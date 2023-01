Con i 15 punti di penalizzazione e tutto il terremoto che sta passando parlare di mercato e dell'operazione che vede in uscita l'americano può sembrare superfluo invece non lo è perchè mi pare l'ennesima operazione sbagliata avallata da dirigenti che alla fine erano i sottoposti dei vari Paratici Nedved Arrivabene e dal solito Massimiliano Allegri che dopo aver spostato un giocatore in un ruolo non suo è riuscito a peggiorare un giocatore ed ora ne avalla la cessione.

Oggi parliamo di Winston Mckennie arrivato nel 2020 in sordina poi fattosi apprezzare con Pirlo grazie alle sue doti di giocatore dinamico capace di andare nello spazio e di un ottimo terzo tempo in area, poi progressivamente scomparso, in parte per problemi fisici, in parte per altro, con Allegri nella passata stagione ed in questa finito a fare il vice o post Cuadrado completamente fuori ruolo.

E' il solito problema di Allegri con i calciatori che giocano andando in avanti IN VERTICALE vedi Denis Zakaria che se non fosse per gli eccessivi infortuni giocherebbe titolare nel Chelsea, e che non sono adatti al suo calcio fatto di passaggi laterali a ritmi blandi, calcio che ormai periodicamente prende imbarcate in champions da squadre europee che giocano un calcio moderno e st'anno pure in Italia dal Napoli, unica squadra italiana assieme alla Lazio a fare un calcio a ritmi alti con il fatto che la Lazio ha molti limiti tecnici che Sarri ha a più riprese rimarcato.

Come per Mckennie è iniziato il solito mantra, giocatore non adatto al progetto ecc. bene quale sarebbe il progetto? Visto che il classe '98 poteva essere una pedina importante per il ringiovanimento della rosa e in caso di nuovo mister l'anno venturo.

Mi pare lo stesso discorso sentito l'anno scorso per Bentancur, che nella Juve era inadatto a giocare come quello in mezzo dei tre di centrocampo, perchè tanto da noi c'era Locatelli che in quel ruolo ovviamente è fuori posizione essendo emerso al Sassuolo come mezzala sinistra. Ora quello scarsone di Bentancur fa il titolare al Totthenam

Kuluseski alla Juve era un oggetto misterioso in Premier GIOCA TITOLARE da quinto a destra riesce ad arrivare in fondo e mettere giocate e cross importanti... Noi oggi contro il Monza mettiamo De Sciglio?

Come centrali difensivi la Juve ha avuto in mano ed ha ceduto nel corso degli anni i seguenti calciatori. Romero Demiral e De Ligt.

Se De Ligt è stato lui a chiedere la cessione anche per incompatibilità con il modo di Allegri di intendere la fase difensiva ( De ligt difendendo in area causava una marea di rigori essendo un centrale che ama giocare con la difesa alta) chi si è mai presa la colpa delle cessioni di Romero e Demiral e del fatto che nella Juventus abbiamo ancora Daniele Rugani e poi un ex Frosinone come Gatti che certamente ha tutto per fare bene ma deve crescere e ancora dimostrare di essere da grandi livelli soprattutto come centrale in una difesa a 4?

Andiamo avanti ancora con Bonucci? Cioè per fargli capire che è ora che faccia come Chiellini, ritirarsi, cosa deve succedere?

Tornando in tema McKennie, sicuramente come per gli altri che hanno lasciato la Juve da che è tornato Allegri ha tutte le caratteristiche per fare a bene e crescere come calciatore al Leeds a meno che non intervengano gli infortuni e qui andiamo alla seconda nota dolente di come la Juve sta mal gestendo i trasferimenti.

Sono tutti prestiti onerosi con diritto di riscatto non obbligo. L'obbligo mi pare ci sia solo per Kulusevski al raggiungimento di determinati obbiettivi. Denis Zakaria sono già due infortuni che subisce al Chelsea, se non lo riscattano che giocatore ritorna? Più rotto e demotivato di prima. Parliamo di Arthur, l'unico che in pratica è arrivato al Liverpool e subito si è infortunato in modo grave? Che giocatore ritornerà alla Juventus?

Se Cherubini era il secondo di Paratici ed è pure inibito ma perchè si deve mettere come supervisiore Calvo che era il numero due sotto Arrivabene?

In questo la Juventus sta replicando quello che spesso succede quando cade un regime totalitario, le seconde linee di quel regime si riciclano e rioccupano gli stessi posti di potere come se fossero il nuovo. Alla Juve dopo la mala gestione iniziata dall'addio di Marotta SAREBBE SERVITO UN NETTO DISTACCO DAL PASSATO FATTO DI UOMINI E STRATEGIE.

Bisogna compattarsi per la grande rimonta, ECCO IL MOTTO PER CHIUDERE LA BOCCA A CHI CRITICA ok! la Juve va affrontare il girone di ritorno con 4 titolari che sono in scadenza di contratto giugno 23 e sono Danilo Cuadrado Alex Sandro e Rabiot che dopo il mondiale sembra tornato il giocatore cloroformico delle tre stagioni precedenti lo scorcio di quest'ultima. Chi mi dice che almeno un paio non tolgano la gamba nei momenti chiave magari per evitare di farsi male?

In più si riparte con il dilemma modulo: continuare con l'insulso 3-5-1-1 adatto più ad una neopromossa che ad una Juventus, in cui non c'è spazio per Chiesa titolare, il più forte giocatore italiano, se non come quinto a destra o sinistra come nella Fiorentina di Iachini (Iachini ho detto tutto) oppure passare al 4-3-3 di inizio stagione (che aveva portato alla crisi in quanto a 4 la difesa non funzionava essendo Bremer molto più adatto a 3 che a 4) in cui magari uno di corsa come McKennie avrebbe fatto comodo per equilibrare un trio con Pogba e magari Paredes titolare con l' Argentina ma soppiantato alla Juve da Locatelli mezzala di ruolo ma regista davanti alla difesa fuori posizione da due anni (Allegri lui si che ne capisce!)?

Eh ma tanto il futuro della Juventus sono i giovani della Next gen!...

Miretti, a furia di essere malignamente criticato a mezzo tv da qual fenomeno di psicologia di mister Allegri, sembra chiuso involuto impaurito di tentare la giocata. Soulè dopo la sfuriata isterica nei minuti finali di Allegri contro l'Udinese ha dato una gran risposta in coppa Italia con il Monza, giocando nella sua posizione ed infatti poi Allegri l'ha tenuto 90 minuti in panchina contro gli orobici dell'Atalanta!.

Tanto per Allegri Soulè è il vice Cuadrado e vice De Sciglio (cui invece veramente sarebbe da stracciare il contratto per giusta causa e mai più farlo scendere in campo con la Juve) nel 3-5-1-1 come alternativa a destra.

Samuel Iling-Junior come sopra viene impiegato fuori posizione e questo per chi non lo sa porta aa fare un lavoro muscolare che poi fa appesantire il giocatore per svolgere compiti non suoi e perdere lo spunto e l'agilità naturale.

L'unico con la maturità e la personalità di imporsi nonostante Allegri ed i suoi dettami calcistici gotici a mio avviso pare Fagioli.

Quasi impossibile come un'aurora boreale in Italia sperare in un guizzo di Allegri di coraggio come il 4-2-3-1 del 2017.

In sintesi la proprietà Juventus dovrebbe dare un taglio netto con tutti coloro che dopo Marotta hanno portato a questo disastro prendendo dirigenti anche da altre società, magari pure estere, e come allenatore spero che a giugno si trovi la rescissione con Allegri e si vada su un altro mister, giovane, UN VOLTO NUOVO, tipo Italiano, De Zerbi o Montero per valorizzare il patrimonio di giovani giocatori che la Juventus ha.

La qualificazione in champions tramite il campionato può anche essere preclusa ma resta sempre la possibilità di entrarci vincendo l'EUROPA LEAGUE oltre che entrare in Europa quella della Europa League vincendo la coppa Italia.

Solo che per vincere l'Europa League serve ORA a partire dal campionato un netto salto di qualità del gioco della Juve. Come mai non vedo le testate giornalistiche ufficiali mai porre questo quesito specie dopo una vittoria di corto muso?

Mi accontenterei di sentire in una conferenza stampa fatta ad Allegri una domanda simile: "Mister, stante i 15 punti di penalizzazione diventa fondamentale, quasi una benedizione, essere scesi in Europa League che vincendola da accesso diretto alla Champions 23-24. Ecco, alla luce di questo, non crede sia necessaria una netta evoluzione della qualità del gioco, dopo le brutte partite di champions, per valorizzare la rosa e competere fino in fondo per vincere questa che è la seconda coppa Europea per importanza?".

Resto in attesa.