Ci avviciniamo alla 15° giornata di Serie A, questa sera si affronteranno Juventus e Napoli, un big match che vale molto nelle prime posizioni della classifica. L'Inter è attesa in campo domani sera contro l'Udinese e sono attese diverse novità con una difesa corta nelle rotazioni dopo diversi infortuni che hanno accorciato notevolmente le scelte a disposizione di Inzaghi.

REPARTO DIFENSIVO TRA INDISPONIBILI E CONFERME

I nerazzurri arrivano da settimane intese ed importanti dove sono arrivate risposte importanti da Carlos Augusto come braccetto a sinistra ha fornito una prova positiva nell'ultima sfida e potrebbe essere riproposto domani nello stesso ruolo. A proposito di difensori, Bastoni potrebbe rientrare nei convocati ma difficile il suo impiego dall'undici iniziale, De Vrij ha subito un risentimento agli adduttori della coscia sinistra sarà rivalutato con degli esami nella prossima settimana e dunque si chiede uno sforzo maggiore ad Acerbi e Darmian che si sono rivelati i punti cardine del reparto difensivo per l'Inter. Pavard sarà ancora indisponibile verrà preservato e più probabile rivederlo in panchina nella sfida successiva contro la Lazio.

IN MEZZO AL CAMPO

Inzaghi può contare su un centrocampo molto solido che continua a dare risposte con Barella reduce da una gara molto importante, Calhanoglu si rivela un ottima opzione per i tiri da fuori dove ormai è uno specialista e l'instancabile Mkhitaryan che spesso non si fa notare ma è l'uomo in più per i nerazzurri con la sua intelligenza tattica. Sugli esterni preoccupano le condizioni di Dumfries reduce da un risentimento ai flessori della coscia sinistra che sarà da valutare con degli esami cosi come il suo connazionale De Vrij. Al suo posto potrà scendere in campo Cuadrado recuperato da problemi fisici o in alternativa Darmian con Bisseck eventualmente al suo posto come braccetto di destra.

CONFERME IN ATTACCO

Finalmente nel reparto offensivo l'Inter può contare su tutte e quattro le alternative,la coppia decisiva formata da Lautaro e Thuram che si stanno rivelando difficili da marcare per molti e le loro caratteristiche si sposano molto bene negli schemi tattici di Inzaghi. Le due alternative di esperienza ovvero Arnautovic che nell'ultima gara ha subito una piccola frattura alla mano ma dovrebbe essere disponibile e Sanchez che può essere chiamato in causa proprio nella gara contro la sua ex squadra ovvero l'Udinese.