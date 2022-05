L’Inter vince l’ottava Coppa Italia della sua storia contro la Juventus in uno Stadio Olimpico gremito e con una coreografia straordinaria che non si vedeva da tempo ed esattamente da quando il “coronavirus” ha condizionato le nostre vite, invadendole del tutto senza nemmeno chiederci il permesso.

Dunque una bellissima pagina sportiva, anche per via del risultato ottenuto sul campo dai nerazzurri in maniera molto rocambolesca, che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi delle due squadre - per tutti i novanta i minuti regolamentari del match - decidendo l’incontro solo ai tempi supplementari con il risultato rotondo di ben quattro reti a due in favore dei nerazzurri.

Un match bellissimo sul campo, dicevamo, ma allo stesso tempo molto nervoso, pieno di adrenalina e ricco di colpi di scena sia da una parte che dall’altra; un Derby d’Italia in cui non sono nemmeno mancati i soliti episodi arbitrali che hanno fatto molto discutere sia nel corso della stessa partita – Max Allegri espulso prima della fine del match – che soprattutto dopo la sua conclusione per via soprattutto del rigore dubbio assegnato a Lautaro Martinez – in occasione del pareggio nerazzurro – per il mancato doppio giallo a Marcelo Brozovic e per il mancato rigore su Vlahovic in favore della Juventus.

Insomma, molta carne al fuoco che ha lasciato diversi strascichi tra i tifosi anche a distanza di una settimana; soprattutto per quelli bianconeri che facevano leva sulla finale di Coppa Italia per salvare una stagione che sarà chiusa inevitabilmente con zero trofei in bacheca, un qualcosa che non accadeva da circa un decennio a questa parte.

E allora sono molte le domande che scaturiscono da questa partita: l’Inter ha dei santi in “paradiso” o è semplicemente più forte della Juventus? La Juventus ha perso potere nei palazzi del calcio italiano o è semplicemente più scarsa dell’Inter? Se la Juventus ha chiuso il suo ciclo con “zeru tituli” – come direbbe Mourinho- di chi sono le colpe? Dell’antico calcio vecchia scuola di Max Allegri? Della rosa inadeguata? Di una dirigenza juventina che sembra persa dopo aver “regalato” Beppe Marotta all’Inter? E’ colpa del var che continua a non funzionare o funziona a senso unico? Oppure è semplicemente una cosa fisiologica che prima o poi era destinata ad accadere?

Be’, se voi avete queste risposte, che cosa aspettate?

Basta accedere a twitter e collegarsi a #SpaceSerieA, martedì 17 Maggio alle ore 21:00 per una nuova e spumeggiante puntata, la nona, che promette di essere effervescente e minerale allo stesso tempo, bionda e mora, bianconera e nerazzurra, rossonera e giallorossa ma anche viola e biancoceleste. Insomma ne vedremo di tutti i “colori”.

A condurre la serata saranno gli Highlander – speriamo non ne resti soltanto uno – udite udite Arsenico 17 – nel doppio ruolo di Host e regista – il sottoscritto Ciccio Indi come Cohost e una new – old entry tifosissimo nerazzurro e sempre gradito nostro ospite delle prcedenti puntate, nonchè organizzatore di numerosissimi space su twitter – Luisfreespirit anche lui nel ruolo di Cohost.

erché a noi piace dare spazio a tutti, non abbiamo nessun organigramma aziendale da rispettare, siamo noi l’unica azienda di noi stessi.

Abbiamo finito qui? No perché pensavate seriamente che non avremmo parlato del Campionato di Serie A? D’altronde se ci chiamiamo #SpaceSerieA un motivo ci sarà pure e non è perché siamo andati nello “Spazio” per quello ci sarà tempo e modo ve lo possiamo garantire se magari il nostro grande capo Elon Musk ci farà salire su uno Spaceshuttle della SpaceX ripeto tutto può succedere…. Dunque ci sarà un nuovo 22 Maggio? O si ripeterà questa volta un “fatal” Reggio Emilia? Non è dato saperlo perché questo campionato resterà aperto fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata, una cosa è certa che il destino è nelle sole mani dei rossoneri e il resto verrà da se…

Pensavate che ne parlassimo da soli? Certamente no! I nostri Ospiti sono di grosso taglio e ne abbiamo per tutti i gusti e per tutti gli sport:

MASSIMILIANO DEDOLA: Blogger VxL – Rubrica di calciomercato.com; Redattore Milan Club Sassari Franco Baresi; Opinionista per la casa del Diavol twitc.tv/vaccaronni;

Blogger VXL della Juventus; LUCA SALERA: Aspirante giornalista; scrive di calcio per Huddlemagazine.

Ciccio Indi per @SpaceSerieA