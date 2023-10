Romelu Lukaku, pare assurdo ritrovarsi qua a parlare di un calciatore che ha fatto tanto con i colori nerazzurri dell'Inter, ma che poi per qualche motivo ha deciso di allontanarsi per ben due volte da una squadra che gli ha dato tutto in termini di trofei, obiettivi personali e l'incondizionato supporto da parte dei tifosi che non è mai mancato, nemmeno nei momenti più difficili per lui.

Diciamo che è facile per chi è esterno non capire totalmente la vicenda dell'attaccante belga che arrivò all'Inter nell'estate del 2019 per settantacinque milioni di euro preso dal Manchester United su richiesta di Conte, che lo vedeva come il centravanti perfetto per il suo schema di gioco. Il tecnico nerazzurro ne era sicuro e i risultati gli hanno dato ragione con Lukaku che in due stagioni con la maglia dell'Inter realizza 64 goal, 16 assist, collaborando al raggiungimento della finale di Europa League persa per poi vincere il campionato l'anno successivo.

Ci spostiamo poi nell'estate del 2021, dove lascia l'Inter scappando da vincente, aveva raggiunto in quel periodo quello che poi è il picco massimo di valore per lui ovvero cento milioni di euro. Il Chelsea investe proprio quella cifra per il suo ritorno in maglia blues, l'attaccante spinge per tornare in Inghilterra, paese dove ne ha fatta di strada, senza mai però esser veramente leader della squadra e dei tifosi.

Proprio quello che lasciò a Milano era troppo prezioso per Lukaku giocatore che era stato valorizzato in Italia e dove faceva realmente la differenza, resterà penso negli annali di storia del calciomercato, l'intervista rilasciata a Matteo Barzaghi dove rivelò al mondo intero l'amore per i colori nerazzurri, il desiderio di ritornare a vestire la maglia dell'Inter e che non sarebbe mai e poi mai andato alla Juventus o al Milan.

L'Inter torna a trattare con il Chelsea per riprenderlo in prestito, l'attaccante belga così si ritrova ad avere un'altra chance in nerazzurro. La sua annata però non si rivelò entusiasmante a causa di un infortunio che lo fermò ai box per sei mesi, l'Inter però lo aspetta e al suo rientro ha avuto qualche difficoltà a rientrare ad un buon stato di forma, ma ritorna a far goal e ad aiutare il gruppo a raggiungere l'ambita finale di Champions League dove ha avuto l'occasione di incidere, ma ha sprecato qualche occasione da goal.

Sembra un film con il nastro che si riavvolge poichè l'Inter ha ben pensato di aspettare ancora Lukaku per gran parte della scorsa estate per provare ad acquistarlo, c'era già una trattativa da impostare, ma poi si scopre delle parole che l'attaccante ha scambiato con la Juventus e tutta la società fa un passo indietro delusa ed amareggiata dal comportamento del belga. Lautaro Martinez ha rivelato ai microfoni che l'ex compagno Lukaku non ha più risposto a lui e a nessun compagno e direttore della società nerazzurra bloccando ogni contatto con il mondo dell'Inter.

La storia tra Lukaku e l'Inter si è conclusa proprio così, per quanto sia difficile impersonificarsi in noi tifosi nerazzurri e di ciò che abbiamo pensato, resta da ammettere che è stata una grande delusione, considerando tutte le parole e tutto ciò che ha fatto l'attaccante belga per tornare all'Inter per poi rimangiarsi ogni singola parola alla prima occasione buona per scappare in una squadra rivale.