La Coppa Italia, la più snobbata negli anni passati: parliamo di un tempo in cui le squadre più forti come Juventus, Inter e Milan lasciavano cadere la qualificazione per puntare dritte a Coppa Campioni o Campionato. Poi tutto ha preso un altro sapore, quando è arrivato il Triplete all'Inter, la posta si è alzata come premio finale. Chi vince la Coppa Italia ha un posto nei gironi dell'anno dopo in Europa League qualora non faccia parte a fine campionato dei primi 4 posti Champions ne dei due di Europa League e uno di Conference League assegnati automaticamente.

Detto questo oggi la Coppa Italia è ambitissima tra le squadre che vi partecipano, soprattutto per le così dette Big, che non ci pensano proprio a lasciarsela sfuggire. In questa stagione è divisa bene, visto che le squadre in lotta scudetto, Inter e Milan, si potrebbero scontrare in un derby in semifinale, sempre che riescano a fare fuori le due romane, non me ne vogliano i romanisti, ma il Lecce sulla carta è la squadra più facile da battere in questo momento.

Dall'altra parte la Juventus sembra, almeno ad oggi, avere il passaggio del turno più facile, dopo aver battuto la Sampdoria, alla prossima avrà il Sassuolo ai quarti, se dovesse riuscire a passare avrà quindi la sfida più difficile una tra Fiorentina e Atalanta, che potrebbe incontrare proprio in semifinale.

In questo momento forse sembra tutto già scritto, ma la Coppa Italia però regala spesso delle sorprese, eh già, perchè sì è ambita da tutti, ma nel frattempo si guardano anche le posizioni in campionato, quindi se c'è il rischio di perdere; lo scudetto, i primi quattro posti, e di una possibile promozione, parlando del Lecce che si lotta la Serie A, allora potremmo vedere qualche squadra che cede il passo, non certamente facendolo vedere, ma perde automaticamente per puntare forte alla posizione finale in campionato.



Ora vi spiego perché, a mio avviso, c'è una finale che potrebbe essere già scritta!

L'Inter in questa stagione sembra, fate tutti gli scongiuri, di avere anche questo campionato in mano, forse perchè vedendo i nove di fila della Juventus una vaga idea ce la si fà, il Milan, l'Atalanta e la Juventus dovrebbero a tutti gli effetti giocarsi le altre tre posizioni per la Champions League, mentre il Napoli, la Roma, la Lazio e la Fiorentina dovrebbero giocarsi i restanti tre posti tre Europa e Conference League.

Quindi racchiudiamola così: l'Inter ha due squadre, dunque è molto avvantaggiata nelle due competizioni, contando che la Champions l'ha abbandonata da un pezzo, ha i giusti ricambi, anche Ranocchia che gioca una partita ogni anno decide le gare, quindi la vedo come la prima possibile finalista.

Il Milan sembra invece lasciare il passo, ora c'è da capire se lo farà subito contro la Lazio, se non nel derby, ma nel derby sarebbe davvero scottante uscire, quindi se esce automaticamente, perchè in campionato si rischia l'allontanarsi dall'Inter dopo la sconfitta cocente contro lo Spezia, quindi dentro tutta in campionato e che la Coppa Italia se la giochino altre, Pioli sembra non reggere le doppie competizioni, forse perchè la rosa restante non dà tutte queste sicurezze per potersele giocare?

Passando per l'Atalanta, anch'essa fuori dalla Champions, in lotta per il quarto posto, ma che porterebbe volentieri a casa la Coppa Italia che manca dall'unica vittoria del 1963, ma la situazione attuale, un quarto posto a rischio in lotta con la Juventus, che di suo ha una risalita in campionato di buona fattura e che però è abituata a lottare a due se non a tre competizioni tutte insieme, quindi l'Atalanta, sempre che superi prima l'ostacolo Fiorentina non proprio l'ultima arrivata, potrebbe puntare forte sulla competizione, lasciando il passo in Champions alla Juventus e conquistando di colpo Coppa e partecipazione in Europa League.

Poi c'è la Juventus, che in questa stagione ha traballato e non poco nei primi mesi di campionato, andando al contrario forte in Champions e nell'unica gara di Coppa Italia. Che in Champions potrebbe ancora dire la sua nella doppia gara contro il Villarreal per poi doversi, almeno dalle squadre presenti, farsi da parte, puntando forte al quarto posto in lotta con Atalanta e Napoli, potrebbe pensare anche alla Coppa Italia come premio di 'consolazione' se non riesce a reinserirsi nella quasi impossibile corsa scudetto, quindi meglio di niente da mettere in bacheca.

Poi c'è la Fiorentina, che in questa stagione sta davvero sbaragliando ogni aspettativa, che forte del momentaneo sesto posto, con una gara in meno proprio come la Lazio, potrebbe spingere sull'acceleratore contro l'Atalanta, per poi fare due calcoli in semifinale, sempre che il sogno resti a galla, quello di puntare alle prime quattro posizioni e superare il turno in Europa League dove affronterà l'Olympiacos Pireo, altrimenti si terrebbe stretta la posizione in campionato lasciando il passo in entrambe le restanti competizioni.

Poi ci sono le due romane, la Roma ancora deve giocare il suo ottavo contro il Lecce oggi, ma sembra già ai quarti, e che dovrebbe a tutti gli effetti scontrarsi contro l'Inter, dove a meno di sorprese non dovrebbe che lasciare il passo, ma la situazione vuole che la Roma si trovi in un'attuale posizione Conference League dei quali giocherà gli ottavi di finale anche in questa stagione, quindi la vittoria della Coppa Italia la porterebbe dalla terza competizione alla seconda europea con un sol salto (Da Confederence a Europa League), quindi puntare la Confederation o la Coppa Italia, visto che in campionato sembra più che spacciata per le prime quattro posizioni?

Per finire la Lazio di Sarri, una squadra più che normale, che non sembra dover fare sfracelli da qui al termine stagione, anche i biancocelesti hanno in conto un ottavo di finale di Europa League non proprio proibitivo contro il Porto sceso dalla Champions League, e che ad oggi e ben più che fuori dalla corsa per le prime quattro posizioni, quindi si pensa fortemente che la Coppa Italia si possa giocare a ranghi ridotti e puntare forte sulle altre due competizioni.

L'ultima è il Lecce, ma... davvero il Lecce pensa a vincere la Coppa Italia? O davvero pensa di superare alcune squadre di altissimo livello rischiando di perdere il treno promozione in Serie A? Quindi ha fatto il suo percorso, ma stasera gli dirà arrivederci alla prossima stagione.

Concludendo o chiudendo il cerchio, le squadre che sembrano puntare forte alla competizione sono Inter e Juventus, che si ri-scontreranno per un'altra coppa, che ha visto nella prima festeggiare i colori nerazzurri.