Le varie radio romane era da circa una settimana che si preparavano con duri attacchi a Mourinho e alla Roma. Invece, Mourinho e i suoi ragazzi hanno rovinato i piani dei vari Damascelli, Orsi, Corsi e company. Dire che la Roma fosse uscita da San Siro con una vittoria rubata li avrebbe messi troppo in cattiva luce, avrebbero fatto la figura degli incompetenti. Quindi, a malincuore, hanno dovuto, per forza di cose, dire che la Roma ha meritato.

In questi falsi complimenti, però, non hanno lesinato qualche attacco a Mourinho, a Mancini e a Pellegrini. Nonostante tutto sono stati capaci di dire che tra Mourinho e Inzaghi l'incompetente fosse il portoghese e il motivo, principalmente, è il fatto che Mourinho nel primo tempo non avesse schierato punte. Io, invece, credo che quella sia stata una mossa azzeccata, perché così ha tolto riferimenti fissi alla difesa dell'Inter.

Oggi, non c'era da fare alcuna critica, perché se si celebra la Juve per aver vinto contro un Bologna in discesa libera, se si celebra la Lazio che vince con una rosa al completo contro uno Spezia senza testa né coda, se si celebra l'Atalanta che, giocando male, riceve un regalone da Italiano, se si celebra il Milan che vince a 20 minuti dalla fine, solo grazie all'ennesima situazione dubbia, allora non si può criticare la Roma per la vittoria sull'Inter. Non si può, perché giocare in uno stadio con 60000 tifosi interisti, con un gol di vantaggio per i nerazzurri, Pellegrini, Dybala e tutti gli altri non hanno perso la bussola e da vera squadra hanno ribaltato la gara a loro favore.



Questa Roma, anche se nessuno ne parla, su otto gare ne fa 5 fuori e, tra queste, ci sono Juve e Torino.

Non si può criticare questa Roma, perché per il terzo anno consecutivo perde un pezzo importantissimo. Pensate quando rientrerà Winaldum, state pur certi che lì la Roma farà un gran passo in avanti.

Alle radio romane, però, tutto questo proprio non va giù. A queste radio romane piace criticare la Roma sempre e comunque e i motivi sono ben noti.

A conti fatti, oggi, tranquillamente, si può dire che questa vittoria a San Siro è stata davvero molto, molto importante.

Lo è stata per l'umore della squadra, per la consapevolezza, per unire ancor di più il gruppo, per la classifica e, infine, perché no, per costringere le radio romane, anche se tra i denti, a dire che la Roma ha vinto meritatamente!