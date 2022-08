Ieri avevo scritto un articolo che potete leggere, e vedo che è stato molto apprezzato, in cui facevo il punto del campionato italiano alla vigilia della Terza giornata ed esprimevo la mia perplessità su Simone Inzaghi allenatore dell'Inter, descrivendo con chiarezza le motivazioni. Ed ieri ho avuto ancora ragione e lo dico senza presunzione!



Seguo la Lazio da sempre e quando era alla Lazio ha vinto una Coppa Italia e Supercoppa italiana, è vero, ma é pur vero che la coppa Italia viene organizzata malissimo in Italia, non come in Inghilterra o Francia dove le piccole giocano in casa spesso e a turno secco e spesso allontanano le grandi dalla manifestazione. In Italia giochi sempre in casa, e praticamente devi passare quarti, semifinale e finale e se hai un buon sorteggio puoi vincere, come é successo a lui, che guarda caso ha vinto una finale contro l'Atalanta, forte sì, ma comunque sorpresa sempre di campionato e coppa da alcuni anni.



Inzaghi ieri ha perso la partita, ha sbagliato formazione schierando un Gagliardini improponibile a centrocampo, e sbagliando tattica e cambi come ha spesso fatto con la Lazio, soprattutto in Europa. Facevo ieri riferimento ad un quarto di finale col Salisburgo di Europa League, dove dopo la vittoria della andata, ed il risultato favorevole del ritorno con il vantaggio riuscì a subire tre goal in dieci minuti da una squadra austriaca buona, ma non superiore alla Lazio che ha ingaggi tripli agli austriaci, e buttando una storica semifinale. Quello fu l'apice di tante sconfitte di Coppa evitabili ed in campionato pure.



Inzaghi alla Lazio aveva una squadra non da scudetto sicuramente, ma buona, gente come Alberto, Milinkovic Savic, Immobile, Acerbi, non li hanno tutti. Se ci fosse stato Conte, sono convinto che l'Inter l'anno scorso avrebbe stravinto il campionato ancora, perché il campionato l'anno scorso non lo ha perso il povero Radu, che era alla prima partita e sta dimostrando a Cremona con tante parate che è un ottimo portiere, ed io l'ho sempre difeso perché lo ricordo nelle varie esperienze fatte, e fu addirittura eletto migliore portiere agli Europei Under 21 in Italia, poi vinti dalla Spagna.



Ieri la Lazio ha sofferto all'inizio, poi é entrato Alberto, di cui avevo parlato in quello stesso articolo, sostenendo che Sarri é un folle a non farlo giocare ed ieri appena entrato ha confermato che fa la differenza.

Conte starà pensando: 'Ah se ci fossi stato io, avremmo vinto facile scudetto e partite perse da Inzaghi'.

Inzaghi ha l'obbligo di vincere lo scudetto, perché il primo anno ha fallito l'obiettivo principale ed ora non ha più alibi.

Lazio batte Inzaghi 3-1!