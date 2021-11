Ieri il Milan di Pioli è stato sconfitto allo stadio San Siro dal Sassuolo di mister Dionisi. I rossoneri erano andati in vantaggio grazie al gol di Romagnoli, poi, però, il gol di Scamacca, l'autorete di Kjaer e il gol di Berardi fanno soccombere i rossoneri. Per la squadra di Pioli è la seconda sconfitta consecutiva, infatti i rossoneri nella gara precedente di campionato si erano dovuti arrendere dinanzi alla Fiorentina di Italiano.



Ci si aspetterebbero delle accuse, delle polemiche nei confronti di Pioli e dei suoi uomini, invece dalla stampa arrivano le giustificazioni. Addirittura, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, c'è chi sostiene che la squadra di Dionisi è sullo stesso livello del Milan.

Sì, cari signori, avete letto benissimo, c'è chi sostiene che Milan e Sassuolo, così come la Fiorentina, sono da mettere sullo stesso livello. Sinceramente, quando leggo certe robe, mi viene da ridere e mi convinco sempre più che la serietà della stampa è sempre più latitante.



Quando è stata la Roma a giocare contro il Sassuolo, la squadra di Dionisi, di sicuro, non era considerata allo stesso modo. Mourinho e i suoi furono criticati per aver battuto il Sassuolo solo negli ultimi secondi della partita. Stessa cosa era successa con la Fiorentina. Per la stampa, Sassuolo, Fiorentina, Verona, se giocano contro il Milan, la Juve, l'Inter, sono quasi pretendenti per lo scudetto, se giocano, invece, contro la Roma, diventano magicamente solo squadrette di bassa classifica.

Pioli viene assolto per non avere i giusti ricambi, mentre quando si tratta di Mourinho si parla di piagnistei. Addirittura c'è chi accusa la Roma di aver vinto contro il Torino quasi immeritatamente.

C'è chi ha titolato il Torino gioca e la Roma vince, dimenticandosi, però, che ieri la Roma è scesa in campo senza i suoi due centrocampisti titolari, Veretout squalificato, Cristante positivo al Covid, senza nessuno dei suoi terzini sinistri e senza il suo capitano Pellegrini, uscito ad inizio gara per infortunio. Ma dell'ennesimo rigore tolto alla Roma, dopo ben 5 minuti di VAR, nemmeno un accenno.

Ecco signori, i titoli di oggi, sulla sconfitta del Milan, per non parlare, poi, di Juve e Lazio, mi hanno dato la conferma che la stampa qualche problemino con la Roma ce l'ha.

Fortunatamente, quest'anno sulla panchina giallorossa c'è un vero combattente, deciso a rendere difficile la vita a tutti quelli che vogliono rendere difficile la vita alla Roma.

Intanto, mentre Milan, Juve e Lazio soccombono, la Roma, nonostante le tante assenze va avanti.

Ora testa al Bologna di Sinisa, Mourinho dovrà preparare questa gara nei minimi dettagli, perché, anche se per la stampa il Bologna è poca roba, noi sappiamo che le squadre di Sinisa sono molto, molto ostiche!