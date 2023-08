Ancora oggi a distanza di un mese e mezzo non c'è la certezza che Cristiano Giuntoli sia arrivato alla Juventus per fare mercato: "Ma come è stato preso apposta...", sì e come mai la Juventus è la stessa della scorsa stagione?

Forse alcuni ci sono passati sopra, altri come il sottoscritto no, eppure si prova a trovare una motivazione sul perchè oggi 31 agosto 2023 ad un giorno dalla chiusura del calciomercato la Juventus ha fatto un solo acquisto Timothy Weah e un paio di cessioni Nicolò Rovella alla Lazio e Marley Akè all'Udinese entrambe in prestito, per chiudere con gli adii di Angel Di Maria che sembrava voler tornare in Argentina e poi è andato al Benfica e quello di Juan Cuadrado al cui non ha voluto rinnovare il contratto lasciandolo andare all'Inter a costo zero.

Oggi tirando le somme è normale che ci si domandi a cosa sia servito prendere Cristiano Giuntoli, se poi non gli si è dato modo di operare sul mercato.

In molti hanno pensato che questo 'non' mercato sia soltanto un modo di spingere il tecnico Max Allegri ad essere esonerato per scarsi risultati, c'è chi pensa che se prima non cede non può comprare, e quelli come me che pensano che alla fine prendere Giuntoli sia stato soltanto una perdita di tempo e denaro se poi non gli si da carta bianca per fare il suo mercato, quindi alla fine poteva restare tranquillamente solo Federico Cherubini che non avrebbe fatto nulla di meno di quello che gli è stato lasciato fare all'ex Dg del Napoli.

Non crediamo, almeno noi juventini, che alla fine tra oggi e domani accada nulla di nuovo in entrata, forse in uscita può ancora accadere qualcosa, si pensa che Moise Kean possa ancora essere ceduto in prestito con diritto di riscatto, ma per il resto non dovrebbe succedere nulla che il guardare qualche altra big italiana portare a casa giocatori forti o meno che rimpolpino le proprie rose.

Sarà forse un'altra stagione all'insegna del 'guardar vincere'? Ma sicuramente, anche perchè è vero che la Juventus non farà le coppe europee, ma è pur certo vero che se la rosa continua ad essere la stessa la solfa bhè cambia poco. Giuntoli è un mago sul mercato, ha scoperto Kvaratskhelia, ha strappato Osimhen alla concorrenza, e poi una lunga lista di acquisti importanti nei suoi 8 anni di Napoli, basti citare solo: Rrahmani, Kim Min-Jae, Di Lorenzo, Lobotka, Osimhen e Kvaratskhelia, ma soprattutto ha scalzato via chi sentiva il posto sicuro e perso tasselli importantissimi senza rancore: Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly, Fabian Ruìz e Mertens. Quindi a conti fatti e con l'arrivo di Luciano Spalletti, sempre portato dallo stesso Giuntoli, la squadra ha trovato quadra e forza ed è arrivata ad lo storico scudetto dopo 33 dall'ultimo.

Quindi a conti fatti se a Cristiano Giuntoli la Juventus avesse dato carta bianca sicuramente molti o alcuni volti della rosa attuale sarebbero già via da un pezzo, e tanti o alcuni volti nuovi vestirebbero la casacca bianconera.

Giuntoli avrà nel prossimo futuro la possibilità di poter fare il suo mercato? Oppure ci sarà il rischio di avere in casa un fenomeno che però sta là solo per fare numero?