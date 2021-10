Cari signori, ad essere sincero, appena ho letto che il big match di domenica sera tra Juve e Roma sarà arbitrato da Orsato, un po' di timore, un po' di preoccupazione mi è venuta. A sentir parlare i vari professionisti del settore, gli errori arbitrali, quando ci sono non sono mai in malafede, ma capirete che quando questi errori sono sempre a favori di uno è a sfavore di un altro il dubbio viene eccome! Sinceramente credo che ci sia la Roma di Mourinho dia stata fortemente penalizzata dagli errori arbitrali nel derby, ora a distanza di qualche giornata subirne altri mi scoccerebbe davvero tanto. Inoltre, mi voglio augurare che Orsato non faccia gli stessi errori commessi proprio nell'ultima gara, giocata all'Allianz tra Juve e Roma. Quel sei febbraio, infatti, Orsato che tra l'altro era posizionato benissimo, non fischio' un rigore nettissimo su Villar commesso dal francese Rabiot. In quella occasione al VAR c'era Chiffi e anche lui non si sa per quale assurdo motivo non richiamò l'attenzione di Orsato su quel fallo.



Un vecchio proverbio recita che a pensar male ci si prende sempre, ecco, io non vorrei che Orsato anche stavolta propenda a favore dei bianconeri. La Juve deve recuperare urgentemente delle posizioni in classifica e mi auguro che la designazione di Orsato non sia stata presa proprio per lanciare la risalita dei bianconeri. Questo dubbio, a dire il vero, mi è venuto anche nei confronti della Lazio, dopo i clamorosi errori commessi da Guida. Anche la Lazio, che veniva da risultati non proprio positivi, aveva bisogno di una scossa e quegli errori arbitrali sembrano siano arrivati proprio per dare quella scossa.



Spero che per la partita di domenica sera Orsato faccia ammenda di ciò che gia' ha tolto alla Roma in occasione della gara del 6 febbraio, un rigore nettissimo su Villar e da qui decida di essere il più imparziale possibile. Io ci spero fortemente, voi cosa dite, ce la farà?