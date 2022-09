Allora, se qui continuiamo a dare la colpa ad Allegri per le brutte prestazioni della Juventus, a mio avviso siamo molto lontani dall'aver compreso il reale valore della rosa della Juventus, che al netto delle assenze di Pogba e Chiesa è una squadra piuttosto scadente.

Ho letto che i tifosi hanno chiesto ad Arrivabene nel pomeriggio di esonerare Allegri e dopo la partita, conclusasi coi fischi, ancora più tifosi hanno chiesto questa misura drastica.

Allegri ha sicuramente le sue colpe, tra le altre cose Allegri storicamente è un allenatore che parte piano. Tranne alla Juve, se andate a vedere nel Milan e nel Cagliari partiva piano per poi venir fuori durante la stagione. E' un allenatore che necessita di tempo per far ingranare la squadra.

Possiamo discutere di alcuni cambi. Io ad esempio non ho capito per nulla il cambio di Milik e quello De Sciglio-Cuadrado.

La partita contro il Benfica non l'ha COMUNQUE persa Allegri, ma i giocatori, o meglio quei giocatori che Arrivabene ha comprato e sfoggiato come suo vanto.

Poi mi sembra veramente brutto prendersela con Miretti per un rigore causato e per qualche palla giocata male. Miretti va protetto e tutelato perchè può essere un giocatore importante per la Juventus. Ovviamente manca di esperienza soprattutto in Europa.

Ma l'avete vista la panchina della Juventus stasera? Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, Soulè, Barbieri, Kean, Di Maria, De Sciglio, Fagioli.

Questa, tolto Di Maria, sarebbe scarsa pure per il Monza! Monza contro cui si gioca la prossima ed adesso fa paura anche la squadra del patron Silvio Berlusconi.

Cominciamo con un po' di domande retoriche affinché si capiscano bene le responsabilità!

Chi ha comprato Bremer e ceduto De Ligt? Allegri o il duo Arrivabene - Cherubini?

Chi ha comprato Vlahovic che sono partite che non tocca la palla né vede il gol specie contro squadre di rango, Arrivabene o Allegri? Secondo voi Allegri avrà avvallato l'acquisto dell'ex viola con entusiasmo?

Chi ha lasciato andare Dybala a parametro zero, definito rotto e inconcludente, ora neo idolo a Roma, Arrivabene o Allegri?

Chi ha voluto fortissimamente Pogba quando si sapeva che fisicamente aveva problemi?

Chi ha preso Di Maria che pure lui fisicamente si ferma spesso e si sapeva che non gli si poteva chiedere 60 partite l' anno , lasciandolo come unico e sottolineo unico giocatore di fantasia della Juve?

Chi ha lasciato andare Bernardeschi a zero?

Ma l'avete vista la Juventus di stasera? In porta Perin, che dopo i problemi avuti anche fisicamente nelle stagioni passate è un miracolato.

Bonucci se la cava con l'esperienza, ma si vede che deve ritrovare la condizione e poi nell'uno contro uno è lento sempre più lento.

Bremer mi sembra Felipe MELO! Chissà perchè, ma in tutte le stagioni storte della Juve c'è spesso un mega colpo con in mezzo un brasiliano che poi fa schifo... vedi Arthur, Melo e quest'anno Bremer.

Danilo oramai a mio avviso dovrebbe fare il centrale nella difesa a 4 e non più il terzino destro, perchè non spinge più come dovrebbe e resta uno dei più validi.

Cuadrado è dell'88, ha 34 anni, potrà fare il quinto nel 3-5-2 90 minuti?

Kostic a sinistra ha un bel sinistro, ma non ha il fiato per fare il quinto a tutto campo.

Paredes, Mckennie, Miretti, in Italia come centrocampo sono dietro a Napoli Inter Milan Roma Lazio Atalanta. Finquando la corsa li ha sostenuti hanno fatto qualcosa scesa quella e l'agonismo, i valori tecnici e di palleggio dei lusitani hanno avuto la meglio! Aiutati anche dalla fortuna del rigore certo, ma siamo la Juve, non possiamo sempre tirare in ballo gli episodi.

Davanti abbiamo Milik, che è l'unico acquisto azzeccato e Vlahovic che a me è sembrato imbarazzante!

Torniamo ad Allegri. E' stato da tutti accusato di tenere la squadra troppo bassa e guardinga! Ha cambiato strategia! Partiamo forte e prendiamo le imbarcate uguale che la coperta è corta e fisicamente sta squadra dura un tempo.

Durava un tempo con Sarri, durava un tempo con Pirlo e continua a fare lo stesso! Perchè? Se è costretto a mettere in campo Miretti e Fagioli non sarà mica che Arrivabene ha sbagliato qualcosa nel mercato? Zakaria sapendo che Pogba tornava a gennaio non lo si poteva tenere?

L'unico oltre a Di MARIA in grado di dare un po' di tecnica, di fantasia è Soulè, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando?

Si critica Allegri... Allegri ha provato quasi tutti i moduli possibili e la Juventus non funziona! 3-5-2, mancano le mezzali che saltino l'uomo e giochino palloni precisi sugli attaccanti e sugli esterni Cuadrado e Kostic non hanno alternative, mancando Alex Sandro e dietro Barzagli Chiellini dei bei tempi con Buffon non ci sono certo più... e davanti Milik e Vlahovic mancano di amalgama fra loro.

Col 4-4-2 invece si giochicchia ma i due in mezzo non la vendono mai contro gli avversari, la Juventus va in inferiorità a centrocampo e diventa succube della manovra altrui.

Col 4-3-3 non si tira mai in porta, che Vlahovic pare un disperato ad inseguire palle sbilenche che vengono da dietro.

Onestamente c'è rimasto da provare solo il 4-3-1-2 con Di Maria trequartista dietro Vlahovic e Milik centrali pronti a dialogare abbassando Cuadrado Kostic o Alex Sandro terzini con Danilo Bremer in mezzo e a centrocampo Paredes Rabiot Mckennie e stare alti in modo da reggere a centrocampo nella parte centrale e sostenere comunque la manovra andando sulle fasce con terzini offensivi.

Sarebbe una soluzione che Sarri aveva provato spesso il 4-3-1-2 ed anche Allegri il primo anno.

Ma, sempre onestamente, quanto potrebbero durare con uno schieramento così offensivo? Un'ora? E poi per quante partite? Di Maria trequartista o meglio tuttocampista a prender botte, dopo quanto si infortunerebbe? Poi chi ci si mette Soulè? Cuadrado Kostic terzini? Dopo poco si dovrebbero reinserire terzini i vari DANILO e DE SCIGLIO, che sarebbero bloccati ed il modulo non avendo sfogo sulle fasce porterebbe ad intasarsi centralmente come in un imbuto.

Sono tutte soluzioni impraticabili perchè la rosa non è competitiva.

Ripeto, alla Juventus si sta facendo sto giochino, basta capirlo.

Elkann doveva mettere uno dei suoi a tenere i conti a bada e ci ha messo Arrivabene sapendo benissimo che chi si sempre occupato di trattori avrebbe capito poco di calcio e già di danni ne ha fatti vedi caso Dybala ma i conti li tiene a bada.

Allegri è tornato sapendo che non si sarebbe vinto e si è fatto accontentare con un mega stipendio per quattro anni sapendo che avrebbe fatto il capro espiatorio e che in caso di esonero avrebbe onorato il contratto fino alla fine.

A cominciare da Paratici sono stati mandati via i vari Ronaldo, Kulusevski, Dybala, Bentancur, De Ligt, che con la scusa che non erano filo Allegriani si sono scaricati stipendi pesanti e si è monetizzato su alcuni. Cherubini l'hanno messo lì un po' come Alessio Secco e non poteva dire di no .



Questi sono per la Juventus anni di pausa e transizione in cui alla società per prima sta bene di PERDERE.

Se non fosse così non si sarebbe preso un neofita come Cherubini a fare il mercato né un altro neofita di calcio come Arrivabene.

Ora, in caso di dipartita di Allegri dalla panchina bianconera, si fa forte il nome di De Zerbi. Ottimo tecnico, niente da dire, ecco ma con questi giocatori potrebbe fare il suo calcio? O si rischierebbero le imbarcate?