L'hanno notato tutti: il Milan con le prime non sbaglia. Quest'anno solo il Napoli era riuscita ad avere la meglio, peraltro beneficiando di una decisione arbitrale scandalosa che tolse a Kessie il gol del pareggio, meritato ancorchè in extremis. A testimonianza di ciò (e di altre decisioni contro, sbagliate) il nervosismo di Pioli contro l'arbitro per la mancata concessione di un rigore per atterramento di Bennacer. Detto questo, per fortuna alla fine è stato decisivo Giroud e non Orsato e il Milan torna al primo posto in attesa che venga stabilita finalmente una data per il recupero della gara tra inter e bologna. Il Napoli peraltro ha zero recriminazioni dal momento che per meriti del Milan e/o demeriti suoi non ha creato un'occasione da rete.

Il Milan ad onor del vero ha fatto poco di più, ma tanto è bastato. Certo fa impressione la differenza di ritmo fra fascia destra e sinistra. I dribling di Leao sarebbero da consegnare all'Unesco come patrimonio dell'umanità se non fosse che si rivelano spesso fini a se stessi. Dall'altra parte però sembra una squadra di una categoria inferiore con Calabria ai minimi storici e Messias che più un brasiliano sembra un ragioniere. Sempre meglio di Saelemaekers totalmente involuto.



Ho idea che servirà trovare qualche soluzione per il prossimo, importantissimo, incontro con l'Empoli che ha tutte le caratteristiche per spaventarci: bassa classifica e a corto di risultati. Sembra assurdo ma è così che il Milan si è mangiato tutti i punti quest'anno. Dunque è l'Empoli il big match per rimanere legati al treno scudetto, in attesa che ci facciano sapere chi guida davvero