13

Cremonese 7

Sampdoria 6

Hellas Verona 5

Prossimo turno - 17ª giornata

Fiorentina - Sassuolo

Juventus - Udinese

Monza - Inter

Salernitana - Torino

Lazio - Empoli

Spezia - Lecce

Sampdoria - Napoli

Milan - Roma

Hellas Verona - Cremonese

Bologna - Atalanta

Buona ripartenza della Serie A a tutte le squadre e a tutti i tifosi!