Lo sapevamo che prima o poi sarebbe successo, nessun dubbio dopo 60 gare saltate per infortunio negli anni passati in maglia Manchester United, eppure la società pur di abbassare i toni dei tifosi l'ha riportato a Torino ben consapevole che quel giocatore andato via nel 2016 non era più lo stesso e che ne era rimasto ben poco. Ora ci sarebbe da capire come sia possibile incentrare il mercato su Paul Pogba, ricostruire quel centrocampo su di lui che non ha nemmeno l'idoneità di stare in campo per mezza gara, e cosa s'inventerà la società per sopperire a questa situazione che ci riporta di nuovo da capo a dodici, quindi come se il centrocampo fosse rimasto lo stesso dello scorso anno, perchè se non arriva nessun altro quello sarà l'inizio del campionato, quindi l'infortunio blocca la cessione di uno tra Arthur o Zakaria o McKennie e tutto resta pari pari alla scorsa stagione. La società ora dovrebbe ripiegare, tornare sul mercato e prendere un centrocampista che copra in primis l'infortunio di Pogba; lesione al menisco laterale del ginocchio destro, che lo terrà fuori pr almeno 2 mesi. Si parla di Leandro Paredes del PSG, quindi a conti fatti la Juventus potrebbe fin da subito risistemare la situazione e far rientrare l'allarme.



Ora però ci sarebbe da chiedersi "Ma se Pogba era sempre rotto, perchè si è riportato a Torino e non si è puntati dritti fin da subito su Paredes o Zaniolo?", la risposta a mio avviso sta proprio nell'incompetenza della società stessa, partendo dal 'principale' fino ad arrivare all'allenatore, amici per la pelle e su questo non ci piove, con una mentalità retrò, visto che pensavano di riprendere quel Pogba che li aveva lasciati appena 6 anni fa, e che credevano di accontentare i tifosi che però non erano e non sono scemi e sapevano e sanno perfettamente che il forte centrocampista francese in due anni è stato più in infermeria che in campo, quindi a che scopo si riporta Pogba ben sapendo che non ha nelle gambe 40-50 partite di fila? Si pensa fortemente che sia stato un acquisto per far lievitare la vendita degli abbonamenti, si pensa al ritorno d'immagine con la vendita delle magliette, e al far brillare gli occhi dei tifosi con il ritorno di quel numero 10 che ci aveva lasciato come uno dei più forti centrocampisti al Mondo.



Tutto però ha un termine, tutto ha una evoluzione; il giocatore ha 30 anni, non ha più l'integrità nelle gambe, non è più quel giovanotto che girava in lungo e largo Torino e i locali notturni, no oggi è un giocatore sul viale del tramonto, pieno zeppo d'infortuni e una bella famiglia, quindi non fa più quel che faceva un tempo, non è più quel genio e sregolatezza di 6 anni fà. E' finito? No, ma poco ci manca. Penso fortemente che andare a dare 10 milioni di Euro ad un giocatore che se finisce una gara intera è davvero oro, mi porta letteralmente ad incazzarmi di brutto, perchè ce ne erano di giocatori da prendere integri e con una carriera davanti, mentre qui sembra che le cose si guardino soltanto per il nome del giocatore, per il suo passato, e per il suo amore verso tifosi e maglia, cosa non sbagliata ma se questi è integro, altrimenti a cosa serve? Ora ci sono 10 milioni di motivi per capire se la Juve si è messa in casa per i prossimi 4 anni un giocatore che si rompe di continuo o se questo sarà soltanto una nuvola passeggera nel suo cammino bianconero, perchè se la risposta è la prima, allora c'è da prendere in considerazione che John Elkann sia sempre più distratto da altri lavori e che se ne stia fregando altamente della Juventus, perchè se davvero ci tiene deve sollevare presidente e vicepresidente e accompagnarli alla porta d'uscita.