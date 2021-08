Rugani, iniziamo da lui: se rimane allora da domani vado a fare i provini per qualsiasi squadra italiana, non possono rifiutarmi, devo giocare!

Sei in serie A e giochi alla Juve, e tu che fai in un'azione offensiva? Sbagli tempi di uscita e intervento lasciando via libera a Depay per siglare l'1-0 ad un Barca che tutto pare tranne che traumatizzato per l'assenza ormai definitiva del suo numero 10 simbolo, Lionel Messi, non certo l'ultimo arrivato, come se tutti ormai avessero metabolizzato il fatto che ce la dovranno fare da soli senza il suo aiuto. E non diciamo "Eh ma tanto che cosa vale il trofeo Gamper?" Vero, anzi verissimo, non vale nulla e non viene ricordato in nessun albo, è solo calcio d'agosto, ma è lo stesso calcio nel quale una notte del 2005 vide scendere in campo un giocatore che aveva tutte le movenze di una futura stella del calcio. E così è stato, nel calcio d'agosto in un Barca-Juve come ieri sera Messi esordì dando dimostrazione che lui su quel campo e con gente come Ronaldinho, Etoo, Deco e tanti altri ci poteva stare, di fatto rimanendoci e dando il via ad una rivoluzione dove anno dopo anno assieme a lui arrivavano dalla cantera catalana prodigi tali da convincere il club blaugrana a cedere i titolari facendo spazio alle nuove leve. Dopo sappiamo come andò a finire e 16 anni dopo assistiamo invece ad un Barca-Juve senza Leo. Questa premessa serve per introdurre un semplice discorso: Rugani, in campo ci SEI o ci FAI?

Perchè Rugani? Perchè a differenza di un campione che sa di esserlo ma nessuno lo rinosce (Messi) lui dopo l'ennesima possibilità di giocare nella Juve continua a sprecare occasioni, COME QUELLA DI IERI SERA DOVE COMMETTE ORRORI! La Juve lo sa e la cosa più disgustosa sta nel fatto che al netto di infortuni e lentezza nel recupero delle prestazioni, per lui si è dovuto sacrificare Demiral, finito all'Atalanta a titolo definitivo. Ora che si fa? Si affronta la stagione con Rugani 4° difensivo? Dove gli altri 3 sono De Light, Bonucci e Chiellini? Si perrchè anche se chi ha davanti è di un livello che lui solo si può sognare è anche vero però che il nostro muro difensivo italiano ha una certa età e per una questione fisiologica il turn-over al centro è obbligatorio con il rischio che per una questione statistica accade spesso che King Giorgio è vittima di infortuni spesso fastidiosi, le probabilità di dover ricorrere a Daniele sono sempre maggiori. A sto punto metto o Danilo o Dragusin che mi ispirano più fiducia. Cioè sto ragazzo crea paura anche a chi segue da distante il campo, pensate voi, e quest'ammo ha già fatto un doppio danno, rimane in squadra e per colpa sua è stato ceduto Demiral che reclamava giustamente più spazio che sicuramente avrebbe avuto in quanto Allegri sicuramente avrebbe apprezzato le doti di duttilità e foga agonistica svezzandolo dal ruderismo portandolo ad una precisione di interventi difensivi che ne vrebbero fatto sicuramente un signor difensore.

Diamo i numeri? 40-30-14. Sono i milioni che teoricamente valeva da quando è arrivato alla Juve. Dopo sei mesi dai quasi 5 del riscatto la sua valutazione è schizzata a 40, offerti dalla premier e con il senno di poi era meglio accettare, poi 30 visti i pochi minuti giocati e dopo aver avuto più minutaggio ne vale 15, e forse sono pure troppi, per il fatto che veste la maglia della Juve altrimenti in una squadra qualsiasi ne varrebbe forse 5-6.

Il suo declino lo dimostra il fatto che neanche il suo più grande estimatore Maurizio Sarri, lanciato quando allenava l'Empoli, lo ritiene più tra i possibili rinforzi per la sua Lazio quindi se sarà ancora Juve quest'anno lo sarà solo per una questione di gioco-forza del mercato che non ha portato acquirenti.

Ma io mi chiedo, ad Higuain si, a Matuidi anche e a lui perchè non si concede la carta de libertad per andare dove vuole? Ma volete vedere che il suo menager sa benissimo che lontano dalla Juve non se lo fila nessuno?!