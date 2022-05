L'episodio di sabato scorso del non gol di Acerbi, che è stato permesso alla Lazio è un episodio molto, molto grave e non può finire nel dimenticatoio.

Non pensavo di poter dire mai una cosa simile da tifoso della Roma, ma se una cosa simile fosse capitata alla Juve, come minimo ci sarebbero state denunce penali.

Sinceramente, sentire le parole del tecnico del Sassuolo, Dionisi, che ha minimizzato sull'accaduto, attaccando Mourinho e Gasperini, quando poi lui in occasione del gol del pareggio della Juve contro il suo Sassuolo ha tuonato ai 4 venti, mi fa molta tristezza.

L'atteggiamento di Dionisi fa male al calcio in generale, perché è come dire tutto ciò che viene in mio favore va bene, anche se parliamo di errori gravissimi. Mentre Orsi e Focolari gridano che nulla è successo, c'è chi, come Caressa, esorta il designatore degli arbitri a far sentire ciò che Pairetto e il VAR. si sono detti in quel momento.

Caressa giustamente ha dichiarato che se l' errore è stato commesso da Pairetto, l'arbitro deve essere squalificato a vita, mentre se si tratta di errore tecnico è giusto che la gara vada rigiocata. Qui ci sono in ballo interessi di non poco conto.

Lo Spezia potrebbe mancare la6 salvezza, la Lazio potrebbe centrare la qualificazione all' Europa League, il che si tramuterebbe in parole povere in perdita economica per i liguri, mentre per Lotito soldi che non gli appartengono. Per non parlare di tutto ciò che si è verificato in campo delle scommesse.

Secondo me, gente come i prima citati Orsi e Focolari, che difendono a spada tratta una situazione indifendibile, mettendo sotto i piedi la loro professionalità, si dovrebbero ricordare quello che fece, in piena pandemia, quando c'erano ogni giorno solo in Italia centinaia di morti per Covid, il loro amato presidente Lotito. Questo signore, senza alcun ritegno, senza alcun rispetto altrui, si presentava un giorno sì è l'altro pure ai vari organi di stampa a gridare, a sbraitare che si stava usando la scusa Covid per impedire alla sua squadra, che tra l'altro non era nemmeno prima in classifica, di vincere lo scudetto.

Ora che qualcuno volutamente gli sta servendo una qualificazione in Europa League, senza alcun merito, non apre bocca e c'è anche chi osa dire che sia tutto normale? È proprio vero che questa squadretta è poca roba, ancora una volta Mourinho aveva ragione!



Per finire al sig. Orsi che accusa Mourinho di guardare in casa altrui voglio semplicemente ricordare che loro pur di impedire alla Roma di arrivare in semifinale di Coppa, la loro casa l'hanno venduta al Bodo e sinceramente speravo che facessero lo stesso con il Leicester, ma evidentemente gli inglesi sono più intelligenti e hanno capito che con i perdenti nati è meglio non averci nulla a che fare!