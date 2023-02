7-0 Italia e primo round portato a casa!

Con questa tornata di coppe abbiamo assistito per la prima volta ad un evento a dir poco particolare: nessuna squadra italiana ha perso, ma ben 6 su 7 hanno conquistato la vittoria (unica eccezione per la Lazio che non va oltre il pareggio sul campo del Cluj ma è un pareggio dal sapore dolce dato che ha regalato la qualificazione agli uomini di Mister Sarri).



Partiamo analizzando le partite che sono andati in scena per quel che concerne la Coppa dalle grandi orecchie: apre le danze il Milan, che nel giorno di San Valentino si regala una vittoria, che ha richiamato il vecchio amore che lega i rossoneri a questa competizione (vincitori di quest'ultima per ben 7 volte) per 1-0 contro il temibile Tottenham di Antonio Conte concedendosi un piccolo vantaggio in vista della sfida di ritorno; la seconda italiana che è scesa in campo è la Cenerentola Napoli che sta vivendo un'annata d'oro e ciò mi ha richiamato una considerazione( nell'anno in cui l'Argentina vince i Mondiali, il Napoli torna a vincere lo scudetto? Una dolce concomitazione di eventi che risalterebbe ancor di più la leggenda del calcio Diego Armando Maradona).



Tornando al campo, il Napoli si conferma macchina schiacciasassi anche in Europa, annichilendo e annullando completamente e soffrendo pochissimo contro l'Eintracht Francoforte (vincitrice della scorsa Europa League) e alzando ancora voce in capitolo in Europa e dimostrando anche alle altre squadre che il Napoli è tornato grande! Ultimo match di Champions ha visto sfidarsi Inter e Porto e indovinate un pò chi ha regalato la vittoria, seppur di misura, ai nerazzurri: Big Rom Romelu Lukaku che sembra finalmente rivedere la luce in fondo al tunnel, un tunnel fatto di tanti infortuni ed incertezze ma che non hanno destabilizzato nè il giocatore nè tantomeno la società che lo ha aspettato e forse adesso verrà ripagata nuovamente con tutta la strapotenza fisica e caratteriale che il belga sprigiona ogni volta che scende in campo.

Per la prima volta è successo in Champions League che tre italiane vincono i loro match e tra l'altro lo fanno senza nemmeno subire gol; da notare come questa cosa sia effettivamente una piacevole sorpresa dato che negli ultimi anni il calcio italiano sta progredendo in maniera negativa rispetto agli altri top campionati, viste le difficoltà economiche e gli scandali finanziari a seguito del biennio pandemico.



Rimaniamo in Europa, ma ci spostiamo in Europa League e Conference League dove le italiane hanno dimostrato di saperci fare, regalando gioie ai propri tifosi e riportando in alto il tricolore nell'arena chiamata Coppe Europee: Roma e Juve dominano la gara trascinati dai loro leader rispettivamente Paulo Dybala e Angel Di Maria accomunati da una destino felice: sono entrambi argentini e quindi campioni del Mondo! Anche Lazio e Fiorentina completano l'opera e si qualificano per la fase successiva della Conference League portando il risultato finale ad un netto 7-0!



Ebbene sì, l'Italia forza 7 conquista l'Europa e domina in questo turno europeo: che sia finalmente la risalita per il nostro calcio tra le grandi oppure è stato solamente un fuoco di paglia, una casualità?

A darci la risposta sarà il campo, ma io sono abbastanza fiducioso che sia la prima, con le dovute difficoltà e le giuste tempistiche, ma torneremo piano piano ad essere grandi d'Europa, a sederci nel posto che ci spetta, perchè se questo paese è ancora qui a combattere, è perchè abbiamo sempre dimostrato di che pasta siamo fatti e in questo caso lo abbiamo ampiamente dimostrato.