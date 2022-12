Vi siete mai chiesti cosa sarebbe successo alla Juventus dopo la vicenda 'Prisma' delle plusvalenze false?

Ecco, oggi qualcuno si ricrederà di quel che ha pensato.

La Juventus e i suoi dirigenti dopo la scoperta delle plusvalenze falsate e dei mancati pagamenti di stipendi e bilanci non a norma negli ultimi tre anni (2019-2021) avrebbe dovuto incorrere a sanzioni gravi e i suoi dirigenti, presidente su tutti, pagare con sanzioni e addirittura carcere.

Ma cosa è successo poco dopo l'aver scoperto il tutto, e chi pagherà? La Procura di Torino aveva dichiarato conclusa l'indagine nel lontano 24 ottobre e tutto potrebbe essere rinviato a giudizio nell'estate prossima.

Ma partiamo dai reati che avrebbe commesso la dirigenza della Juventus e la pena che dovrebbero passare i vari peccatori:

1. Reato di falso in bilancio: Art.2622, la pena è la reclusione da tre a otto anni

2. Manipolazione del mercato: Art. 185 D.Lgs reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni

3. Reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza: Art. 2638 cc reclusione da uno a quattro anni

4. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: Art.2 D.Lgs la reclusione da quattro a otto anni.

Come ben capito, John Elkann a capo della dinastia Agnelli ne uscirà ancora una volta pulito non assumendosi nessuna colpa per quel che è successo nella società calcistica, a seguirlo di sicuro ci sarà il cugino e presidente Andrea Agnelli, che imputato per tutte e quattro le fattispecie di reato alla fine ne uscirà pulito... chi pensa davvero che un Agnelli vada a finire in carcere?

Passiamo per il Vicepresidente Pavel Nedved che in questo caso avrà lo stesso peso di condanna del presidente, si parla di 12 anni da scontare, anche in questo caso si vede molto difficile che l'ex calciatore di Lazio e Juventus e Pallone d'oro possa finire dietro le sbarre, forse nel suo caso potrebbe esserci una sanzione pesante da pagare.

Poi c'è l'ex Ds Fabio Paratici che avrebbe utilizzato il suo 'Libretto Nero' dove avrebbe appuntato molte cose fuori norma e che rischia davvero molto grosso, così come il suo braccio destro allora che risponde al nome di Federico Cherubini che però da una intercettazione riferisce all'ex dirigente bianconero Bertola che alcuni pensieri di Paratici non gli sarebbero davvero andati a genio.

Infine l'amministratore Maurizio Arrivabene che anch'esso è stato infilato nel filone dei peccatori così come gli altri.

Ad oggi per tutti è stato chiesto il rinvio a giudizio; c'è chi dice che a Gennaio 2023 ci sarà una decisione, c'è chi invece parla della prossima estate, c'è addirittura chi dice che alla fine non pagherà nessuno e che l'unica a pagare sarà la squadra con punti di penalizzazione o addirittura una nuova retrocessione in B. Per alcuni espertoni questa supererebbe di gran lunga il Calciopoli del 2006, dove i bianconeri furono spediti in B con -30 punti di penalizzazione, poi divenuti -17 e la revoca di due scudetti uno tolto definitivamente e uno assegnato all'Inter.

Come finirà?



Molti si sono fatti già un finale, come se fosse scritto da qualche parte e si sono detti:

1. La Famiglia Agnelli non farebbe nulla contro una sentenza che spedirebbe in carcere uno della dinastia?

La situazione è ben chiara, la Juventus negli anni o nella sua storia ha pagato soltanto una volta nel 2006 dopo la morte dell'Avvocato Gianni Agnelli mentre né prima né dopo il 2006 è mai stata né penalizzata né tantomeno retrocessa o radiata, vuoi che alla fine paghi davvero un personaggio di una delle famiglie più potenti d'Italia e tra le più potenti al Mondo?

2. I maggiori dirigenti pagheranno con inibizioni

Togliendo il presidente Andrea Agnelli, gli altri dirigenti più di spicco dei 12 indagati e più conosciuti dal grande pubblico; il Vicepresidente Pavel Nedved, l'Amministratore Delegato Maurizio Arrivabene, il Ds Federico Cherubini e l'ex Ds Fabio Paratici dovrebbero patteggiare gli 8 o 12 anni di reclusione, ma alla fine per molti nessuno di loro vedrà mai le sbarre di un carcere, forse saranno costretti a pagare una bella somma di tasca proprio e subire una inibizione, che può andare dalla semplice non vista davanti a microfoni tra radio e tv per qualche anno, addirittura alla radiazione dal ruolo appena ricoperto e fuori dal mondo del calcio.

3. L'Unica a pagare sarà la squadra, i tifosi e il tecnico

In conclusione tutto ha trovato d'accordo tutte le persone di fede juventina: l'unica a pagare sarà la squadra con possibile penalità nel prossimo campionato, non sarà retrocessa, non sarà radiata, e con lei a pagare saranno prima i tifosi che subiranno come al solito l'umiliazione per colpa di una dirigenza che non ha saputo gestire e gestirsi da sola, per chiudere con l'addio del tecnico Allegri, che da una parte farà felici gran parte della tifoseria bianconera.

4. Ultima ma non ultima nessuno pagherà

Tanti si sono detti sicuri che la Juventus alla fine in blocco ne uscirà pulita; come si può dire davanti a tali prove? E già sembra impossibile eppure una via d'uscita la Famiglia potrebbe trovarla.

E come? Questo non è dato a sapersi.