CdK, basta solo lui. E che storia è questa? In tre anni Maldini e Massara hanno fatto vedere di lavorare sotto traccia, e portare a casa gli acquisti quasi prima che i media si accorgessero della trattativa. Senza telenovele. Senza sorprese. Senza trattative estenuanti, se non per i rinnovi, dove comunque ha sempre dimostrato di non smuoversi di un centimetro dalle proprie offerte, e soprattutto senza aspettare troppo prima di andare a sostituire un eventuale "irriconoscente" (caso Donnarumma docet). Eppure questa volta... Eppure con Charles... Stanno andando oltre. Stanno spingendo e soprattutto stanno aspettando, col rischio di perdere questo e altri giocatori. Eppure se ci si pensa bene, questo Milan sembra aver bisogno di altro. Il belga può si giocare dappertutto, ma il meglio di se lo dà nella zona centrale del campo: Trequartista o addirittura Centravanti; Invece al Milan già dalla scorsa stagione si rimprovera il fatto di non avere un binario destro all'altezza di quello sinistro, nonostante la buona stagione di Messias e Saelemekers. Si rimprovera il fatto di non avere un "Leao" sulla destra, uno che ti punta, ti salta e poi segna o fa segnare. Caratteristiche che non pare abbia Charles.



Al contrario il belga sarebbe eventualmente, se impiegato da quella parte, il classico esterno di manovra, poco esplosivo, che si accentra molto, taglia verso il centro, o ti attacca a chiudere l'azione. Neanche le ottime prestazioni di Adli stanno rallentando la Doppia "emme" rossonera, che come i cavalli quando corrono la loro gara, messi i paraocchi vanno dritti sulla loro strada senza guardare cosa accade intorno. E soprattutto un'altra cosa non torna. Con un Saelemekers che non sembra fuori dal progetto (o quanto meno nessuno ha ancora accennato ad una sua partenza), e con un Messias appena riscattato, come è possibile investire ancora in quella posizione? Possibile che Maldini non abbiano pensato che forse ci saranno troppi giocatori per le stesse posizioni? Adli e Diaz trequartisti. Saelemekers e Messias come esterni (con un Florenzi, anch'esso appena riscattato che potrebbe pure ricoprire quella posizione). Non mi capacito e penso. Penso a quale possa essere la vera motivazione di questo essersi impantanati con Charles De Ketelaere. E Penso. E ripenso. E arrivo ad una folle idea. Pioli più volte questa estate ha detto che l'unica cosa che migliorerebbe di questa squadra è la possibilità di aumentare ancora di più la qualità, per andare a fare male non tanto ai Top Club (che ha dimostrato di saper battere per tutta la scorsa stagione), ma contro le squadre piccole, quelle che si chiudono e non ti danno spazio, e lo spazio quindi te lo devi andare a prendere con qualità e forza fisica. Cosa voglio dire? Che Pioli sta preparando una squadra che se fino ad ora è stata "camaleontica", quest'anno lo sarà ancora di più. Intensità, movimenti continui, e sorprese sugli esterni. Se Saelemekers da questa stagione lo vedessimo più terzino che ala? Immaginate una partita chiusa, dove col solito modulo, nè Messias nè Saelemekers riescono ad incidere. Pioli cosa gli chiedeva l'anno scorso? di accentrarsi. Accentrarsi. E ancora accentrarsi. Movimenti che CDK, dimostra di avere nelle sue corde e di essere anche alquanto pericoloso, perche porta palla col destro e col sinistro, ha visione di gioco, ha il passaggio e ha il fisico per fare a sportellate con i mediani avversari. E accentrandosi cosa succede? Che il terzino ha una prateria da attaccare.



Calabria... Florenzi... e se fosse a questo punto l'altro belga? Quello che veste già di rossonero e che ha anche da poco rinnovato il contratto e di cui (a parte un ipotetico scambio con Zaniolo) non viene mai nominato come partente? Io ci credo. Io credo che soprattutto contro le squadre minori questa sia l'idea che Pioli e co. vogliono percorrere. Una difesa composta da Saelemekers, 2 centrali e Theo. Una mediana forte fisicamente con Tonali e Pobega (almeno per ora) e una trequarti con De Ketelaere, Adli e Leao dietro alla punta. Dove i terzini vanno a fare le ali, i trequartisti si muovono senza dare punti di riferimento, con magari Adli che arretra a prendere palla e uno tra Tonali e Pobega che si inserisce attaccando lo spazio centralmente. Leao che fa Leao e Lui CDK che si accentra, o attacca la profondità come una punta. La punta che ha fatto al Bruges nella scorsa stagione. No, non ho dimenticato Bennacer... Lui è un perno, ma è anche vero che il Milan l'anno scorso ha vinto partite con 3 centrocampisti, con il 4141 più coperto, e di sicuro sarà utilizzato anche quest'anno. E in quelle partite anche Messias ha convinto. Contro la Lazio con questo assetto, Messias fece la miglior partita in rossonero, e Tonali idem. Non ci sarà un Milan. Ci saranno molti Milan. E uno di questi sarà un Milan dominante, che potete giurarci... Vi farà divertire. Alla fine è stata la squadra più Europea negli ultimi 2 anni per modo di giocare, non dimenticatelo!