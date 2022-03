Nel mondo del calcio, almeno in quello italiano, si è abituati a commentare i risultati piuttosto che le prestazioni.

Siamo primi, ma solo in maniera virtuale e dopo la partita di ieri credo ci sia solo da preoccuparsi.



Non conosco la causa, ma questa squadra ha problemi seri. Prendiamo i passaggi sbagliati: ovunque, in ogni momento.

Gli uomini, c'è una fascia destra che gioca in una categoria inferiore: Calabria è in retromarcia da qualche partita e il duo Messias e Saelemakers è roba da discount, paghi uno e te li porti via tutti.



Pioli insiste nel mettere Kessie come trequartista, quando è evidente che è una scelta sbagliata per almeno due motivi: la prima risiede nei mezzi tecnici dell'ivoriano, la seconda invece nell'approccio alla gara dell'ex presidente, ormai di fatto un ex.

Leao isolato è inutile e per quello che fa meriterebbe almeno un compagno di supporto.



A me sinceramente questo Milan annoia e siccome la classifica non è reale, non riesco nemmeno a gioirne. Anzi, provo disappunto nei sorrisi dei protagonisti di un secondo tempo degno di uno scontro a centroclassifica.