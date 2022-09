Ieri sera, sia in Europa League, che in Conference League, abbiamo assistito ad un'altra disfatta del calcio italiano, che ormai dura da ben 13 anni, a parte la vittoria della Conference League all'esordio europeo, considerata però da tutti o quasi, la Coppa di serie C europea, e non a caso vedendo il tabellone vi partecipano anche squadre lettoni, armene, kossovare, che non si sarebbero mai qualificate alla fase finale di una Champions League o anche in Europa League, dove il livello è già molto più alto della Conference, anche perchè dagli ottavi subentrano le squadre terze arrivate dai gironi di Champions League (dall'anno scorso, prima subentravano ai sedicesimi).

In Europa League, coppa che manca all'Italia addirittura dal 1999, anno in cui vinse il fortissimo Parma di Malesani, la Lazio di Sarri viene sommersa di goal dai modesti danesi del Midtjilland, addirittura perdendo 5-1 e mettendo in pericolo ora la qualificazione. Tra l'altro la squadra di Sarri era quasi in formazione tipo, ha schierato la squadra titolare, quindi non ha giustificazioni di nessun genere.

Ritengo da sempre Sarri, un allenatore sopravvalutato e provinciale, nonchè lamentoso e persona molto permalosa, è l'unico allenatore che si lamenta di tutto, si lamenta che si gioca troppo, che si gioca il giovedì, degli orari, degli arbitri, e poi sono anni che il cosiddetto sarrismo è scomparso, sia alla Juve, nonostante lo scudetto infatti fu esonerato, sia al Chelsea, dove vinse la Europa League con uno squadrone, e con tanta fortuna.

Sarri spesso paga la sua arroganza nell'insistere su certi schemi e giocatori, e non si adegua mai all'avversario che ha di fronte, e questo è un grosso limite per un allenatore. Lo ritengo un uomo fortunato, perchè anche se dopo tanta C e poca B, si è ritrovato in grandi squadre in tarda età, ma ha avuto con sé squadroni.

Anche con il Napoli, Sarri nelle coppe ha sempre fatto figuracce, spesso è stato eliminato al primo turno in Champions, pure in gironi abbordabili, ricordo quando fu eliminato dallo Shacktar Donetsk nettamente o in Europa League dal Lipsia che vinse a Napoli.

Per me, e parlo da laziale, Sarri è un grosso errore fatto da Lotito e Tare, e l'anno scorso lo ha già dimostrato arrivando sesto a mala a pena.

Ieri il girone si è completamente riaperto, perchè ora tutte le quattro squadre sono a tre punti, vista la pesante vittoria del Feyenoord sullo Sturm Graz, olandesi che erano stati nettamente sconfitti all'Olimpico. Ricordiamo che passa solo la prima, e la seconda sarà costretta agli spareggi contro la terza proveniente dalla champions League, mentre la terza giocherà lo spareggio contro la seconda di Conference League, per un posto proprio in questa nuova coppa europea l'anno scorso vinta dalla Roma.

Ieri i danesi hanno letteralmente umiliato la Lazio, una volta un allenatore si sarebbe dimesso dopo tante figuracce, ora nessuno lo fa più perchè non rinunciano ad ingaggi milionari, e mancano di orgoglio.

Passiamo alla Fiorentina, partita che ho visto e che mi ha confermato tutti i limiti di una squadra che sembra arresa, una squadra senz'anima, l'ha definita così lo stesso allenatore, che stimo per il suo passato allo Spezia, portato dalla C alla A e con salvezza pure in serie A.

Dopo il bel campionato dello scorso anno, quest'anno i viola per me hanno una buona squadra, ma manca grinta, un leader, e manca soprattutto un attaccante che la butti dentro, e Piatek poteva essere tenuto e riscattato, perchè avrebbe fatto molti più goal di quelli di adesso che praticamente non segnano mai. Jovic ha detto che non gioca da tre anni e si è giustificato cosi, Sottil è una buona ala, come si diceva un tempo, ma segna poco, Cabral non mi dispiace, ma non ha mai palle giocabili, e Saponara è un panchinaro, una mezza punta che inseriscono quando provano a recuperare partite spesso già perse.

Ieri i turchi del Basakeshir hanno letteralmente dominato la partita nella ripresa, dopo un primo tempo noioso, nel secondo tempo hanno approfittato della pochezza della squadra viola e delle papere di Gollini, preso dal Tottenham dove non ha mai praticamente giocato, e messo titolare. Ma il titolare fino ad ora dovrebbe essere Terracciano, perchè quando ha giocato ha sempre fatto bene e spesso salvato i viola come in Olanda nel preliminare di Conference proprio.

I turchi escono dal campo in trionfo e ho la sensazione, visto i tanti importanti acquisti, che anche il calcio turco oramai ci abbia raggiunto.

Sarri e Italiano, fatevi un esame di coscienza e guardate bene chi merita di giocare, perchè i tifosi fanno migliaia di chilometri per seguire le trasferte europee e non meritano umiliazioni simili.

E stata proprio una catastrofe!