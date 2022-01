La notizia è di poche ore fa, che riporterebbe la Juventus non forte, ma fortissima, su Dusan Vlahovic, attaccante ventunenne della Fiorentina. La trattativa sembrava potersi chiudere in estate, ma con parecchie squadre internazionali pronte ad accaparrarselo in estate, quindi un'asta sicura alla quale la Juventus come al solito non sembra interessata a partecipare, e per questo sta cercando di chiudere in Gennaio con un'offerta che potrebbe far pensare e non poco la squadra viola.

Ma andiamo nello specifico della trattativa...

La Fiorentina in gennaio ha ricevuto parecchie offerte di prestito con diritti di riscatto in estate, cosa che è stata sempre rifiutata, poi si è vista arrivare l'offerta importante dell'Arsenal, con la quale in ballo c'è anche il centrocampista uruguaiano Lucas Torreira. L'Arsenal avrebbe formulato un'offerta da 70 milioni di euro più Bonus, oltre al cartellino di Lucas Torreira pari a 20 milioni di euro, per un totale di 106 milioni di Euro!!! Mentre al giocatore un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni, quando Vlahovic attualmente percepisce 800 mila Euro...

La squadra viola avrebbe accettato, ma la situazione non si è sbloccata per il rifiuto categorico dell'attaccante serbo, che non sembra interessato a passare ai Gunners, visto che gli inglesi non sono più una squadra da vertice da parecchi anni, e che preferirebbe un top club che possa proporgli anche un ingaggio più basso, ma una prospettiva di vincere trofei sia nazionali che internazionali, e qui entra in ballo la Juventus.

La società bianconera avrebbe deciso di chiudere per un attaccante in Gennaio, vuoi che il solo Alvaro Morata non basta, vuoi che sia lo spagnole che Paulo Dybala sono al centro del mercato invernale; l'uno che è sempre sotto i riflettori del Barcellona, l'altro che se non rinnova rischia di andare via a costo zero e quindi si cerca di trovare entro il 31 Gennaio di fargli rinnovare il contratto oppure cederlo al miglior offerente. La situazione Vlahovic-Juve non è nuova, visto che i bianconeri seguono l'attaccante serbo fin dalla scorsa estate, ma sempre alla distanza, non avendo in cassa una cifra importante da investire, soprattutto dopo che Commisso ha spoilerato a tutto il Mondo il prezzo di Vlahovic pari a 60 milioni di Euro cash.

Ora tutto sembra cambiato, con Vlahovic che ha rifiutato più volte l'offerta del Ds Daniele Pradè da 3 milioni di Euro a stagione più 1 di Bonus per i prossimi 5 anni, e che quindi la Fiorentina si è stancata di convincerlo e sarebbe disposta a cederlo in estate, onde evitare che nel 2023, anno di scadenza naturale del contratto, Vlahovic possa liberarsi a costo zero lasciando in mano al club viola un pugno di moscerini. Ecco quindi che la Juventus sarebbe quindi disposta a imbastire la trattativa, certo non ai livelli dell'Arsenal che avrebbe carta bianca fin da subito, ma inserendo nella trattativa un giocatore che potrebbe interessare alla Fiorentina.

Ed ecco spuntare il nome di Dejan Kulusevski, 21enne esterno d'attacco svedese, che non è riuscito in bianconero a ripetere la stagione di Parma, ma che essendo molto giovane nonché spesso convocato dalla Nazionale Svezia, farebbe al caso della squadra viola. Certo, Kuluseviski, valutato 30 milioni, non può bastare come contropartita per portare Vlahovic in bianconero, ed ecco che la Juventus è pronta a mettere sul tavolo oltre allo svedese anche 35 milioni di Euro, per un complessivo di 65 milioni di Euro. Al giocatore certamente l'offerta d'ingaggio non dovrebbe superare i 3,5 - 4 milioni di Euro a stagione per cinque anni.

Vlahovic si è sempre detto disposto ad andare alla Juventus, vuoi che sarebbe la punta titolare, vuoi che i tanti campioni che sono passati in bianconero in quel reparto lo stimolano per puntare ad arrivare ai loro livelli, soprattutto sotto il profilo realizzativo, con David Trezeguet a quota 171 reti, che arrivò alla Juventus nel 2000 all'età di 23 anni, e che sembra poter ripercorrere le sue gesta.

La Fiorentina però sembra voler spingere il giocatore verso l'Arsenal, oppure attendere l'estate per poter portare alla fatidica asta, alla quale la Juventus non parteciperebbe così come ha sempre fatto nella sua storia, e puntare a guadagnare molto di più di 35 milioni di Euro e una contropartita, nella speranza che da ora in poi esca fuori qualche big che investa pesantemente fin da subito, incrementando un bottino che ad oggi non sembra arrivare se non dall'Arsenal.

E Vlahovic? Spingerà per andare alla Juventus chiedendo la cessione fin da subito? Oppure resterà in silenzio fino a fine stagione accettando quel che decide la società?